Čeští zemědělci se přidají k protestům proti jihoamerické konkurenci

Zemědělci od hranic by se setkali se zahraničními kolegy, jiné regiony čekají blokády. Zatím se ale jedná. Doležal to uvedl v rozhovoru pro časopis Agrární komory Agrobase. „To, že se připojíme k evropským kolegům, neznamená, že jsme spokojeni se zemědělskou politikou na národní úrovni,“ připomněl.

Mluvčí komory Barbora Pánková se nechtěla blíže k možnosti protestů vyjadřovat. „Jako nejbližší vhodný termín se jeví konec února, kdy v Bruselu zasedá Rada ministrů zemědělství s tím, že protesty by podpořily jednotlivé regiony podle svých možností. Příhraniční regiony by se setkaly se svými kolegy ze sousedních států na vybraných hraničních přechodech, ostatní kraje by zorganizovaly blokádu vybraných míst v rámci republiky,“ uvedl prezident komory.

Čeští zemědělci před dohodou už roky varují, zvýšení možnosti dovozu hovězího nebo drůbežího masa a cukru z jižní Ameriky podle nich ohrozí evropský trh a sníží výkupní ceny komodit.

Nejvíc jim však vadí, že v Evropě se stále zpřísňují požadavky na chov i pěstování, zatímco v jižní Americe se podobné věci příliš neřeší, řekl na konci roku ředitel Českého svazu chovatelů masného skotu Kamil Malát.

Tamní podniky budou muset sice procházet certifikací, podle Maláta se ale nedá příliš věřit jihoamerickým kontrolám, podmínky zvířat na farmách se pak podle něj také kontrolovat nebudou.

„Dohoda ve své současné podobě ignoruje rozdíly v produkčních standardech mezi EU a zeměmi Mercosur. Vystavuje spotřebitele zdravotním rizikům a naše zemědělce nespravedlivé konkurenci. Zatímco evropští farmáři musí dodržovat přísné environmentální, sociální a potravinové normy, produkce v zemích Mercosur těmto standardům často neodpovídá,“ dodal již dříve místopředseda Zemědělského svazu Jaroslav Vaňous.

Zemědělci kvůli nedostatečným výdělkům, ale také rostoucí byrokracii a nákladům na hospodaření demonstrovali několikrát loni. Část demonstrací byla proti evropské politice, v únoru ale demonstrovala část farmářů v Praze, požadovali, aby česká vláda odstoupila od Zelené dohody pro Evropu, jejímž cílem je dosáhnout klimatické neutrality EU do roku 2050. Od tohoto protestu se ale komora i svaz distancovaly.