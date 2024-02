Pirátský náměstek končí na MZe, jde na rodičovskou dovolenou

Upřednostnil tak rodinu a práci manželky Jany Holomčík Leitnerové, která je radní Jihomoravského kraje a lídryní kandidátky pro příští krajské volby. Od ledna se zároveň stala místopředsedkyní strany. Jméno nástupce zatím Holomčík neprozradil.

Jeho velkým tématem na ministerstvu bylo sociální zemědělství, návrh zákona o sociálních podnicích na jejímž vzniku se podílel, by měl jít brzy na vládu. Mimo jiné nejspíš zavede definici sociální farmy, která by měla zřizovatelům pomoci. „Nestahuji se úplně, chtěl bych se věnovat některým tématům i nadále, třeba veřejnému stravování. Udělali jsme tam obrovský kus práce, který bychom nyní chtěli přenést do první linie, tedy přímo do stravovacích zařízení,“ řekl iDNES.cz. Změny jsou hlavně v poradenství a v pozitivní motivaci jídelen, nikoliv v legislativním omezování a příkazech, popisuje.

Holomčík byl před volbami v roce 2022 pirátským kandidátem na ministra zemědělství, protože dříve byl jedním z místopředsedů zemědělského výboru sněmovny. Nakonec ale Piráti získali jenom 4 poslanecká křesla. Jeho dlouholetým zájmem je lesnictví, řešil mimo jiné politiku Lesů ČR, zabývá se také dřevostavbami.

Holomčík je jedním ze tří náměstků na ministerstvu, další dvě strany pětikoalice na něm mají své poradce. Dalšími náměstky jsou Miroslav Skřivánek (KDU-ČSL) a Radek Lanč (TOP 09). Ani jeden z nich se na rodičovskou dovolenou nechystá.