Zemědělci podpořili na ministerský post experta Martina Šebestyána

Jan Drahorád
  16:28
Martin Šebestyán, bývalý šéf Státního zemědělského intervenčního fondu, by se měl podle hlavních zemědělských nevládních organizací stát ministrem zemědělství. O podpoře dlouholetého zemědělského experta se podle informací iDNES.cz jednalo v úterý, Šebestyán je aktuálně předsedou Iniciativy zemědělských a potravinářských podniků, která zastřešuje hlavně velké zemědělské firmy.

Předseda Iniciativy zemědělských podniků Martin Šebestyán (16. ledna 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Informace o doporučení by se měly dostat k vyjednávačům o vládě. Oficiálně ale nikdo personální doporučení komentovat nechtěl, navzájem si zástupci Agrární komory, Potravinářské komory nebo několika zemědělských svazů sdělili, že s informací jít na veřejnost zatím nechtějí. Z hlavních organizací se schůzek dlouhodobě neúčastní jenom Asociace soukromého zemědělství ČR.

„Zástupci rozhodujících zemědělských a potravinářských nevládních organizací projednali aktuální situaci v sektoru po nedávných parlamentních volbách. Shodli jsme se, že zásadním úkolem pro příští vládu bude posílení potravinové bezpečnosti Česka. Personální obsazení strategických rezortů, k nimž patří i ministerstvo zemědělství, je na dohodě stran s nejlepšími volebními výsledky,“ řekla pouze mluvčí Agrární komory ČR Barbora Pánková.

Spoléhat se na dovoz potravin? Budeme jen chudnout, říká nový šéf iniciativy

Martin Šebestyán začínal prací v auditu, od roku 2007 působil ve Státním zemědělském intervenčním fondu jako náměstek, následně se vypracoval přes prvního náměstka v roce 2014 až na generálního ředitele. V roce 2022 po dohodě s tehdejším ministrem Zdeňkem Nekulou post opustil. Vyčítalo se mu tehdy jeho postup ohledně střetu zájmů státu a Agrofertu. Následně několik měsíců před nástupem do čela iniciativy působil v Agru Měřín.

Šebestyán v loňském rozhovoru s MF DNES uváděl, že české zemědělství není efektivní kvůli velkému množství neprodukčních farmářů, kritizoval také vzrůstající dovozy potravin, které by se mohly produkovat v Česku.

Mezi kandidáty na post ministra zemědělství se podle informací iDNES.cz kromě Šebestyána objevuje také poslanec Radim Fiala (SPD) nebo Josef Kott (ANO). Ministerstvo zemědělství by pak mohlo padnout pod nominaci SPD. Čestný prezident Motoristů Filip Turek uvedl, že si přeje, aby nikdo z hnutí SPD nebyl v kabinetu s ANO přímo. S odborníky za SPD ve vládě by problém neměl.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Jako ve Válce skladů, ale po česku. V Praze odstartovala loterie ztracených zásilek

Sluchátka, chytré hodinky, nebo taky třeba nepadnoucí obyčejné tričko. Balíčková „loterie“, při níž zákazníci nakupují naslepo ztracené zásilky z e-shopů, dorazila do Prahy. První zájemci obléhali...

Peníze na dálnice došly, přiznal ministr Kupka. Sehnat si je má nová vláda

Premium

Třináctimiliardová zakázka na výstavbu dálnice mezi Jaroměří a Trutnovem, železniční trať z pražské Ruzyně do Kladna nebo dálniční úsek mezi Úlibicemi a Hořicemi na Jičínsku. To jsou podle šéfa ANO...

Elektronická evidence tržeb se vrací. Nová verze slibuje méně byrokracie

Pravděpodobná nová ministryně financí Alena Schillerová plánuje znovu oživit projekt elektronické evidence tržeb. Po dvou letech, kdy v Česku EET nefungovalo, se nyní chystá jeho modernizovaná verze,...

