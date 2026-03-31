Svaz argumentuje čerstvými daty z tzv. Zemědělské účetní datové sítě (FADN) za poslední už účetně ukončený rok, tedy 2024. Za loňský rok jsou známé zatím jen odhady, protože daňová přiznání se teprve odevzdávají.
„Ještě v roce 2022 činil důchod ze zemědělské činnosti na hektar u podniků o průměrné velikosti 37 hektarů 10 022 Kč, u podniků o velikosti 155 hektarů 9 951 Kč, u podniků kolem 595 hektarů 8 511 Kč a u největší kategorie podniků to bylo 7 833 korun. Rozdíly existovaly, ale nebyly tak dramatické,“ popisuje nyní předseda svazu Martin Pýcha.
Pak ovšem začala platit redistributivní platba a zároveň klesly ceny zemědělských komodit kvůli konfliktu na Ukrajině. „V roce 2023 klesl důchod na hektar u podniků kolem 600 hektarů na 1490 Kč, u největších podniků na 2894 Kč, zatímco menší podniky zůstaly na úrovni osmi až devíti tisíc,“ informuje organizace. A v roce 2024 pak pokles zejména u největších firem pokračoval. V žádném z těchto tří roků ale nebyly zemědělské podniky jakékoliv velikosti bez dotací v průměru v zisku.
Loni pak podle informací svazu stoupl zisk v zemědělství na 10,7 miliardy z předchozí 4,5 miliardy Kč. Svaz tak lobbuje za prozatím ještě nejasné plány ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD) na změnu redistributivní platby, která zatím dává každému podniku zhruba 3 500 Kč na každý z prvních 150 hektarů výměry.
Změny v dotačním systému
Šebestyán dříve řekl, že se zabývá zvýšením této výměry, jasné výpočty ale zatím venku nejsou. Svaz by chtěl zvýšení zhruba na 450 hektarů. Protože by se celkový objem peněz neměnil, reálně by tak došlo ke snížení podpory na každý hektar, což by tak snížilo finance pro nejmenší zemědělce, pomohlo nejvíce středním a poté i velkým podnikům.
Šebestyán ale podobné změny podmiňuje přechodným obdobím evropské zemědělské politiky. Kdyby měla začít platit, jak se zatím počítá od roku 2028, nemělo by smysl tak velké změny vzhledem k administrativní náročnosti dělat.
Ještě ale není odsouhlasený tzv. víceletý finanční rámec, tedy rozpočet EU na léta 2028-2034. A podle činovníků svazu to začíná vypadat s přechodným obdobím pravděpodobněji. Například ministři zemědělství původní návrhy Evropské komise kvůli snižování zemědělského rozpočtu nominálně asi o 22 procent, ale po započtení inflace zhruba o polovinu, odmítli.