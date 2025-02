Výborný: Pokud komise nestihne přípravu, znovu posuňme odlesňovací legislativu

Nařízení mělo původně platit už od začátku letošního roku, nebylo ale technicky ani jinak připravené.

U deforestace by pak od příštího roku po ročním odsunu začít platit evropské nařízení, které má zajistit, že výrobky prodávané v EU nepocházejí z odlesněné půdy kdekoli na světě. Kritici poukazují, že nařízení je enormně administrativně náročné, u několika komodit se musí prokazovat, že při jejich výrobě nedošlo k odlesňování.

Pro ČR jde mimo jiné o chov skotu a produkci hovězího masa. Přitom dlouhodobě plochy lesů v EU i v ČR rostou, mnozí to proto označovali za naprostou zbytečnost, která se do předpisu dostala jenom proto, aby byly podmínky stejné pro státy s deštnými pralesy i pro EU. Není také jasné, jak se přesně bude kontrolovat v Africe nebo v Latinské Americe.

Jednou z možností, se kterými se operuje, je vytvoření seznamu zemí s nulovým rizikem, kam by posléze mohla být teoreticky zařazena i ČR. Kontroly, které by podle starších odhadů ministerstva zemědělství mohly stát i více než 100 milionů korun ročně, by se pak vůbec na českém území nemusely dělat nebo by byly jenom namátkové.

„My s napětím čekáme, jestli Evropská komise stihne limit, který si dala – to je tuším do konce června – kdy mají být předloženy jak kategorizace jednotlivých zemí, tak podmínky spojené s kontrolami v jednotlivých zemích. Zatím nic na stole není. Pokud by to Evropská komise nestihla, tak je to za mě jednoznačný signál pro to, aby se opatření znovu odložilo nebo se hledalo jiné řešení,“ řekl v pondělí v Bruselu ministr Výborný.

Toho čeká v pondělí jednání na Radě ministrů zemědělství, kde se mimo jiné bude řešit vize evropské zemědělské politiky či přísliby nové komise vůči farmářům. Podle nového eurokomisaře Christopha Hansena je důležitým cílem konkurenceschopnost evropských zemědělců. „Nevidím důvod, proč nakládat další batoh opatření a výkaznictví pro naše zemědělce, potravináře a obchodníky. Tohle jsou přesně věci, které nedávají moc smysl a je potřeba k tomu přistupovat racionálně,“ uzavřel Výborný.