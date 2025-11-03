Svatomartinské menu podraží. Podniky vymýšlejí alternativy k husí tradici

Jan Drahorád
  18:00
Klasické husí menu, které nabízejí restaurace v okolí svátku svatého Martina, který vychází na příští úterý, stojí letos zase o kousek více než loni. Většinou je zdražení jednotlivých jídel o desetikoruny, stále se místo dražších hus nabízí také levnější kachny.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr SchoberKulinární studio MAFRA

Hus se letos v Česku vylíhlo o 13 procent méně, v příštím roce by jich naopak mohlo přibýt, protože budou jednodušší podmínky pro jejich prodej.

Například Pub Na Plech v Praze 3 letos nabízí husí polévku za 109 korun, zatímco loni vsadil na kachny, letos má již „black“ burger s trhaným husím masem v domácí máslové bulce s pomerančovou majonézou, cibulovou remuládou, rozpečeným čedarem a batátovými hranolky smaženými na husím loji za 369 Kč. Restaurace Sezona v Praze 9 pak nabízí čtvrtku mladé husy s jablky, tymiánem, červeným špičatým zelím, kysaným zelím, brusinkami a třemi druhy knedlíků za 649 korun.

Kromě burgerů se vymýšlejí i další alternativy, jak husí tradici přiblížit zákazníkům. Například Ramencraft ve Veleslavínově ulici v Praze 1 pak nabídne Svatomartinský shoyu ramen z husího vývaru a konfitovaného husího masa mimo jiné s jablečným chipsem, řasou nori, pórkem a nudlemi za 309 korun, loni stál o 30 korun méně.

Svatomartinská husa podraží. Chovatelům vzrostly náklady, hlásí drůbežářská unie

Většinou restaurace husí menu nabízí z maďarských hus, chovatelé letos vykrmili jenom 127 tisíc českých hus, loni jich bylo 175 tisíc. Aktuálně jsou pak prakticky veškeré tuzemské kapacity už vyprodané. Z každého kusu se dá udělat zhruba šest porcí, tradiční pochoutky, letos se podle Českomoravské drůbežářské unie (ČMDU) zvýšily výkupní ceny o jednotky procent, za kilogram husy od chovatele se zaplatí mezi 250 a 350 korunami.

Pokles produkce

Letošní pokles husí produkce nastal podle předsedkyně ČMDU Gabriely Dlouhé kvůli obavám chovatelů z ptačí chřipky, vysokých cen energií, ale také nárazového náboru pracovníků na porážku hus, který se kromě menších akcí na svatého Štěpána dělají prakticky jenom před sv. Martinem.

Svatomartinské víno letos dorazí s předstihem, ceny zůstávají na loňské úrovni

V příštím roce by jich ale mohlo být více nebo by se alespoň pokles mohl zastavit. Od letošního ledna začala platit vyhláška, podle které se zvýšil limit poražených hus i kachen bez veterinární kontroly u malochovatelů na 2000 ročně, dříve mohlo být 35 kusů týdně. To se ještě podle předsedkyně unie v letošních číslech nemohlo odrazit, jak velký zájem budou mít chovatelé, se tak uvidí za rok.

Zatímco hus je dlouhodobě nedostatek, mimo jiné nejsou v ČR ani větší jatka, kachny jsou dostupné celoročně, vykrmí se jich na pět milionů kusů. V posledních dvou letech se ale stále více poráží v Polsku spolu s kuřaty, sousední stát většinou nabízí o zhruba pět korun za kilogram vyšší ceny než jatka v ČR.

Vstoupit do diskuse (41 příspěvků)

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

Nejčtenější

Sagrada Familia je nejvyšším kostelem světa. O metr přerostla katedrálu v Ulmu

Barcelonský chrám Sagrada Família je nyní nejvyšší kostel na světě. Na věž Ježíše Krista stavitelé totiž ve čtvrtek umístili dolní část kříže, a tak výška struktury dosáhla 162,9 metru. To je o metr...

Otevírací doba 28. října 2025: Které obchody musí zavřít a kde nakoupíte?

28. říjen je státní svátek, při kterém zákon reguluje otevírací dobu v maloobchodě. Znamená to, že některé obchody musejí mít zavřeno. U dalších to zákon sice nenařizuje, ale mohou zavřít o své vůli...

Konec unikátních tramvají s koženkou. Rusové je nezaplatili, tak jezdily Brnem

Z brněnských kolejí definitivně zmizely dvě unikátní tramvaje T3RF. Podnik ČKD Dopravní systémy jich na sklonku 90. let vyrobil osm, po čtyřech kusech si objednala ruská města Iževsk a Samara. Druhé...

