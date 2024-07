Kdo zaplatí nadbytečné kontroly odlesňování? Nikdo se nehlásí

V Česku mají kontroly stát podle prvních odhadů přes 130 milionů korun – a to včetně budování technického zázemí a najmutí až 81 zaměstnanců. Začít by se s nimi mělo už od příštího roku. Kdo je ale zaplatí?

Ministerstvo financí dává od návrhu obsaženého v novele zákona o uvádění dřeva na trh, který předložilo ministerstvo zemědělství, ruce pryč. Resort považuje za nemožné, aby se náklady hradily novým výdajem ze státního rozpočtu, a naopak se snaží přehodit výdaje na ministerstva zemědělství a zdravotnictví, pod která budou spadat kontrolní orgány. Ministerstva by si měla peníze najít ve svých rozpočtech, protože se vláda snaží o konsolidaci veřejných rozpočtů, píše úřad vedený Zbyňkem Stanjurou (ODS).

Ani resort zemědělství však podle svého vyjádření peníze navíc nemá. Podle něj by dokonce mohlo v případě tak velkých výdajů dojít „k ohrožení plnění stávajících úkolů“ ministerstva. Úřad řízený lidovci kromě toho upozorňuje, že kontroloři odlesňování mají být podle směrnice placeni nezávisle.

Pro celou planetu

Nařízení, které loni schválil Evropský parlament, má bránit odlesňování cenných lokalit, jako jsou deštné pralesy nebo místa s unikátní biodiverzitou. A to jak v Evropské unii, tak v zemích celého světa.

Navíc zakazuje prodávat výrobky a potraviny, které k úbytku lesů kdekoli na planetě přispívají. Týká se to zejména komodit, jež se v Evropské unii nedají vyrábět, jako je kakao, káva, kaučuk nebo palmový olej. Na seznam se ale dostalo rovněž dřevo a skot, který se pase i na českých lukách.

Představa, že ‚umlátíme‘ původce masivního odlesňování v rozvojových zemích další hromadou byrokracie, je podle mého názoru naprosto pomýlená. Předseda think-tanku Czech Forest Jan Příhoda

V Unii je přitom dlouhodobý trend opačný, než jaký naznačuje směrnice. Za posledních třicet let vzrostl podíl lesů o devět procent, byť ubylo původních lesních porostů a biodiverzita se i vlivem globálního oteplování vytrácí.

Podle novely zákona se začne kontrolovat, zda farmáři nechovají skot na půdě odlesněné po roce 2021. „Pro dřevo a dřevěné výrobky bylo stanoveno stejné rozhodné období, avšak zde platí podmínka, že dřevo bylo vytěženo v lese, aniž by došlo ke znehodnocování lesů,“ uvádí důvodová zpráva novely. Jakým způsobem se bude kontrolovat odlesňování ve státech mimo EU, na které nařízení hlavně míří, není jasné.

Jak velké by měly být pokuty?

Stát už dal v rámci vypořádání připomínek za pravdu Svazu měst a obcí ČR, podle něhož je neúměrné vymáhat v případě zjištění odlesňování náklady na kontroly od kontrolovaných firem, tedy vlastníků lesů nebo obchodníků s dřívím. „Vlastníci lesa včetně těch, kteří byli silně zasaženi kůrovcovou kalamitou, poskytují veřejnosti celou řadu ekosystémových služeb lesa, přičemž s tím spojené náklady jim nejsou ze strany státu nijak kompenzovány. Pokud by měli být vedle případné sankce za přestupek postiženi ještě úhradou předem těžko odhadnutelných nákladů, mohlo by to pro některé z nich znamenat ekonomickou likvidaci,“ napsal do připomínek svaz.

Naopak ministerstvo nesouhlasí s návrhy na snížení pokut pro podniky, které by uvedly na trh produkty z odlesňovaných ploch nebo je exportovaly. Pokuta pět milionů korun je podle něj adekvátní. Svaz měst a vlastníci lesů si představovali maximálně desetinovou sumu. Naopak ekologové požadovali pokuty až 50 milionů korun. Jak nakonec budou vysoké, rozhodne až parlament poté, co návrh schválí vláda.

Odborníci už dříve upozorňovali, že kontroly zahltí Národní lesnický institut, který má vzniknout ze současného Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů. Podle Jana Příhody z think-tanku Czech Forest budou firmy v nejistotě, zda vše vykázaly správně. „Představa, že ‚umlátíme‘ původce masivního odlesňování v rozvojových zemích další hromadou byrokracie, je podle mého názoru naprosto pomýlená,“ sdělil dříve MF DNES.

Podle odborníka z Hnutí Duha Jana Skalíka je odlesňování v Česku z podstaty nemožné. „Ale kritika k odlesňovacímu nařízení je trochu falešná v tom smyslu, že nejsme v Česku ve stavu, kdy by nedocházelo ke zhoršování stavu lesních porostů,“ sdělil. Chybí totiž podle něj větší množství mrtvého dříví zanechaného v lesích a nelíbí se mu ani holosečný způsob hospodaření.