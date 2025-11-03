Hus se letos v Česku vylíhlo o 13 procent méně, v příštím roce by jich naopak mohlo přibýt, protože budou jednodušší podmínky pro jejich prodej.
Například Pub Na Plech v Praze 3 letos nabízí husí polévku za 109 korun, zatímco loni vsadil na kachny, letos má již „black“ burger s trhaným husím masem v domácí máslové bulce s pomerančovou majonézou, cibulovou remuládou, rozpečeným čedarem a batátovými hranolky smaženými na husím loji za 369 Kč. Restaurace Sezona v Praze 9 pak nabízí čtvrtku mladé husy s jablky, tymiánem, červeným špičatým zelím, kysaným zelím, brusinkami a třemi druhy knedlíků za 649 korun.
Kromě burgerů se vymýšlejí i další alternativy, jak husí tradici přiblížit zákazníkům. Například Ramencraft ve Veleslavínově ulici v Praze 1 pak nabídne Svatomartinský shoyu ramen z husího vývaru a konfitovaného husího masa mimo jiné s jablečným chipsem, řasou nori, pórkem a nudlemi za 309 korun, loni stál o 30 korun méně.
Svatomartinská husa podraží. Chovatelům vzrostly náklady, hlásí drůbežářská unie
Většinou restaurace husí menu nabízí z maďarských hus, chovatelé letos vykrmili jenom 127 tisíc českých hus, loni jich bylo 175 tisíc. Aktuálně jsou pak prakticky veškeré tuzemské kapacity už vyprodané. Z každého kusu se dá udělat zhruba šest porcí, tradiční pochoutky, letos se podle Českomoravské drůbežářské unie (ČMDU) zvýšily výkupní ceny o jednotky procent, za kilogram husy od chovatele se zaplatí mezi 250 a 350 korunami.
Pokles produkce
Letošní pokles husí produkce nastal podle předsedkyně ČMDU Gabriely Dlouhé kvůli obavám chovatelů z ptačí chřipky, vysokých cen energií, ale také nárazového náboru pracovníků na porážku hus, který se kromě menších akcí na svatého Štěpána dělají prakticky jenom před sv. Martinem.
Svatomartinské víno letos dorazí s předstihem, ceny zůstávají na loňské úrovni
V příštím roce by jich ale mohlo být více nebo by se alespoň pokles mohl zastavit. Od letošního ledna začala platit vyhláška, podle které se zvýšil limit poražených hus i kachen bez veterinární kontroly u malochovatelů na 2000 ročně, dříve mohlo být 35 kusů týdně. To se ještě podle předsedkyně unie v letošních číslech nemohlo odrazit, jak velký zájem budou mít chovatelé, se tak uvidí za rok.
Zatímco hus je dlouhodobě nedostatek, mimo jiné nejsou v ČR ani větší jatka, kachny jsou dostupné celoročně, vykrmí se jich na pět milionů kusů. V posledních dvou letech se ale stále více poráží v Polsku spolu s kuřaty, sousední stát většinou nabízí o zhruba pět korun za kilogram vyšší ceny než jatka v ČR.