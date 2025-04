Ministerstvo zemědělství vypsalo na ředitelský post výběrové řízení, zájemci se do něj můžou hlásit do 12. května.

Madaras byl původně ředitelem Výzkumného ústavu rostlinné výroby (VÚRV), který se letos od ledna sloučil s menšími vědeckými institucemi – Výzkumným ústavem zemědělské techniky a Výzkumným ústavem potravinářským Praha.

Nově příchozí ředitel bude muset předložit plán vývoje CARC na dalších pět let. Madaras se nyní chce soustředit na své výzkumné projekty, na které neměl kvůli ředitelování tolik času. Prý už takto hovořil loni při prvních plánech na slučování ústavů.

Budoucí ředitel bude muset mít vysokoškolské vzdělání, praxi v řídicí funkci minimálně po dobu pěti let a nejméně tříletou praxi v projektovém řízení, dále pak zkušenosti se strategickým nebo institucionálním řízením vědy a výzkumu. Madaras předpokládá, že stát dokáže najít jeho nástupce do pololetí. Pokud by se tak nestalo, nebrání se být ještě několik týdnů pověřený vedením, než další ředitel nastoupí.

Madaras se stal ředitelem VÚRV v roce 2021, do funkce byl jmenovaný tehdejším ministrem Miroslavem Tomanem (ČSSD). V ústavu pracoval od roku 2008, dříve byl činný ve Výskumném ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy na Slovensku.

Slučováním se má ušetřit

Důvodem slučování výzkumných ústavů v letošním roce byly mimo jiné úspory, nyní začala dvouletá konsolidační fáze, ve které se mimo jiné rozhodne o možném prodeji budov v centru Prahy. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) uvedl, že všechny výzkumné týmy ze všech tří ústavů dostaly možnost se přesunout do nového působiště.

Podle Výborného neohrozí sloučení žádný vědecký výzkum. „Pro výzkumné týmy z menších ústavů bude nyní snazší zapojovat se do mezinárodních projektů a dosáhnout na evropskou dotační podporu, protože je podpoří silnější výzkumná infrastruktur. Propojení odborníků z dosavadních institucí a sdílení poznatků a zkušeností napomůže vyšší efektivitě výzkumných aktivit a přenosu výsledků do praxe,“ dodal ministr.

Konsolidaci ústavů nyní vede ministrův náměstek Miroslav Skřivánek (KDU-ČSL). Ministr ale už naznačil, že ani v současnosti nejsou budovy v Rádiové ulici, kde sídlil potravinářský výzkumný ústav, zcela využité pro potřeby výzkumu.

Možnost rušit a slučovat vědecké výzkumné instituce bez souhlasu rady dané instituce dal vládě přílepek ke konsolidačnímu balíčku v podobě novely vysokoškolského zákona. Resort si od změny slibuje, že po čase dojde k úspoře několika milionů korun ročně. Ministerstvo zemědělství je zatím první, kdo o větším slučování informovalo.

Pod ministerstvo patří ještě Výzkumný ústav monitoringu (dříve meliorací) a ochrany půdy, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Výzkumný ústav živočišné výroby a Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti.