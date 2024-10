Jak dostat zvěřinu na talíře. Státu se do velké propagace masa nechce

To je podle údajů Českého statistického úřadu pouze zlomek z celkové spotřeby masa na obyvatele, poslední údaje hovoří o 82,9 kilogramech, z toho nadpoloviční většinu tvoří maso vepřové.

Ministr zemědělství Marek Výborný požádal Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR o analýzu situace na trhu s masy z divočáků či jelenů. Podle korespondence mezi svazem a ministerstvem, kterou má MF DNES k dispozici, by pak svaz ocenil státní osvětovou kampaň, kterou by se populaci vysvětlily benefity masa a snížily obavy z konzumace divokých zvířat.

To se ale ministerstvo nechystá udělat, odkazuje na budoucí větší odlovy zvířat, ke kterým nejspíš dojde, pokud se schválí aktuálně projednávaná novela mysliveckého zákona. O ní kritici hovoří jako o vybíjecí novele, tou se radikálně sníží počet přemnožených zvířat v lesích.

„Při větším množství zvěřiny zpracované zvěřinovým závodem, která by byla dodávána do maloobchodu za nižší ceny, věřím, že bude v možnostech maloobchodních řetězců zvěřinu za příznivé ceny také nabízet k prodeji,“ napsal prezidentovi svazu ministr.

Předpokládá, že pokud by se zvyšovala poptávka, nemuselo by jít jen o cenově nákladné zpestření jídelníčku. „Věřím, že společně najdeme cestu, jak dostat nutričně hodnotnou potravinu, kterou zvěřina bezesporu je, do českých kuchyní ku prospěchu nás všech,“ dodal.

Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy to ale na kampaň nevypadá, protože stát je vlastně spokojený.

Divočák na guláš a jelení steaky

Obchodní řetězce nabízejí zvěřinu většinou jenom v zimní sezoně, tedy od října do března. „Jde spíše o okrajový sortiment, a to především kvůli vysoké ceně, která se pohybuje na úrovni hovězího, jehož prodeje v posledních letech spíše klesají. Zvěřina není v českých domácnostech příliš zavedená, a to i přes vzdělávací kampaně řetězců zahrnující recepty a návody, jak toto maso zpracovávat. Většina Čechů si totiž na zvěřinu vyrazí do restaurací,“ vysvětluje v dopise Prouza.

Ze zvěřiny se nejvíc v supermarketech prodává divočák na guláš a jelení steaky, zboží se prodává prostřednictvím dvou až pěti nárazových akcí, dohromady se tak prodá kolem 10 tun zvěřiny.

Obchodníci by preferovali, kdyby zvěřina byla zpracovaná už do kusů mezi 230 až 300 gramy na plastových táccích. „Oslovení obchodníci jsou připraveni o větších dodávkách jednat, v případě výhodnější ceny a dostatečných objemů lze uvažovat i o speciálních prodejních akcích právě na podporu prodeje zvěřiny z nuceného odstřelu. Zvěřina musí samozřejmě splňovat veškeré zdravotní a veterinární standardy a musí být dodána ve formě vhodné k prodeji,“ dodal Prouza.

Stát obchodníkům vzkázal, že se o rozvoj prodeje snaží, například skrze internetové stránky prozverinu.cz, kde jsou kromě receptů také kontakty na myslivce. Před dvěma roky pak aktualizoval vyhlášku, podle které se jednodušeji dostane zvěřina ke strávníkům. Státní podniky se pak snaží zvěřinu nabízet, podle mluvčího Vojenských lesů a statků ČR Petra Tomana pomalu poptávka roste. „Vnímáme tendenci růstu poptávky, převážně u mladších lidí, kteří chtějí maso s nízkým obsahem tuku a je zdravé. Což zvěřina splňuje,“ říká.

Zda nakonec k větším odstřelům vysoké zvěře dojde, není ještě jisté. Novelu zákona striktně odmítli myslivci, podle nichž dojde k omezení jejich práv. Na některých novinkách pak není zatím shoda ani v rámci vládní koalice.

Na druhé straně se nedá příliš divit nechuti pořádat naučné kampaně. Ministerstvo s nimi má dlouholeté nechvalné zkušenosti. Nejznámější asi byla kampaň Ryba domácí, která měla za 178 milionů korun zvýšit spotřebu sladkovodních ryb kolem roku 2010. Stát tehdy mimo jiné také po dobu deseti měsíců financoval krizovou infolinku pro případ poplašných zpráv o závadném rybím masu. Linku skoro nikdo nevyužil, takže v roce 2008 se cena jednoho hovoru vyšplhala na skoro devět tisíc korun, kritizoval akci již dříve Nejvyšší kontrolní úřad.