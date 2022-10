Vzrůstající náklady donutily uzavřít mlékárnu známé farmy Mikolášových

Nyní se ale kvůli rostoucím cenám nákladů počítá s přechodem mléčného chovu na masné krávy, popsal iDNES.cz zástupce vedoucího tamní mlékárny Marian Vobecký. Farma jako taková funguje už od 90. let.

„Vzrostly ceny nejenom energií, ale prakticky všeho kolem. Začalo to zdražováním nafty, což zasáhlo všechny tři naše podnikatelské segmenty, tedy živočišnou a rostlinnou výrobu a potravinářství,“ řekl.

Do živočišné výroby se navíc podle něj špatně shánějí pracovníci, v rostlinné zase vzrostly náklady za hnojiva. Tuna dříve podle něj stála do tří tisíc korun, nyní se prodává 27 tisíc korun. „Do toho ta cena mléka neroste tak rychle,“ doplnil.

Dříve farma zpracovala 120 až 140 tisíc litrů mléka za měsíc, nyní je kvůli rostoucím nákladům a stagnujícím výkupním cenám na 60 tisících litrů. „A výrobu v mlékárně máme nadimenzovanou tak, abychom vyráběli alespoň z pěti až šesti tisíc litrů mléka denně. Ve chvíli, kdy jako dnes zpracujeme do tří tisíc, tak se to nevyplatí ani rozjíždět,“ řekl.

O práci tak přijde pět až šest zaměstnanců v mlékárně a několik dojiček krav. Podle něj by pro pokračování chovu mléčného skotu byla potřeba velká investice za více než 15 milionů korun do robotizace, protože dojírna je stará 23 let.

Dosud na farmu chodilo dojit několik starších paní. „Měli jsme tady jednu 40letou, a ta hned utekla,“ řekl Vobecký. V současnosti se na farmě dojí kolem 100 krav, dříve šlo i o 280 kusů dojného skotu. Redukce se plánuje již delší dobu. „Postupně už nedáváme krávy do mléka,“ přiblížil.

Výhodnější je chovat skot na maso

Náklady na chov masného skotu podle něj nejsou tak enormní, práce se dá zvládnout s méně lidmi. Stovka dojných krav tak nejspíš půjde na jatka. Zda si farma do budoucna nechá skoro 600hlavé stádo pouze na maso, se podle něj teprve uvidí.

„Lidé už začali nakupovat v akcích, což silně pociťujeme. Děláme kvalitní produktu, v dnešní době za velmi těžko přijatelnou cenu. My sice prodáme kostku másla za 89 korun, ale když se prodává v Praze, tak jste na 120 korunách. A to už si sakra rozmyslíte, jestli si to koupíte,“ uzavřel.

Podniková prodejna bude pro zájemce naposledy otevřená mezi 21. a 23. říjnem.

Čeká zavírání části provozů další podniky?

Farma je členem Zemědělského svazu ČR. Jeho mluvčí Vladimír Pícha iDNES.cz řekl, že svaz se dlouhodobě snaží podporovat finalizaci zemědělské produkce.

„Bohužel současný vývoj na trhu energií, ale i v cenách zemědělských komodit řadě zemědělců, zvláště těch, kteří provozují energeticky náročnější produkci, značně komplikuje situaci,“ uvedl.

Svaz se nyní obává, že konec energeticky náročnějších provozů čeká i další podniky. „Vývoj cen energií, vyvolaný nereálnými ekologickými cíli a umocněný válečným konfliktem na Ukrajině a pozdní reakce vlády na tento vývoj, nedává nejen zemědělským podnikatelům jinou šanci, než se chovat ekonomicky zodpovědně a ukončit v tuto chvíli nerentabilní výrobu,“ uzavřel.