Místo obvolávání obchodníků přichází elektronické tržiště pro zemědělce

Do pěti let očekává zobchodování zhruba milionu tun komodit, což při postupném nárůstu bude znamenat nezanedbatelnou část trhu, která v případě obilovin tvoří kolem sedmi až osmi milionů tun ročně.

„Aktuálně celou platformu rozjíždíme. V první vlně předpokládáme zájem hlavně z řad zemědělců, kteří doprodávají zásoby z minulého roku, a také těch, kteří budou uzavírat budoucí kontrakty k letošní sklizni. Největší nárůst uživatelů očekáváme po letošních žních, kdy budou zemědělci vědět, kolik komodit potřebují zobchodovat,“ popisuje.

Podle něj se pak počítá s obchody i v případě, kdy zemědělci po žních nemusejí mít dostatek obilí do nasmlouvaných obchodů kvůli špatné úrodě nebo škůdcům. „V takových případech se totiž zemědělcům vyplatí chybějící obilí nakoupit jinde, než aby platili penále za nedodržení smlouvy,“ dodal.

Ředitel statku Kutlíře na Kolínsku Adam Pánek od platformy očekává hlavně zjednodušení obchodu. Ten je také jeden z prvních, který v systému už nabízí 200 tun pšenice. „Mělo by to zjednodušit a otevřít dveře přeshraničního obchodování – ušetříte část transakčních nákladů,“ popisuje Pánek. Ten prodává většinu své pšenice, kterou spolu s dalšími plodinami pěstuje na 800 faremních hektarech, do Švýcarska.

V současnosti se musí situace na trhu bedlivě sledovat, zemědělcům chodí e-maily s indikačními cenami nebo musí obchodníky obvolávat. Možnost uzavřít obchod prostřednictvím přehledného tržiště je podle něj daleko jednodušší.

Systém je zatím zdarma

Registrace do systému je zdarma. „Do budoucna řešíme její možné zpoplatnění, ať už formou pravidelného paušálu, nebo poplatku ve formě zlomku procenta z celkové transakce,“ říká Musil.

Podle něj doposud od 90. let prodej vypěstované úrody i nákup osiv má stále stejný postup. „Zemědělec má roky v telefonu pár kontaktů, které obvolá a porovná nabídky. My oproti tomu nabídneme několikanásobně více příležitostí, jak úrodu výhodně prodat, což zemědělcům může přinést uspoření nákladů až o sedm procent,“ popisuje. Podle něj tak může jít o statisíce korun i více.

Výhodou tržiště je, že nejde pouze o inzertní server, ale bude v rámci funkcionalit vyjednávat. „Celá platforma funguje nezávisle a veškerá komunikace mezi obchodníky a zemědělci probíhá v soukromém chatu, kde si můžou dohodnout konkrétní podmínky. Platforma samozřejmě umožní dohodnout a uzavřít obchody také mezi samotnými zemědělci, což se hodí například pro splnění podmínek i v případě špatné úrody při uzavření budoucích kontraktů,“ říká. Zároveň platforma nabídne na jednom místě data z burz, aby se mohli klienti v cenách orientovat.

Zástupci zemědělských svazů jsou na novinku zvědaví. Mluvčí Agrární komory ČR Barbora Pánková v něm vidí potenciál. „Mělo by nabízet co nejširší sortiment produktů, aby si každý mohl jednoduše spočítat, zda se mu obchod vyplatí. Dále by mělo být transparentní a snadno ovladatelné jak pro odběratele, tak pro dodavatele. Pak může celý proces zefektivnit a závěrem přinést i finanční úspory v této pro zemědělce nelehké době,“ sdělila mluvčí.

Podle předsedy Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy se zatím nedá říct, jaký zájem elektronické tržiště vzbudí. „V minulosti už tady něco podobného bylo, ale neuchytilo se to,“ říká.