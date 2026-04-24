Kam jste se jako podnik v posledních letech od akvizice skupiny Spearhead posunuli?
Podařilo se získat jednu další společnost, nicméně další tři farmy jsme získali do správy. To znamená, že jsme se s majitelem domluvili, že si nechá podnik, ale bude nám ho pronajímat, což je poměrně zajímavý model, běžný například ve Velké Británii. Na jedné farmě má majitel zeleninu a konvenční půdu, kterou nám přenechal, a soustředí se právě pouze na pěstování zeleniny. A v dalším případě máme dvě střediska, mezi nimi je malá farma, kterou majitel prodávat nechtěl, tak jsme se domluvili, že nám ji pronajme, my se o ni postaráme a budeme mu platit nájem. Jinak jsme investovali spíše dovnitř do firmy, například na Klatovsku stavíme novou dojírnu, zateplujeme střechy a děláme řadu dalších vylepšení. Větší investice plánujeme ale na příští rok.
Máme zakázané látky proti hrabošům a výsledkem je, že EU dováží řepku z Austrálie. Mám dojem, že snaha o větší ekologická opatření je skutečně farizejská.