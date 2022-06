Lesnický fond se přesune do Brna, rozhodl Nekula. Novým ředitelem je Kučera

Nekula po svém nástupu do křesla šéfa zemědělského úřadu řekl, že zadá analýzy na možné ušetření peněz při přesunu dvou resortních fondů mimo hlavní město. U PGRLF půjde o Brno, u Státního zemědělského intervenčního fondu se uvažovalo o Olomouci.

Jak tehdy upozornily Seznam zprávy, u PGRLF by se mohly úspory podle analýzy společnosti Ernst & Young projevit vzhledem k vysoké investici nejdřív za 12 let. Důvodem je mimo jiné odchod pracovníků, kteří by se nechtěli do Brna z hlavního města stěhovat, stát by jim musel platit odstupné a zaškolit nové lidi.

Před přesunem fond zeštíhlí

„Otázka nezní, jestli ano, nebo ne – ale kdy. Teď jde o to načasovat, aby to bylo co nejefektivnější – nevylučuji, že bude ještě mezikrok, tedy že si PGRLF prodlouží o rok nebo o dva pobyt v Praze,“ řekl ve čtvrtek portálu iDNES.cz Nekula. V těchto letech podle něj dojde k „racionalizaci“ procesů, tedy k omezování počtu pracovníků. Podle něj by se tak měla zvýšit také produktivita práce, aby se nemusel stěhovat tak velký „moloch“.

U problematiky nutnosti pronájmů nových prostor Nekula řekl, že kanceláře nemusí být pro tolik lidí, může se využívat home office, například u oddělení kontroly, kde jsou pracovníci tři až čtyři dny v týdnu v terénu. Další variantou jsou sdílená kancelářská místa pro více lidí.

Ohledně nutnosti platit pracovníkům odstupné si Nekula myslí, že fluktuace na úřadu je slušná a když se využijí příchody nových zaměstnanců na nové pracoviště a přirozený odchod starých, nebudou transformační náklady tak vysoké. Podle něj tak byl z problematiky vytvořený „zbytečný strašák“.

Fond rozděluje státní miliardy

„PGRLF má svoje nezastupitelné místo v rámci agrárního sektoru ČR. K mým prioritám bude, vedle přípravy plánované relokace, patřit také změna směrem k uživatelsky přívětivějšímu systému a elektronizaci komunikace společnosti,“ sdělil Kučera.

Kučera je absolventem Mendelovy univerzity v Brně, jeho odborná dráha je podle ministerstva spojená s profesními chovatelskými organizacemi v ČR. Fond hospodaří každoročně s částkou kolem dvou miliard korun, zaměřuje se na poskytování garancí a dotací části úroků z úvěrů hlavně pro malé a střední firmy.

Předchozího ředitele Vladimíra Ecka odvolal Nekula letos na jaře. Eck byl šéfem fondu přes tři roky, funkční období mu skončilo loni a znovu uspěl ve výběrovém řízení.