Milion hektarů luk a pastvin je příliš. Ministerské plány počítají s produkcí

ilustrační snímek

Jan Drahorád
Důraz na produkci zemědělských podniků a na zpracování potravin jsou hlavními směry, které se bude snažit v následujících letech prosadit ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). Milion zatravněných hektarů, tedy ploch luk a pastvin, je podle něj moc, zvlášť když jsou často v extenzivní podobě.

Proti ornici jsou v poměru zhruba 1:3. ČR podle ministra zaostává v ekonomických ukazatelích právě kvůli tomu, že není schopna vyprodukovat ze své plochy větší přidanou hodnotu na hektar. Chce také nově nadefinovat aktivní zemědělce, kteří budou mít možnost čerpat zemědělské dotace. Proti změnám (hlavně důrazu na produkci krajiny) se staví Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ).

Nemyslím si, že by bylo prioritní v současnosti uvažovat o snižování zatravněných ploch v ČR. Jistě je ale třeba podporovat snižování závislosti na dotacích.

Martin Pýchapředseda Zemědělského svazu ČR

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

27. ledna 2026

27. ledna 2026

