Pro Jakuba, manželku Terezu a jejich děti, stačí obživa z půl hektaru plochy, kde pěstují zeleninu a květiny. Za součást podnikání pak považuje i sociální sítě, kde jejich příspěvky vidí desítky tisíc lidí.
Farmaření jim ročně přinese tržby za téměř dva miliony korun. Z těchto peněz ale musí zaplatit provoz, dva stážisty z Farmářské školy, i splátky úvěrů. Manželé, kteří vybudovali ekologickou farmu, věří, že podobných podniků by mohlo být kolem každého většího města několik. Potřebují však zákazníky, kteří jsou ochotni za potraviny zaplatit „skutečnou“ cenu.
Zhruba tři čtvrtiny produkce i tržeb připadá na zeleninu, zbývající čtvrtina na květiny. Ty mohou být v přepočtu na metr čtvereční o něco výnosnější.