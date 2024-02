Schodek zemědělského obchodu se zlepšil, vepřového se ale dováží stále víc

Vývoz zemědělského zboží loni stoupl meziročně o 11,3 procenta na 305,8 miliardy Kč, dovoz rostl pomaleji – o 6,9 procenta na 343,8 miliardy korun. „Cílem našeho ministerstva je nadále podporovat zejména export produktů s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou mléčné výrobky, cukrovinky, nápoje nebo osivo a mák. V těchto výrobcích jsme konkurenceschopní, navíc můžeme využít a navázat na historické vazby,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Pro český zahraniční obchod ale stále platí, že se například vyváží mléko, ale dováží mléčné výrobky jako jsou sýry. Nejhorší situace je pak u vepřového masa. Jeho dovoz se jen za loňsko zvedl o více než pětinu, přivezlo se ho za 22,2 miliardy korun. „Poslední čísla o produkci to jasně ukázala, výroby padá a spotřeba neklesá, takže se odněkud musí dovézt. Myslím, že je to i spojené s nastavení redistributivní platby, protože firmy nyní nemají možnost financovat ztrátovost v odvětví a tak radši chovy odepíšou,“ řekl iDNES.cz předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha.

Redistributivní platba je dotace o výši zhruba 3 500 korun na prvních 150 hektarů. Kvůli tomu klesla platba na plochu, méně peněz tak mají větší a střední podniky. Pýcha je nyní už při pohledu na české chovy prasat pesimista, nevěří, že další pokles nebude následovat. Loni produkce vepřového klesla o 5,2 procenta, uvedl na konci minulého týdne statistický úřad.

Ministr pojede do Vietnamu

S agrárním obchodem pomáhají zemědělští diplomaté, kteří působí v Číně, USA, Spojených arabských emirátech, Kanadě, Japonsku a Srbsku. Od letošního března pak bude další na Ukrajině. „Ze zemí, kde působí agrární diplomaté, se v porovnání s rokem 2022 loni zvýšil agrární export do Srbska o 19 procent a do Číny o 13,7 procenta,“ doplnilo ministerstvo. Naopak o 32 procent klesl export do USA, do emirátů se vyvezlo o 18 procent méně a o 4 procenta klesl export do Japonska.

Ministr se nyní chystá spolu s podnikateli na březnovou misi do Vietnamu a na Filipíny. „Ta by měla snahy českých podniků proniknout na vzdálenější trhy podpořit. Konkrétně u těchto dvou zemí existuje velký potenciál v sektoru pivovarnictví, ale i potravin zdravé výživy či mléčných a masných výrobků,“ uzavřel Výborný.