Vláda nakonec schválila rozpočet SZIFu s příjmy 45,3 miliardy korun a už se v něm nepíše, že fond nebude schopen plnit své funkce. Navíc se dříve řešilo, že fond na konci loňského roku neměl dostatek peněz na proplácení kofinancovaných dotací. Již je situace vyřešená?
Začnu s našimi správními výdaji. Tam jsme nyní doopravdy na hranici toho, abychom mohli fungovat. Jsme si samozřejmě vědomí, že peněz ve státním rozpočtu je nedostatek a provádíme maximální úspory, jak v rámci právě správních výdajů, tak i do budoucna pracovních míst.
Kolik lidí máte škrtnout?
Celkově se v resortu plánuje snížení o šest procent, možná že v některých oblastech, jako u potravinářské inspekce to kvůli převodu pravomocí z hygienických stanic bude méně, ale u nás znamená šest procent 75 lidí. Na druhou stranu, o tom se ještě budu s panem ministrem bavit, máme před sebou přípravu Společné zemědělské politiky po roce 2028. K výplatě dotací bylo klíčové doplnit kofinancování programu rozvoje venkova. Tam jsme měli původně ambici vyplatit na konci loňského roku zhruba o miliardu korun více, na druhou stranu jsme ještě vypláceli staré projekty z programu rozvoje venkova. Takže ambice jsme měli větší, ale nakonec se to zvládlo, na začátku ledna jsme vydali 90 procent rozhodnutí ohledně znevýhodněných oblastí, takže jsme to dohnali.
Do budoucna by pak měl podle Evropské komise fungovat princip jedno IČO, jedna kontrola, ale už dříve SZIF říkal, že by se to klidně mohlo vykládat i jako jedna celoroční kontrola. Jak to tedy vypadá?
V tuto chvíli se pod koordinací MZe analyzuje, jak by se obecně daly kontroly ještě zjednodušit s ohledem na rozsah, bezpečnost a frekvenci výměny informací mezi jednotlivými organizacemi. Každopádně i my ty kroky EK vnímáme jako snahu snížit průměrný počet kontrol provedených u jednoho zemědělce. Nebude se to samozřejmě týkat každého, počet kontrol bude úměrný tomu, na kolik dotačních titulů bude zemědělec žádat. Nedá se očekávat, že kdyby SZIF přijel na jaře na kontrolu projektu z rozvoje venkova, tak by pak ten žadatel měl od února do konce roku vlastně bianco šek dělat si, co chce. To skutečně očekávat nelze.
Takže vycházíme z toho, že EK předepsala nějakou minimální míru kontrol, které bude nutné naplňovat a zároveň bude potřeba ověřovat všechny podmínky pro plnění dotací, zejména u Jednotné žádosti. Takže si dovedeme představit omezení kontrol pouze v případě, že se nebudou snižovat u těch, kteří mají vyšší riziko pro neoprávněné čerpání dotace.
Kontrol je už méně
Před několika lety zemědělci hojně SZIF kritizovali kvůli zvětšenému počtu kontrol, přestože satelitní systémy měly původně administrativní náročnost snížit. Již se to vyrovnalo?
Kritika přišla na začátku nové Společné zemědělské politiky, tedy v roce 2023. Když budu současnost porovnávat s rokem 2022, kdy byl systém optimalizovaný na to, aby byl co nejefektivnější, kontrol bylo co nejméně, a ještě šlo o poslední covidový rok, tak tehdy jsme měli 5 250 kontrol. A loni jsme měli historicky nejmenší počet, 3 910. Takže jsme se dostali na 75 procent toho roku 2022, a to ještě za situace, že tam vstoupil ten Area Monitoring System (AMS), kdy jsou samotné kontroly mnohem jednodušší, kratší a rychlejší, protože se kontrolují jenom vybrané půdní bloky proti celým farmám v roce 2022. Tehdy třeba u tisícihektarové farmy mohla kontrola trvat klidně týden, dnes se to může zvládnout i za den, takže je i pojem kontrola v nepoměru.
Vidíte do budoucna možnost rozšiřovat kontroly skrze satelitní systémy, například je zpřesňovat?
