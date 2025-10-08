Informace o doporučení by se měly dostat k vyjednávačům o vládě. Oficiálně ale nikdo personální doporučení komentovat nechtěl, navzájem si zástupci Agrární komory, Potravinářské komory nebo několika zemědělských svazů sdělili, že s informací jít na veřejnost zatím nechtějí. Z hlavních organizací se schůzek dlouhodobě neúčastní jenom Asociace soukromého zemědělství ČR.
„Zástupci rozhodujících zemědělských a potravinářských nevládních organizací projednali aktuální situaci v sektoru po nedávných parlamentních volbách. Shodli jsme se, že zásadním úkolem pro příští vládu bude posílení potravinové bezpečnosti Česka. Personální obsazení strategických rezortů, k nimž patří i ministerstvo zemědělství, je na dohodě stran s nejlepšími volebními výsledky,“ řekla pouze mluvčí Agrární komory ČR Barbora Pánková.
Martin Šebestyán začínal prací v auditu, od roku 2007 působil ve Státním zemědělském intervenčním fondu jako náměstek, následně se vypracoval přes prvního náměstka v roce 2014 až na generálního ředitele. V roce 2022 po dohodě s tehdejším ministrem Zdeňkem Nekulou post opustil. Vyčítalo se mu tehdy jeho postup ohledně střetu zájmů státu a Agrofertu. Následně několik měsíců před nástupem do čela iniciativy působil v Agru Měřín.
Šebestyán v loňském rozhovoru s MF DNES uváděl, že české zemědělství není efektivní kvůli velkému množství neprodukčních farmářů, kritizoval také vzrůstající dovozy potravin, které by se mohly produkovat v Česku.
Mezi kandidáty na post ministra zemědělství se podle informací iDNES.cz kromě Šebestyána objevuje také poslanec Radim Fiala (SPD) nebo Josef Kott (ANO). Ministerstvo zemědělství by pak mohlo padnout pod nominaci SPD. Čestný prezident Motoristů Filip Turek uvedl, že si přeje, aby nikdo z hnutí SPD nebyl v kabinetu s ANO přímo. S odborníky za SPD ve vládě by problém neměl.