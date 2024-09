Na nás se v rozpočtu zapomnělo, zlobí se vlastníci lesů. Chybí jim pět miliard

Ministerstvo zemědělství již uvedlo, že se o přesunech prostředků v rámci rozpočtu své kapitoly bude bavit. „Podle programového prohlášení vlády jsou lesy národním dědictvím. Pokud ale chceme naše lesy předat následovníkům zdravé a prosperující, bez obřích výdajů ze státního rozpočtu v budoucnu, je nutné do nich nyní investovat pro další generace, dát větší prostor lesním hospodářům a lesní bohatství zodpovědně udržovat,“ říká předseda sdružení Jiří Svoboda.

V aktualizovaném prohlášení se přímo píše, že stát nastaví systém pozitivní a hospodárné motivace vlastníků pro potřebnou přeměnu lesů, změnu druhové skladby a struktury.

V návrhu rozpočtu je podle Svobody nyní jen půlmiliarda korun na mandatorní výdaje a služby, chybí tak finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na služby vlastníkům. Financování je podle sdružení nesystémové, dochází na souboj mezi jednotlivými úřady o prostředky na péči o les.

„Současná situace vypadá tak, že ministerstvo zemědělství před sebou sune výplatu i více než rok starých žádostí. Někteří vlastníci neobdrželi ještě ani peníze za žádosti podané v 1. pololetí 2023,“ doplnil.

Na lesy znovu nejsou peníze

Podobně se v květnu vlastníci rozčilovali, když stát přes dva roky sliboval peníze na dotaci na adaptaci lesů na změnu klimatu, nakonec ji ale nespustil. Vlastníci lesů po tuto dobu dodržovali podmínky programu včetně ponechávání části stromů na zetlení, což jim zejména u buků mohlo způsobit snížení obratu i o miliony korun.

Sazba dotace měla činit zhruba 1 500 korun na hektar, do programu se podle Svobody zapojila většina nestátních vlastníků. „Vždycky je taková zkušenost svým způsobem ponaučení. Říkali jsme státu, že chceme, aby byl program jednodušší a napřed naplněný penězi a teprve potom vyhlášený. Je to taková habaďůra, podvod na vlastníky, kterým se řeklo: Plň tyto podmínky a dostaneš peníze. Ale když jsi ty podmínky 2,5 roku dodržoval, je to nakonec tvoje smůla, že jsi nám věřil,“ sdělil tehdy MF DNES Svoboda. Ministerstvo zemědělství tehdy uvedlo, že peníze zkoušelo najít, ale v rozpočtu miliarda na tyto aktivity navíc nebyla. Bude se je ale snažit domluvit dál.

Částečně se tak znovu potvrzují obavy, které se objevovaly při představování novely lesního zákona. V něm se stát snaží dát větší důraz na motivaci lesníků než na jejich kontrolu. Mnoho dosud platných omezení se proto zruší a místo nich se bude přispívat na řešení, která stát podporuje, například na vysazování listnáčů.

Co když ale znova peníze dojdou, finanční motivace tak nebude možná a tím pádem se liberalizace přežene? Před tím mimo jiné varují ekologové z Hnutí Duha. „Novela zavádí platby vlastníkům lesů bez záruky, že finanční podpora bude výraznější měrou zlepšovat zdravotní stav lesů, adaptovat je na změny klimatu a posilovat veřejné funkce lesů,“ napsali nedávno do tiskové zprávy.

Ministerstvo zemědělství bude příští rok hospodařit s výdaji přes 58,7 miliardy korun, což je zhruba o pět miliard korun více než letos. Vzrostou například výdaje na podporu agrárního sektoru nebo výzkum a inovace, méně peněz je v návrhu vyčleněno na podporu lesního i vodního hospodářství, navrhlo ministerstvo financí. Kabinet ještě může podobu rozpočtu do konce září změnit.

Ministerstvo uvedlo, že ještě může dojít k drobným přesunům peněz mezi jednotlivými kapitolami, přičemž za zásadní považuje zajištění prostředků nestátním vlastníkům lesů nebo na projekty vodního hospodářství obcí a měst.