Cukrovary drtí nízké ceny cukru kvůli Ukrajině, Hrušovany pravděpodobně končí

Pokud v nejbližších dnech nenastane zásadní zvrat, 12. března vstoupí v platnost 25procentní cla na dovoz veškeré oceli a hliníku do USA. Pro evropské oceláře to je špatná zpráva, už nyní se potýkají...

Dohoda EK o čistém průmyslu je nedostatečná. Jsem zklamaný, říká Hladík

Dohoda o čistém průmyslu, kterou ve středu představila Evropská komise, je nedostatečná. V pořadu Co na to ministr na CNN Prima NEWS to uvedl šéf resortu životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL)....