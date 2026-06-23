„Neslibujeme si od toho žádné zázraky – bylo sucho a některé odnože zaschly,“ řekl Osička. Podle něj má podnik jak ozimý, tak jarní sladovnický ječmen. Doufá v úrodnost mezi 4 až 5 tuny na hektar. „Kdyby toho bylo víc, tak bychom to už asi neunesli,“ dodává předseda.
Loni byl republikový průměr mezi 6,2 a 6,4 tunami na hektar, podle typu ječmene. Jižní Morava pak zhruba odpovídala republikovému průměru. „Teď už to pojede rychle – horka to uspíšila a myslíme, že už to bude dobré,“ řekl k době výjezdu předseda.
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Po dobré sklizni přišly špatné ceny, situace je pro zemědělce frustrující
Podle předsedy regionální agrární komory Václava Hlaváčka se po roce 2000 sklízelo později, kombajny vjížděly do polí až kolem 10. července. Ale doba dozrávání,se podle něj posunula. „Sklizeň bude velmi rozdílná, protože srážky nespadly všude rovnoměrně. Tam, kde byly v objemu nad 15 mm, někde i do 30 mm, budou důsledky sucha menší než v místech, kde bylo do 10 mm. Rozdíly budou i v rámci jednotlivých podniků. Ječmenů je pak podle něj minimum, zemědělci tak zatím nenastoupí „do plných žní“.
Podobně jako loni
Podle mluvčí Agrární komory ČR Barbory Pánkové je termín zahájení sklizní podobný jako loni. „Jako první se sklízí ozimý ječmen, v dalších týdnech bude následovat pšenice a další obiloviny či olejniny. Na celkové hodnocení letošní úrody je zatím brzy, už nyní je ale zřejmé, že porosty obilovin a řepky ovlivnila kombinace několika nepříznivých faktorů,“ sdělila.
Dubnové mrazy podle ní vystřídalo výrazné sucho, které patřilo od začátku měření k jedněm z nejhorších. „Přestože v polovině června přišly srážky, na řadě míst už nedokázaly dřívější škody významně zmírnit. Zemědělci už nyní upozorňují, že v některých regionech mohou být letošní výnosy nižší než obvykle,“ doplnila. Pěstitelům pak podle ní komplikují dlouhodobě zákazy přípravků na ochranu rostlin, část škůdců se tak stává odolnější vůči povoleným látkám.
„S probíhajícími žněmi bude na silnicích přibývat zemědělské techniky. Kombajny, traktory s přívěsy i nákladní vozy zajišťují sklizeň a odvoz úrody z polí. Žně jsou často spojené se zvýšeným provozem, prašností i hlukem. Prosíme proto řidiče i obyvatele venkova o trpělivost a ohleduplnost vůči zemědělcům, kteří v tomto období využívají každé vhodné počasí k zajištění sklizně,“ uzavřela.
Podle předsedy Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy je začátek sklizně vždy důležitým symbolickým okamžikem, v Bulharech je ranější oblast a specifické podmínky. „Z prvních signálů z polí je patrné, že letošní rok bude z pohledu sklizně opět velmi rozdílný podle regionů. Někde jsou porosty po deštích v dobré kondici, jinde naopak mrazy a sucho značně zasáhly do výnosového potenciálu. Důležitá bude rychlost a logistika sklizně v následujících týdnech,“ říká Pýcha.
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Kritické sucho. Zemědělcům škodí klesající výkupní ceny a drahá nafta
Následující týdny a měsíce budou podle Pýchy pro zemědělce vyvrcholením celoroční práce, kdy se potvrdí, jak se podařilo zvládnout agrotechniku, ochranu porostů a výživu rostlin. „Zároveň jde ale i o období velké nejistoty, protože rozhoduje počasí v konkrétních dnech,“ vysvětlil.
Loňská úroda základních obilovin meziročně vzrostla o 12,7 procenta na zhruba 7,7 milionu tun. Ve srovnání s pětiletým průměrem byla úroda vyšší o 5,4 procenta, uvedl loni Český statistický úřad. Zemědělci si však dlouhodobě stěžují na nízké výkupní ceny, které se v posledních letech pohybují i pod 5 000 Kč za tunu pšenice. Podle portálu Agdata stojí potravinářská pšenice 4 872 Kč/tunu, proti loňsku se její cena prakticky nezměnila. Sladovnický ječmen se pak obchoduje za 4 984 Kč/tunu.