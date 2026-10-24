Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Uživit se dá i z půl hektaru, dokazují jihočeští pěstitelé Tereza a Jakub Peškovi

Jan Drahorád

Fotogalerie15 Premium

Tereza a Jakub Peškovi původně ze zemědělského prostředí nejsou. Nyní ale pěstují na půl hektaru zeleninu a květiny. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Pár kilometrů jihozápadně od jihočeských Vodňan v ranním mlžném oparu pracuje mladý farmář. Sklízí zeleninu, stará se o květiny. Sezona nyní v polovině října pomalu končí, musí ale ještě připravit poslední bedničky pro zákazníky. Je to Jakub Pešek, který v Libějovických Svobodných Horách každý den dokazuje, že se dá uživit i bez velkých ploch.

Pro Jakuba, manželku Terezu a jejich děti, stačí obživa z půl hektaru plochy, kde pěstují zeleninu a květiny. Za součást podnikání pak považuje i sociální sítě, kde jejich příspěvky vidí desítky tisíc lidí.

Farmaření jim ročně přinese tržby za téměř dva miliony korun. Z těchto peněz ale musí zaplatit provoz, dva stážisty z Farmářské školy, i splátky úvěrů. Manželé, kteří vybudovali ekologickou farmu, věří, že podobných podniků by mohlo být kolem každého většího města několik. Potřebují však zákazníky, kteří jsou ochotni za potraviny zaplatit „skutečnou“ cenu.

Zhruba tři čtvrtiny produkce i tržeb připadá na zeleninu, zbývající čtvrtina na květiny. Ty mohou být v přepočtu na metr čtvereční o něco výnosnější.

Tento článek dočtete s iDNES Premium

Čtěte bez rušivých reklam

    Celý iDNES.cz na mobilu
    bez překrývání obsahu
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Už máte předplatné? Přihlaste se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ahoj, Praho! Lego otevřelo dvě patra plná kostek a stavění

Tramvaj číslo 23 vítá návštěvníky v novém obchodě Lego v Praze v ulici Na...

Pražské motivy, tematická herní zóna i možnost sestavit si vlastní figurku. Nová prodejna Lego Store v ulici Na Příkopě, která se otevřela ve čtvrtek 22. října, sází na české reálie, interaktivní...

Luxusní zboží z vyrabovaných obchodů ve Francii se objevilo na bazarech

Parta rabujících výtržníků vniká do obchodu s oblečením v Paříži. (18. října...

Online obchodní portál Vinted začal blokovat prodej zboží, u něhož předpokládá, že bylo ukradeno z obchodů při rabování ve Francii. Platforma pro prodej věcí z druhé ruky uvedla, že v návaznosti na...

Bylo to jako ve válce, naříkají zdrcení majitelé obchodů ve Francii a Itálii

Demonstrace mladých lidí v Miláně přerostla ve střety s policií a rabování....

Nepokoje, které zachvátily francouzská i italská města, vyústily ve vyplenění desítek obchodů a dalších provozoven. Jejich majitelé popisují především bezmoc tváří v tvář nečekané situaci a nemožnost...

Vymíráme. Zachrání nás penze v 73 letech i vyšší daně pro bezdětné, radí ekonomové

Vysíláme
Hosty pořadu Rozstřel jsou Miroslav Singer, ekonom, SOLVO a Aleš Rod, ekonom,...

Postupný odchod do penze až v 73 letech, vyšší zdanění bezdětných a podpora pečujícího rodiče 800 tisíc korun během prvních dvou let života dítěte. Ekonomové Miroslav Singer a Aleš Rod v Rozstřelu na...

Symbol západu obdivovaly davy. Před 40 lety přistál v Ruzyni letoun Concorde

Nadzvukový letoun Concorde.

Byla to veliká událost, když 22. října 1986, symbol západního luxusu objevil v tehdejším Československu. Toho dne přistál v Praze nadzvukový letoun Concorde. Tisíce lidí se přišly podívat na letadlo,...

Evropská směrnice zpřísní čištění odpadních vod. Česko čekají miliardové investice

V další části čistírny se od vody odděluje biologický kal. Vyčištěná voda...

Implementace nové evropské směrnice o čištění městských odpadních vod si v České republice do roku 2045 si vyžádá podle odhadů ředitele Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) investice ve...

24. října 2026

Uživit se dá i z půl hektaru, dokazují jihočeští pěstitelé Tereza a Jakub Peškovi

Premium
Tereza a Jakub Peškovi původně ze zemědělského prostředí nejsou. Nyní ale...

