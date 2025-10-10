Nejsme jen příjemci dotací, říká nový předseda svazu zemědělských podnikatelů

Jan Drahorád
  18:00
Zpopularizovat zemědělství si dává za cíl nový předseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů Jiří Michalisko, který nahradil dlouholetého předsedu Františka Wintera. „Nejsme jen příjemci dotací, jsme především podnikatelé, kteří vyrábějí základní a kvalitní potraviny,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz.

Jiří Michalisko, nový předseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů (ČMSZP). | foto: Archiv Jiřího Michaliska

Vaše funkční období je na tři roky, jaké máte na tuto dobu priority?
Mým klíčovým cílem pro následující tříleté období je zpopularizovat a zviditelnit strategický význam českého, moravského a slezského zemědělství pro celou naši společnost. Chci, aby se do veřejného povědomí vrátil obraz zemědělce jako hrdého a nepostradatelného hospodáře, který si zaslouží úctu.

Jaké jsou tedy hlavní priority?
Lze shrnout do tří hlavních bodů: Změna vnímání veřejností – musíme přestat být vnímáni jen jako příjemci dotací. Jsme především podnikatelé, kteří vyrábějí základní a kvalitní potraviny. Zároveň jsme klíčovými správci krajiny v době postupující klimatické změny. Je třeba neustále zdůrazňovat, že naše práce má obrovský přesah – díky pěstování rostlin produkujeme také kyslík, péčí o půdu sekvestrujeme uhlík a udržujeme krajinu v dobré kondici pro další generace.

Zemědělci podpořili na ministerský post experta Martina Šebestyána

Druhá je podpora specifických regionů. Naši členové pocházejí převážně z horských a podhorských oblastí. Až 70 procent z nich hospodaří v ekologickém režimu, často jsou to chovatelé skotu. Tyto méně příznivé oblasti jsou však páteří ekologické stability celé země a my budeme usilovat o jejich adekvátní podporu a rozvoj.

A nakonec mi jde o důraz na přidanou hodnotu. Nevěnujeme se jen primární produkci. Naším cílem je podporovat členy ve zpracování vlastní produkce, aby co největší přidaná hodnota zůstávala přímo v regionech a na farmách. To je cesta k ekonomické soběstačnosti a prosperitě venkova.

Už se připravují dotace na období po roce 2028, na co by se v nich podle vás nemělo zapomenout?
Jednoznačně budeme prosazovat spravedlivé a funkční nastavení plateb zejména s ohledem na vyváženou podporu pro méně příznivé produkční oblasti (LFA). Nejde o žádný rozmar, ale o strategickou nutnost. Právě z těchto horských a podhorských oblastí stéká voda do nížin a kvalita této vody přímo závisí na tom, jak zodpovědně se nahoře hospodaří.

Naším cílem je, abychom byli vnímáni jako pozitivní aktéři, kteří aktivně zavádějí adaptační opatření na změnu klimatu a chrání přírodní zdroje. Dále musíme trvat na tom, aby dotační politika podporovala reálnou produkci a naši potravinovou bezpečnost. Jakkoliv asi nezměníme podmínky dohody Mercosur, musíme si být vědomi, že bez stabilní domácí produkce potravin nebudeme mít čím nasytit ani ty dělníky, kteří v továrnách vyrábějí naše skvělá auta. Potravinové zabezpečení je základem suverenity každého státu.

Problém farmářů jménem chřástal polní. Chtějí flexibilnější ochranu

Nyní již bývalý předseda ČMSZP František Winter vyvedl svaz před devíti lety z Agrární komory kvůli tehdy plánovanému předkupnímu právu na pozemky. Plánujete se do komory vrátit, nebo více spolupracovat s některými dalšími organizacemi?
Historii respektuji, ale dívám se především do budoucnosti. Dveře k jednání nejsou nikdy zcela zavřené, nicméně naší aktuální a naprostou prioritou je pokračovat v rozvoji Společné iniciativy zemědělských nevládních organizací. Tato platforma se ukázala jako mimořádně efektivní a smysluplná.

Naším cílem je hledat co nejširší shodu napříč zemědělským sektorem a vystupovat jednotným a silným hlasem. Věřím, že společný postup a hledání průsečíků v zemědělské politice, bez ohledu na politické spektrum, je pro české zemědělství tou nejlepší cestou.

Nebude pro ČMSZP těžší komunikace s ministerstvem zemědělství, kde, jak to zatím vypadá, bude vládnout SPD, protože jste známým politikem z TOP 09?
Vstupuji do této funkce s jasným oddělením svých rolí. Na půdě Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů nejsem politikem, ale především zemědělcem, hospodářem a obhájcem zájmů našich členů. Mým programem je zde větší důraz na tradiční selský rozum a především pak prosperita českého zemědělství.

Pevně věřím a budu prosazovat, aby odbornost resortu vždy zvítězila nad politikařením. O budoucnosti výroby potravin a stavu české krajiny se musíme bavit na základě faktů, dat a odborných argumentů, nikoliv skrze politická stigmata či stranické příslušnosti.

Očekávám od všech partnerů, včetně budoucího vedení ministerstva, naprosto profesionální a věcný dialog. Naším společným cílem by mělo být zdravé a konkurenceschopné zemědělství, a to je téma, které musí stát nad jakoukoliv politickou příchutí.

Akční letáky
