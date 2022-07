Zemědělství čeká rekordní zisk, farmáři využili situace, říká ministr

Na přelomu března a dubna jste požádal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), aby kontroloval obchodní přirážky čtyř komodit u potravinářů, zemědělců i obchodníků. V posledních dnech jste se pak kvůli rostoucím cenám obrátil s kontrolou na ministerstvo financí. Už máte výsledky těchto šetření? Obohacoval se někdo více než v minulých letech?

Musíme se podívat na to, kdo je, nebo není oprávněn provádět cenová šetření. My si děláme nějaká svoje, která potom ověřujeme s daty Českého statistického úřadu. Ten, kdo může oficiálně kontrolovat marže, je ministerstvo financí, potažmo specializovaný finanční úřad, který se v posledních měsících intenzivně věnoval pohonným hmotám. A nyní jsme je požádali, aby se věnovali i potravinám, i když chápu, že jsou limitováni časem a nemusí pro to mít úplně prostor.