Mýlil jsem se, řekl Gates. Změny klimatu podle něj lidstvo nezahubí

Zakladatel softwarové firmy Microsoft a americký miliardář Bill Gates tvrdí, že se v odhadech dopadu klimatických změn mýlil. Tyto změny klimatu nepovedou k zániku lidstva, i když mohou způsobit...

Rusko si může dovolit financovat válku na Ukrajině ještě léta, tvrdí experti

Ačkoliv ruskou ekonomiku dlouhodobě dusí stále přísnější sankce ze strany západního světa, podle expertů si Rusko může dovolit financovat válečnou mašinerii na Ukrajině ještě roky. Nic na tom nemění...

Německo zvažuje ukládat jaderný odpad u Krušných hor, Šumavy a Českého lesa

Poslední tři jaderné elektrárny odpojilo Německo od sítě v roce 2023. Palčivou otázkou se tak stalo, kam uskladnit vyprodukovaný jaderný odpad. Mezi vhodná místa se podle tamějších úřadů mimo jiné...

3. listopadu 2025  18:52

Svatomartinské menu podraží. Podniky vymýšlejí alternativy k husí tradici

Klasické husí menu, které nabízejí restaurace v okolí svátku svatého Martina, který vychází na příští úterý, stojí letos zase o kousek více než loni. Většinou je zdražení jednotlivých jídel o...

3. listopadu 2025

Lepší, než se čekalo. Evropským firmám se v Americe navzdory clům daří

Důsledky amerických cel na hospodaření evropských firem jsou menší, než odborníci původně predikovali. Analytici navíc předpokládají, že příští rok bude pro evropské společnosti ještě úspěšnější než...

3. listopadu 2025  15:58

Otevírací doba 17. listopadu 2025: které obchody mají otevřeno?

Letošní 17. listopad, tedy Den boje za svobodu a demokracii, letos připadá na pondělí. Mezi sedm významných dnů, kdy musejí obchody zůstat zavřené, však tento svátek nepatří.

3. listopadu 2025  14:59

Nejlepší za šest let, chlubí se ministr. Schodek rozpočtu dosáhl 183 miliard

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci října deficitem ve výši 183,1 miliardy korun. Výsledek je o 17,6 miliardy lepší než loni v říjnu. Podle údajů ministerstva financí k tomu přispěl růst...

3. listopadu 2025

Svatomartinské víno letos dorazí s předstihem, ceny zůstávají na loňské úrovni

Na český trh letos dorazí zhruba 1,9 milionu láhví svatomartinského vína. Po několika slabších sezonách přinesl rok 2025 vinařům příznivější podmínky. Letošní vína jsou podle odborníků svěží,...

3. listopadu 2025  13:38

Zdravotnická skupina Agel otevřela na Kanárských ostrovech kliniku

Zdravotnická skupina Agel miliardáře Tomáše Chrenka rozšířila své působení na Kanárské ostrovy, které jsou součástí Španělska. V Las Palmas, hlavním městě ostrova Gran Canaria, otevřela kliniku Agel...

3. listopadu 2025  12:58

S iDNES.cz soutěžím často, říká vítězka týdenní prémie. Za výhru poletí na Tenerife

Portál iDNES.cz vyhlásil ve své podzimní soutěži již druhého týdenního výherce. Díky sbírání diamantů v článcích si 10 000 korun odnáší čtenářka Romana Baborová. Výhru plánuje využít na dovolenou na...

3. listopadu 2025  12:47

To už je příliš. Francie zvažuje zákaz Sheinu kvůli erotickým pannám s podobou dětí

Francouzská agentura na ochranu spotřebitelů nahlásila čínskou online platformu rychlé módy Shein a hrozí zákazem řetězce v zemi. Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž, spotřebitelské...

3. listopadu 2025  11:04

Vlak bez strojvůdce najezdil už 3 000 kilometrů, reaguje na zvířata i vůz na přejezdu

Experimentální vlak bez strojvůdce firmy AŽD Praha najel od dubnového zahájení provozu do začátku října prvních 3 000 kilometrů. Provoz s cestujícími na trati mezi Kopidlnem na Jičínsku a Dolním...

3. listopadu 2025  10:12

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Katar pohrozil, že přestane EU dodávat kapalný plyn. Vadí mu bruselská směrnice

Katar přestane dodávat zkapalněný zemní plyn (LNG) do Evropské unie, pokud sedmadvacítka nenajde způsob, jak zmírnit nebo zrušit směrnici o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (CSDDD). Na...

3. listopadu 2025  9:45

EU slibuje u Mercosuru větší ochranu, zemědělci jí nevěří

Obchodní smlouva mezi Evropskou unií a skupinou jihoamerických zemí z tzv. Mercosuru, by se mohla po dvou dekádách vyjednávání finálně podepsat letos těsně před Vánoci. Evropská komise v říjnu kvůli...

3. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.