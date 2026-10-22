Předsedou aliance se stal majitel RSJ Libor Winkler. Tajemníkem aliance je bývalý dlouholetý mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý, který post opustil letos v září. Aliance je jedním z největších hospodářů, pro srovnání Agrofert v ČR hospodaří na 132 tisících hektarů.
„O zemědělské politice se u nás často diskutuje podle toho, komu návrh prospěje. Usilujeme o to, aby se posuzovalo, co udělá s půdou, s investicemi do provozů nebo s tím, kdo bude hospodařit dál. Zároveň chceme veřejnosti vysvětlovat, jak moderní zemědělství dnes skutečně funguje a opírat se o data a příklady z praxe,“ řekl Bílý.
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Skupina připomíná, že v zemědělství je potřeba kapitál, který pomáhá s investicemi. „Faktem je, že modernizace celého provozu je finančně extrémně náročná, podnik ji většinou nedokáže zaplatit jen z běžných příjmů, a proto ji členové aliance financují vlastním kapitálem,“ uvedl místopředseda aliance z JTZE Jan Šimek.
Více vlastní produkce
Aliance si nechala pro své představení udělat průzkum mezi zhruba tisícem lidí. Podle něj například 87 procent respondentů chce, aby se v ČR zpracovávalo více produkce, místo toho aby se suroviny vyvážely do zahraničí, za závažný problém pak 84 procent respondentů považuje sucho, erozi půdy nebo dopady klimatické změny.
V ČR funguje několik organizací spojující zemědělce, například Agrární komora ČR, Zemědělský svaz ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR, PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, Farmklub – klub racionálního zemědělství nebo Iniciativa zemědělských a potravinářských podniků, jejíž bývalý předseda Martin Šebestyán je současným ministrem zemědělství (za SPD).
Největším zemědělskou skupinou v ČR je Agrofert, který dal premiér Andrej Babiš do svěřenských fondů. Podle místopředsedy aliance Emila Buřiče z GES Group je v současnosti diskuse o zemědělství ve velkém zpolitizovaná ve smyslu jestli různé změny pomůžou nebo nepomůžou právě Agrofertu.
„My jsme velcí podnikatelé v zemědělství, ale nemáme politickou rovinu. Říkáme, co je pro ten obor správné – třeba to má být předvídatelnost. Tím, jak ta debata je zpolitizovaná, tak jako subjekt – který to nezapřičinil, ale pohybuje se v tom oboru – tak nám to vadí,“ vysvětlil Buřič. Podle něj když například Škoda Auto přijde s tím, že postaví nový podnik s moderními technologiemi, tak jí veřejnost zatleská. „Proč dělat výjimku a ukazovat na zemědělství jako na jediný obor, kde se velikost kritizuje,“ uzavřel místopředseda aliance.