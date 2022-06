Nekula chce při předsednictví řešit produkci potravin a dotace

Podle Nekuly je také důležité co nejdříve schválit strategické dotační cíle pro jednotlivé státy, podle kterých se budou přerozdělovat dotace od příštího roku.

Agrární komora ČR naopak státu doporučuje, aby se zasadil o roční oddálení změny dotačních programů, aby na ně měli zemědělci čas se připravit, ale také jejich férové nastavení pro všechny státy. To ale Nekula neočekává, podle něj chce Evropská komise plány schválit, aby mohly začít platit už od příštího roku.

Připouští však, že by mohly projít některé výjimky v osevních postupech. „Zemědělci nejenom u nás, ale i v jednotlivých státech potřebují v následujících dnech nebo týdnech vědět, co mají zasít. Teď je to jako bychom šli v mlze. Očekává ohledně tohoto tématu v létě emotivní diskusi.

„Naše předsednictví bude poznamenané válkou na Ukrajině, nemůžeme se tvářit, že se válka na Ukrajině nekoná, musíme se s tím poprat na celoevropské úrovni,“ řekl Nekula. Zdůraznil, že EU je potravinově soběstačná, je jedním z hlavních světových vývozců. „Kromě asi jediné komodity a to je skopové,“ doplnil.

Podle něj bude muset republika hledět v následujícím půl roce nejenom na sebe, ale také být moderátorem evropských diskuzí, a navíc by se podle něj měla celá EU snažit pomoci severní Africe a některým blízkovýchodním státům, které můžou nedostatkem potravin v souvislosti s válkou na Ukrajině trpět.

„Může tam hrozit nedostatek potravin, hladomor, a následně to vyvolat další uprchlickou krizi, kterou určitě nechceme,“ řekl. Chce tak na každém měsíčním zasedání Rady ministrů sledovat situaci na komoditních trzích a případně přijímat opatření.

Tématem pro české předsednictví mají být také rybolovné kvóty. Podle ministra řada zemí oceňuje, že Česko není přímořským státem, bude tedy moci být při nastavování pravidel nepodjaté.

Snižování spotřeby pesticidů by nemuselo být pro všechny státy stejné

Prioritou by mělo být také vyřešení snižování spotřeby pesticidů, podle plánovaných pravidel by se měla snížit v EU o polovinu do roku 2030. Česká republika ale v posledních letech už spotřebu snižovala, v rámci EU je jedním ze států s nejnižší spotřebou, další o snížení o polovinu, přičemž jiné státy jako je například Irsko, Holandsko nebo Belgie naopak jich používaly více.

Podle Nekuly se situace už teď za francouzského předsednictví řeší. „U těch premiantů by se snížení netýkalo ne o 50 procent, ale o 35 procent a u těch špatných by to nebylo jenom o 50 procent, ale až o 65 procent,“ dodal o posledních zprávách od Evropské komise. Naopak neočekává například dotažení značení potravin NutriScore.

Komora pak mimo jiné chce, aby se Česko zasadilo o zákaz využívání palmového oleje k plnění evropských environmentálních cílů, ale také menší než plánované regulaci průmyslových emisí. „Čtyřnásobné snížení hodnot považujeme za nepřijatelné. Nesouhlasíme s přílišnou administrativní zátěží, kterou by nová pravidla pro zemědělce a potravináře představovala,“ napsala do doporučení pro ministerstvo komora.