Vaše funkční období je na tři roky, jaké máte na tuto dobu priority?
Mým klíčovým cílem pro následující tříleté období je zpopularizovat a zviditelnit strategický význam českého, moravského a slezského zemědělství pro celou naši společnost. Chci, aby se do veřejného povědomí vrátil obraz zemědělce jako hrdého a nepostradatelného hospodáře, který si zaslouží úctu.
Jaké jsou tedy hlavní priority?
Lze shrnout do tří hlavních bodů: Změna vnímání veřejností – musíme přestat být vnímáni jen jako příjemci dotací. Jsme především podnikatelé, kteří vyrábějí základní a kvalitní potraviny. Zároveň jsme klíčovými správci krajiny v době postupující klimatické změny. Je třeba neustále zdůrazňovat, že naše práce má obrovský přesah – díky pěstování rostlin produkujeme také kyslík, péčí o půdu sekvestrujeme uhlík a udržujeme krajinu v dobré kondici pro další generace.
Druhá je podpora specifických regionů. Naši členové pocházejí převážně z horských a podhorských oblastí. Až 70 procent z nich hospodaří v ekologickém režimu, často jsou to chovatelé skotu. Tyto méně příznivé oblasti jsou však páteří ekologické stability celé země a my budeme usilovat o jejich adekvátní podporu a rozvoj.
A nakonec mi jde o důraz na přidanou hodnotu. Nevěnujeme se jen primární produkci. Naším cílem je podporovat členy ve zpracování vlastní produkce, aby co největší přidaná hodnota zůstávala přímo v regionech a na farmách. To je cesta k ekonomické soběstačnosti a prosperitě venkova.
Už se připravují dotace na období po roce 2028, na co by se v nich podle vás nemělo zapomenout?
Jednoznačně budeme prosazovat spravedlivé a funkční nastavení plateb zejména s ohledem na vyváženou podporu pro méně příznivé produkční oblasti (LFA). Nejde o žádný rozmar, ale o strategickou nutnost. Právě z těchto horských a podhorských oblastí stéká voda do nížin a kvalita této vody přímo závisí na tom, jak zodpovědně se nahoře hospodaří.
Naším cílem je, abychom byli vnímáni jako pozitivní aktéři, kteří aktivně zavádějí adaptační opatření na změnu klimatu a chrání přírodní zdroje. Dále musíme trvat na tom, aby dotační politika podporovala reálnou produkci a naši potravinovou bezpečnost. Jakkoliv asi nezměníme podmínky dohody Mercosur, musíme si být vědomi, že bez stabilní domácí produkce potravin nebudeme mít čím nasytit ani ty dělníky, kteří v továrnách vyrábějí naše skvělá auta. Potravinové zabezpečení je základem suverenity každého státu.
Nyní již bývalý předseda ČMSZP František Winter vyvedl svaz před devíti lety z Agrární komory kvůli tehdy plánovanému předkupnímu právu na pozemky. Plánujete se do komory vrátit, nebo více spolupracovat s některými dalšími organizacemi?
Historii respektuji, ale dívám se především do budoucnosti. Dveře k jednání nejsou nikdy zcela zavřené, nicméně naší aktuální a naprostou prioritou je pokračovat v rozvoji Společné iniciativy zemědělských nevládních organizací. Tato platforma se ukázala jako mimořádně efektivní a smysluplná.
Naším cílem je hledat co nejširší shodu napříč zemědělským sektorem a vystupovat jednotným a silným hlasem. Věřím, že společný postup a hledání průsečíků v zemědělské politice, bez ohledu na politické spektrum, je pro české zemědělství tou nejlepší cestou.
Nebude pro ČMSZP těžší komunikace s ministerstvem zemědělství, kde, jak to zatím vypadá, bude vládnout SPD, protože jste známým politikem z TOP 09?
Vstupuji do této funkce s jasným oddělením svých rolí. Na půdě Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů nejsem politikem, ale především zemědělcem, hospodářem a obhájcem zájmů našich členů. Mým programem je zde větší důraz na tradiční selský rozum a především pak prosperita českého zemědělství.
Pevně věřím a budu prosazovat, aby odbornost resortu vždy zvítězila nad politikařením. O budoucnosti výroby potravin a stavu české krajiny se musíme bavit na základě faktů, dat a odborných argumentů, nikoliv skrze politická stigmata či stranické příslušnosti.
Očekávám od všech partnerů, včetně budoucího vedení ministerstva, naprosto profesionální a věcný dialog. Naším společným cílem by mělo být zdravé a konkurenceschopné zemědělství, a to je téma, které musí stát nad jakoukoliv politickou příchutí.