Západ pokukuje po čínském pracovním modelu 996. Recept na vyhoření, varují odborníci

Některé americké a britské firmy zejména v technologickém sektoru začínají přistupovat na původně čínský pracovní model známý pod označením 996. Odborníci ale varují, že jde o zaručený recept na...

Zemědělci podpořili na ministerský post experta Martina Šebestyána

Martin Šebestyán, bývalý šéf Státního zemědělského intervenčního fondu, by se měl podle hlavních zemědělských nevládních organizací stát ministrem zemědělství. O podpoře dlouholetého zemědělského...

8. října 2025  16:28

Unikátní vánoční večírky jsou trend, Slavia nabízí zážitek v Edenu

Pořádat firemní vánoční večírek na fotbalovém stadionu? V Evropě a ve světě stále populárnější koncept se nyní začíná prosazovat i v Česku. SK Slavia Praha nabízí firmám možnost uspořádat takovou...

8. října 2025  15:34

Letiště v USA čelí problémům. Chybějí dispečeři, letadla nabírají zpoždění

Nedostatek personálu v oblasti řízení letového provozu způsobuje problémy na letištích po celých USA. Roste počet zpožděných letů, některé věže řízení letového provozu hlásily částečné nebo dokonce...

8. října 2025  15:25

Leo Express zavádí spoje z Prahy do Bratislavy. Jeden bude jezdit až do Petržalky

Železniční dopravce Leo Express spustí příští rok od 30. dubna novou linku mezi Prahou a Bratislavou. Denně pojednou dva zpáteční spoje, přičemž jeden bude začínat a končit ve stanici...

8. října 2025  13:02

Blackout na Pyrenejském poloostrově způsobilo kaskádové přepětí, uvádí zpráva

Za dubnovým blackoutem, který postihl většinu Španělska, část Portugalska a některé oblasti Francie, stála série takzvaných kaskádových přepětí, zvýšení napájecího napětí nad stanovenou normu, uvádí...

8. října 2025  12:48

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

8. října 2025  9:55

Zlato je nejdražší v dějinách, na ceně se podepisují úrokové sazby i americká vláda

Cena zlata poprvé překonala hranici 4 000 dolarů za troyskou unci. K zájmu o drahý kov přispívá nejistota kolem financování americké federální vlády, ale i předpoklad, že Fed bude pokračovat ve...

8. října 2025  9:54

Peníze na dálnice došly, přiznal ministr Kupka. Sehnat si je má nová vláda

Premium

Třináctimiliardová zakázka na výstavbu dálnice mezi Jaroměří a Trutnovem, železniční trať z pražské Ruzyně do Kladna nebo dálniční úsek mezi Úlibicemi a Hořicemi na Jičínsku. To jsou podle šéfa ANO...

8. října 2025

Problém farmářů jménem chřástal polní. Chtějí flexibilnější ochranu

Zemědělce trápí podle nich přehnaná ochrana chřástala polního. Hlavně na lukách, které se poté nesmějí do poloviny srpna sekat, postrádá podle nich smysl. Současný systém, kdy ochrana platí na celých...

8. října 2025

Po rozmachu fotovoltaik v Česku přijde bateriový boom, předvídají odborníci

Česká republika se teprve letos zařadila po bok ostatních států EU, když po letech odkladů uzákonila pravidla pro akumulaci energie, agregace a flexibility. V porovnání s jinými evropskými státy se...

7. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Grafici a textaři v Česku už kvůli AI přišli o zakázky, zvažují rekvalifikaci

Rozvoj umělé inteligence již negativně pocítily první profese. Patří mezi ně například překladatelé, grafici či copywriteři pracující na volné noze. Počet objednávek jim ve vybraných segmentech spadl...

7. října 2025

Občerstvení i pivo dvě hodiny zdarma, Budvar slavil obřím piknikem na náměstí

Kolem Samsonovy kašny na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích v úterý odpoledne postavili 130 metrů dlouhý piknikový stůl, pod něj červený koberec a kolem hned několik stánků. Je to...

7. října 2025  17:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.