VIDEO: Jak vypadá první traktor bez řidiče? Robot je k dostání za osm milionů

Do budoucna by technologie, u které jeden operátor ovládá tři až čtyři podobné stroje, mohly nahradit běžné traktoristy, shodli se také zástupci zemědělců.

Robot se řídí GPS navigací, má bezpečností prvky jako jsou kamery, radary, čidla, či nárazovou desku. „Jde o traktor střední třídy, který díky nižší hmotnosti a pásovému podvozku má nižší spotřebu pohonných hmot a méně při přejezdech zatěžuje pěstované rostliny. Dokáže přesně dávkovat hnojiva či prostředky na ochranu rostlin, a to podle potřeby na dané části půdy,“ řekla Veronika Hlaváčková z České technologické platformy pro zemědělství.

Milan Kroulík z Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze pak doplnil, že výkon motoru německého traktoru je 115 kW, poháněný skrze diesel-elektrickou soustavu. „Pohon pásů zajišťuje elektromotor, což dává stroji obrovskou variabilitu pohybu. Odpadá řada problematických prvků jako třeba převodovka,“ dodal.

Výhodou je pak možnost připojení elektronářadí, protože na traktoru je zásuvka s napětím 700 V. Dá se na něj připojit standardní tažná zařízení jako je podmítačka nebo secí stroj.

O koupi tohoto stroje již přemýšlí agronom Vítězslav Krček z Agra Řisuty ve středních Čechách. „V ČR je nedostatek pracovních sil a v zemědělství zvlášť, byť u nás v podniku si nemůžeme stěžovat, protože k nám se lidé snaží dostat. Jsme známí a vybavení,“ řekl iDNES.cz agronom.

Traktory bez řidičů pomůžou půdě

Podle předsedy Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy podobné technologie pomůžou i samotné půdě. „Naprogramujete to k co nejmenšímu množství přejezdů, ušetří to pohonné hmoty a je to nejmenší zátěž pro půdu,“ dodal. Aktuálně je pak podle něj po traktoristech enormní sháňka. „Do budoucna cítíme, že ten problém bude narůstat s tím, jak ti starší traktoristé budou odcházet do důchodu. Výhoda, že jeden operátor bude obsluhovat více strojů, je obrovská,“ uvedl předseda.

Podle Krčka jde o nevyhnutelnou budoucnost. Další generace traktoristů už podle něj nebude chtít pracovat jako jejich rodiče a bude jich tak na trhu ještě méně. „Rozdíl je v tom, že když bude mít jednoho šoféra, tak bude jezdit osm hodin denně a když bude svolný pracovat víc, tak třeba 12 hodin denně nebo v sezoně 18 hodin denně. Tohle (autonomní traktor) může pracovat 24 hodin denně. Jenom to vždycky musí mít svého operátora, který to doveze na pozemek, kde to bude pracovat,“ vysvětlil.

Návratnost investice vidí na šest až osm let, podle něj se ale snaží podnik odladit u novinky mouchy a poté vydat publikaci o jeho používání. Že novinka nebude úplně bez problémů, podotkl i ředitel VÚRV Mikuláš Madaras. „Každá technologie prochází určitým vývojem. Nejdřív je to wow efekt a potom se ukazují problémy, které je nutno vyřešit ve spolupráci mnoha resortů státní správy, odborníků i soukromníků,“ vysvětlil.

Zatím ale stále není žádným způsobem ošetřená právní stránka věci, tedy používání autonomních strojů na polích není zakázáno, nesmí ale jezdit po veřejných komunikacích. Podle Pýchy by se mohla v následujících letech objevit evropská legislativa, aby tak Češi nemuseli vymýšlet vlastní řešení.

Podle jarního průzkumu Agrární komory ČR si naprostá většina zemědělských podniků stěžuje na nedostatek zaměstnanců, z toho skoro 60 procentům chybí celoročně, další skoro pětině pak na sezonní práce.

Ministerstvo zemědělství ve své výroční tzv. Zelené zprávě v létě uvedlo, že počet pracovníků v zemědělství, lesnictví a rybářství se loni se v Česku snížil o 1,4 procenta na 91 500 lidí. Podle úřadu jich před čtvrt stoletím byl více než dvojnásobek.