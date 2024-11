Éra pesticidů končí. Slibované techniky místo nich zatím nejsou povolené

Od roku 2019 přitom nebyl schválen žádný nový konvenční pesticid, většinou kvůli jejich neblahému vlivu na biodiverzitu a úbytek opylovačů.

Na nedávné konferenci Rostlinolékařské dny v Pardubicích to uvedli odborníci z výzkumu i od distribučních společností. Podle zatím právně nezávazných cílů by se mělo snížit používání pesticidů do roku 2030 o polovinu. Výrobci přípravků na ochranu rostlin tvrdí, že kvůli tomu může dojít ke snížení produkce potravin.

Éra pesticidů pomalu končí v celém světě. „Současná intenzita omezování pesticidů je ale mnohem rychlejší v Evropě,“ uvedl František Kocourek z Výzkumného ústavu rostlinné výroby.

I ve zbytku světa ale podle něj klesá spotřeba těchto látek. Často je nahrazují geneticky modifikované organismy (GMO), které se třeba ve Spojených státech pěstují na milionech hektarů. Nicméně v Evropské unii se nevyužívají.V roce 2000 bylo Unii povoleno 1 200 účinných látek, nyní jich je včetně biopreparátů méně než pět set. Kvůli tomu podle Kocourka může časem dojít k větší rezistenci škůdců na pesticidy, podobně jako se to stává u antibiotik nebo lidských bakterií.

Další možností, jak nahradit pesticidy, jsou takzvané nové genomické techniky (NGT). Zatímco v případě GMO se přenášejí informace z jednoho druhu na jiný, modernější NGT využívá toho, že vědci „zapínají nebo vypínají“ geny v jednom druhu na molekulární úrovni. Tím dosáhnou požadovaných vlastností rostliny, například větší odolnosti vůči suchu. NGT ovšem Evropský parlament zatím neschválil, ač se to od toho minulého očekávalo. Podle předsedkyně zemědělského výboru europarlamentu Veroniky Vrecionové (ODS) změny blokuje několik zemí v čele s Polskem a Maďarskem, částečně i Německo.

Odpůrcům NGT vadí zejména to, že se potraviny vyrobené z rostlin, které prošly genetickou úpravou, nedají nijak rozeznat. „Existují také vážné pochybnosti o tom, zda lze prostřednictvím NGT dosáhnout deklarovaných přínosů, jako je tolerance vůči suchu a skutečně výrazné snížení používání pesticidů,“ popsala již dříve za Českou technologickou platformu pro ekologické zemědělství Daniela Bartáková.

Zaostalá Evropská unie

Odborníci soudí, že Evropa v oblasti genetické úpravy organismů zaostává za USA, Kanadou nebo Čínou. „Generace mladých rostlinných vědců vyvíjí iniciativy, snaží se mluvit o tom, jak jim zpátečnický přístup EU bere možnost budoucího rozvoje. Řada šlechtitelských firem už přesunula aktivity z Evropy do jiných částí světa. Mladí biotechnologové, kteří tu studují a rozvíjejí schopnosti, nemusejí najít v budoucnu v Evropě uplatnění. Je to další negativní aspekt, který není tolik vidět, ale mladí vědci už to pociťují,“ uvedl před časem vědec Aleš Pečinka z Ústavu experimentální botaniky AV ČR.

Vrecionová soudí, že by Evropský parlament měl schválit využívání NGT během dánského předsednictví, které začíná v červenci příštího roku. Ona sama na změnách legislativy několik let pracovala, byla zpravodajkou návrhu v minulém Evropském parlamentu.

Podle jednatelky CropLife ČR Miluše Dvoržákové stojí vývoj konvenčního pesticidu kolem čtvrt miliardy eur (asi 6,3 miliardy korun) a jeho cesta z laboratoře na trh trvá jedenáct let. U biopesticidů je vývoj zhruba o čtyři roky rychlejší, peněz ale o moc méně potřeba není.

Evropská unie má nyní jednodušší systémy povolení zmíněných biopesticidů, tedy přípravků na ochranu rostlin biologického charakteru. Podle odborníků by se ale i u nich měly více řešit vedlejší efekty. Příkladem jsou třeba houby, které zabíjejí kromě svého cílového škůdce cukrovky rýhonosce řepného i další necílové brouky.

Problémem je i dlouhodobější princip předběžné opatrnosti, kdy se na základě teoretických studií hodnotí rizikovost pesticidů nebo jejich reziduí, aniž by byly dokumentovány reálné dopady na zdraví. Může tak dojít k tomu, že potenciálně rizikovější přípravky nahradí méně škodlivé, kterých se ale bude používat násobně více.