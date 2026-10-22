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Investorské skupiny v zemědělství se spojily do aliance Orbis Terra

Jan Drahorád
  11:06

Jan Šimek | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Pět investorských skupin – RSJ, GES Group, Agrocore, JTZE a MJM Agro – zaměstnávající přes 2 000 lidí v zemědělství a hospodařící na 80 tisících hektarech půdy se spojilo do aliance Orbis Terra. Ta chce chce změnit diskurs debat o zemědělství, nelíbí se jí, že se většinou hovoří o tom, komu například změny legislativy prospějí, nikoliv jaké budou mít skutečné dopady do krajiny nebo zemědělské praxe.

Předsedou aliance se stal majitel RSJ Libor Winkler. Tajemníkem aliance je bývalý dlouholetý mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý, který post opustil letos v září. Aliance je jedním z největších hospodářů, pro srovnání Agrofert v ČR hospodaří na 132 tisících hektarů.

„O zemědělské politice se u nás často diskutuje podle toho, komu návrh prospěje. Usilujeme o to, aby se posuzovalo, co udělá s půdou, s investicemi do provozů nebo s tím, kdo bude hospodařit dál. Zároveň chceme veřejnosti vysvětlovat, jak moderní zemědělství dnes skutečně funguje a opírat se o data a příklady z praxe,“ řekl Bílý.

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Skupina připomíná, že v zemědělství je potřeba kapitál, který pomáhá s investicemi. „Faktem je, že modernizace celého provozu je finančně extrémně náročná, podnik ji většinou nedokáže zaplatit jen z běžných příjmů, a proto ji členové aliance financují vlastním kapitálem,“ uvedl místopředseda aliance z JTZE Jan Šimek.

Více vlastní produkce

Aliance si nechala pro své představení udělat průzkum mezi zhruba tisícem lidí. Podle něj například 87 procent respondentů chce, aby se v ČR zpracovávalo více produkce, místo toho aby se suroviny vyvážely do zahraničí, za závažný problém pak 84 procent respondentů považuje sucho, erozi půdy nebo dopady klimatické změny.

V ČR funguje několik organizací spojující zemědělce, například Agrární komora ČR, Zemědělský svaz ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR, PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, Farmklub – klub racionálního zemědělství nebo Iniciativa zemědělských a potravinářských podniků, jejíž bývalý předseda Martin Šebestyán je současným ministrem zemědělství (za SPD).

Největším zemědělskou skupinou v ČR je Agrofert, který dal premiér Andrej Babiš do svěřenských fondů. Podle místopředsedy aliance Emila Buřiče z GES Group je v současnosti diskuse o zemědělství ve velkém zpolitizovaná ve smyslu jestli různé změny pomůžou nebo nepomůžou právě Agrofertu.

„My jsme velcí podnikatelé v zemědělství, ale nemáme politickou rovinu. Říkáme, co je pro ten obor správné – třeba to má být předvídatelnost. Tím, jak ta debata je zpolitizovaná, tak jako subjekt – který to nezapřičinil, ale pohybuje se v tom oboru – tak nám to vadí,“ vysvětlil Buřič. Podle něj když například Škoda Auto přijde s tím, že postaví nový podnik s moderními technologiemi, tak jí veřejnost zatleská. „Proč dělat výjimku a ukazovat na zemědělství jako na jediný obor, kde se velikost kritizuje,“ uzavřel místopředseda aliance.

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