Určitě. My nyní vycházíme z toho, že základ AMS byl postavený na datech ze satelitních družic Sentinel 1 a 2. Ale loni, díky tomu, že na konci roku 2024 byly vypuštěné nové Sentinely, které buď měření doplňovaly nebo nahradily ty nefunkční, jsme měli poprvé systém plně spuštěný tak, jak to původně EK deklarovala. Konkrétně to znamená, že historicky tady byl problém s algoritmy a frekvencí snímkování u sečí – prakticky jsme měli snímek jednou za 12 dní. Kdežto dnes máme snímek jednou za šest dní, také máme v podstatě dvojnásobek snímků, čímž nám roste pravděpodobnost, že výsledek bude přesnější a snižuje se možnost nepřesné detekce situace v terénu.
Celý systém pak samozřejmě doplňujeme geotagovanou fotografií. Aplikaci SZIF, ve které lze tyto fotografie pořídit, neustále vylepšujeme a zkoušíme i umělou inteligenci, předběžné výsledky ukazují, že i tato technologie má v procesu své místo.
Nepřemýšleli jste i o využívání dalších typů satelitů?
To je věc, která se nám dotkne rozpočtu, protože plánujeme tzv. Expert Judgement Tool. Původně jsme ho chtěli začít používat už loni, ale zjistili jsme, že žádná společnost na českém trhu tyto IT služby neposkytuje. Takže jsme ve fázi, kdy zvažujeme výběrové řízení, ale zatím jsme v rozpočtovém provizoriu. Šlo by o to, že bychom měli další snímky ve větším rozlišení, Sentinely stále poskytují zhruba 10 na 10 metrů. A k tomu bychom měli navíc operativní nástroj pro vyhodnocování. Takže bychom v případě problému mohli používat ten EJT jako další datový zdroj pro vyhodnocení situace v terénu.
Ale snímky od Sentinelů jsou zdarma, za tyto se musí platit, zhruba nižší desítky milionů korun. S nástrojem musí pracovat operátor – tedy pracovník SZIF, po důkladném zaškolení může jít například i o studenta univerzity. V současnosti tento typ dat používá i slovenská platební agentura.
V mnoha zemědělských činnostech se začaly používat drony, jak jste na tom s nimi vy?
Projekt s drony začínáme zavádět do praxe, možnost snímkování pomocí dronů, by měla vést k větší digitalizaci veřejné správy. Kromě aktualizace evidence půdy a ke kontrolám dotací by mohly nahrazovat i tradiční kontroly inspektorů v nepřístupném terénu.
Kolik dronů nyní máte?
Loni jsme jich koupili 31, celkem je na SZIF nominováno 130 pilotů. Jsou osazené vrtulemi s nízkou hladinou hluku a můžou létat i nad stády v souladu s dobrou životní pohodou zvířat. Celkem nás stály včetně licencí, softwaru a pojištění necelé čtyři miliony korun.
Podívejme se ještě na národní značky kvality. Zaznamenal jsem například u producentů masa, že hovořili o možnosti vybudování značky kvality českého masa. Připravujete se na nějaké větší změny ohledně Klasy, Regionální potraviny, či na budování nových značek?
V tuto chvíli se bavíme výhradně o už běžících projektech a značkách, tedy Regionální potravině, Klase, logu Bio listu a Biozebře, a potom unijních značkách jako jsou chráněné zeměpisné označení nebo zaručená tradiční specialita. Rozpočet máme letos identický jako loni, 120 milionů korun. A vidíme, že se nám do těchto dvou největších značek hlásí stále více zájemců, loni – to byl 16. ročník, se nám do regionální potraviny přihlásilo rekordních 496 výrobců s 1 911 výrobky.
A rozjeli jsme kampaň Potraviny k nezaplacení, kde je cílem představit úsilí, čas a tvrdou práci, která za jejich výrobou stojí. Takže nechceme řešit jenom kolik to stojí, ale co za nimi stojí. Rozpočet na loňský rok měla kampaň 28 milionů korun, na letošní rok zatím nebyl stanoven. Nyní komunikujeme s ministerstvem, aby se aktualizovala vodítka pro Klasu a zpřísnily se podmínky pro udělení značky ohledně kvality výrobků.