Pár kilometrů jihozápadně od jihočeských Vodňan v ranním mlžném oparu pracuje mladý farmář. Sklízí zeleninu, stará se o květiny. Sezona nyní v polovině října pomalu končí, musí ale ještě připravit...

24. října 2026

Evropští giganti luxusu naříkají. Jejich akcie klesly nejníže za posledních deset let

Posprejovaný reklamní nosič značky Louis Vuitton během nepokojů v Paříži (18....

Aktuální výsledky společností Hermès International a LVMH zmařily veškeré naděje, že by propad odvětví luxusu měl v dohledné době skončit. Investoři zatím nejsou ochotni nakupovat akcie při...

23. října 2026

Pivovar Matuška chystá dva nové podniky. Otevře hudební bar, přibude i restaurace

Daniel Korcsmáros, který skupinu Máma Matuška vede a spolumajitel Pivovaru...

Pivovar Matuška plánuje otevřít dva nové pražské podniky. V pasáži Lucerny má v prosinci vzniknout podnik Stereo Matuška, bar zaměřený na poslech hudby z vinylových desek. Druhým projektem bude...

23. října 2026

Konec kamenných lékáren? Zahraničí ukazuje opak, ve Švédsku jich dokonce přibylo

ilustrační snímek

Ministerstvo zdravotnictví dokončilo návrh novely zákona, která má umožnit zásilkový výdej léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis. Kritici novely upozorňují, že zavedení této služby by mohlo...

23. října 2026

Francouzské nepokoje jako zkouška pojistného systému. V zemi začne fungovat nový

Parta rabujících výtržníků vniká do obchodu s oblečením v Paříži. (18. října...

Pouliční nepokoje ve Francii podle analytiků ukážou, jaký je současný rozsah pojistného krytí, než začne fungovat nový systém podporovaný státem. Ten bude zahrnovat povinné krytí rizik i mechanismus...

23. října 2026

Spojení Tesly a SpaceX vzbuzuje otázky. Mohlo by zkomplikovat vazby na čínský trh

ilustrační snímek

Potenciální fúze americké automobilky Tesla a vesmírné společnosti SpaceX by mohla narazit na překážky kvůli podnikání s Čínou. Obavy o národní bezpečnost a sdílení dat a technologií by zřejmě...

23. října 2026  14:11

Menší porce, víc nealka. Heineken radí hospodám, jak čelit lékům na hubnutí

Premium
ilustrační snímek

Léky na hubnutí a cukrovku ze skupiny GLP-1 mohou ohrozit prodej piva i návštěvnost hospod, varoval v interním dokumentu nizozemský pivovar Heineken. Britským majitelům a provozovatelům proto...

23. října 2026  14:10

Ruská nafta míří do Ameriky. První tanker má do New Yorku dorazit v listopadu

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...

Z Ruska vyplul do Spojených států první tanker naložený 40 000 tunami nafty, do New Yorku by měl doplout 7. listopadu, uvedla agentura Reuters s odvoláním na data společnosti LSEG. Tanker Agioi...

23. října 2026  12:46

Mléko, vejce, ovoce, zelenina? Nemáme. Stávka řidičů ochromila život jižní Itálie

Premium
Příčinou prázdných obchodů jsou stávky a silniční blokády, které zorganizovali...

Itálie – zejména její jižní část – čelí nedostatku potravin a pohonných hmot. Stávkující řidiči kamionů zablokovali silnice. V protestu proti vysokým cenám pohonných hmot znemožnili dodávky, což...

23. října 2026  11:43

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Šéf pražského letiště Lašák rezignoval. Ve funkci nevydržel ani tři měsíce

Předseda představenstva Letiště Praha Radomír Lašák

Šéf pražského letiště Radomír Lašák rezignoval z osobních důvodů, oznámilo ministerstvo financí. Do funkce přitom nastoupil teprve k 1. srpnu. Proti jeho jmenování protestovaly letištní odbory, ty...

23. října 2026  9:06,  aktualizováno  9:48

Doufáme, že to přehodnotíte. Moskvě se nelíbí zákaz ruského LNG v Evropské unii

Ruský prezident Vladimir Putin při obhlídce projektu Arctic LNG 2 společnosti...

Vysocí ruští političtí a energetičtí činitelé ve čtvrtek vyzvali Evropskou unii, aby přehodnotila plánovaný zákaz dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) z Ruska. Poukázali v této souvislosti na...

23. října 2026  9:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.