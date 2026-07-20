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Jednodušší genetické úpravy rostlin dostaly v EU zelenou

Jan Drahorád

Enzym CRISPR (zeleně a červeně) se připojuje k dvojité šroubovici DNA (fialová a červená), aby vystřihl její kus. | foto: Jennifer Doudna/UC Berkeley

Po letech odkladů schválil europarlament před prázdninami usnadnění genetických úprav rostlin. Tzv. nové genomické techniky (NGT) se budou dělit do dvou kategorií – ty, které by mohly vzniknout i při konvenčním šlechtění, budou mít prakticky status jako běžné rostliny.

V druhé kategorii budou ty, které mají rozsáhlejší genetické modifikace, pro ně budou nadále platit přísná pravidla. Velké zemědělské organizace schválení vítají, oponenti kritizují, že se u jednodušších úprav budou značit za upravená povinně jenom osiva, nikoliv už finální rostliny. Nová pravidla začnou platit za dva roky.

Nové genomické techniky bude možné patentovat, s výjimkou znaků nebo sekvencí, které se vyskytují přirozeně nebo je lze získat v podstatě biologickým postupem.

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„Poslanci také připojili záruky, které mají zabránit koncentraci trhu a zajistit zemědělcům cenovou dostupnost NGT rostlin a spravedlivý přístup k nim, včetně práva ponechat si semena a znovu je zasít,“ uvedl europarlament. Například Klára Hrdá, zakladatelka české občanské iniciativy Semínkovna, uvedla, že by podle ní měli být spotřebitelé o geneticky pozměněných rostlinách informováni. „Nesouzním s narativem, že je to ekvivalent běžné rostliny,“ řekla. Podle ní jsou v oboru také obavy, že firmy budou označovat změny vzniklé běžným křížením za něco, co vytvořily právě genetickou úpravou a budou chtít tak tyto organismy patentovat a přivlastní si je.

Základní rozdíl mezi tzv. geneticky modifikovanými organismy a NGT tkví v tom, že v NGT se většinou mění DNA samotné rostliny, kdežto při genetické modifikaci se vkládají geny jiného druhu. Obsahují tak genetický materiál, který by se tam běžným šlechtěním dostat nemohl. Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin nepředstavují NGT první kategorie větší riziko než běžné rostliny.

Například Agrární komora považuje rozvolnění pravidel za krok správným směrem. „Zemědělství dnes čelí stále větším dopadům sucha, klimatických změn, chorob a škůdců, zatímco možnosti ochrany rostlin se v důsledku omezování přípravků na ochranu rostlin zužují. Právě proto je důležité umožnit využívání moderních šlechtitelských metod, které mohou přispět k vyšší odolnosti plodin i stabilnějším výnosům,“ vysvětluje její prezident Jan Doležal.

Podle něj řada zemí mimo Evropskou unii podobné přístupy uplatňuje, zemědělci jsou pak na využívání nových rostlin připraveni. Z kategorie jedna budou nakonec vyřazeny rostliny odolné proti herbicidům, tedy přípravkům na hubení rostlin.

Podle Zemědělského svazu by se tak mohly více využívat plodiny odolnější proti suchu, houbovým chorobám, virózám nebo škůdcům. „Například u odolnosti proti suchu se často provádí selekce na mohutnější kořenový systém, takže rostlina se snáze dostane nejen k vodě, ale také k živinám, což má pozitivní vliv jak na výnos, tak na půdu. Mohutnější kořenový systém půdu více provzdušní a dodá do ní více organické hmoty,“ uvedl předseda svazu Martin Pýcha.

GM kukuřice prakticky zmizela

Že NGT nejsou strašákem, se domnívá i mluvčí Potravinářské komory Marek Zemánek. Bude ale nutné vyvracet mnohé mýty a fámy ohledně genetických úprav, dodává. „Stačí se podívat například na hoax o logu žabičky na potravinách, kdy lidé věřili, že jim do jídla meleme obojživelníky. Představa, jak potravináři po nocích chytají na rybnících žáby do sítí, aby je tajně pašovali do čokolády, je sice úsměvná, ale ukazuje, jak snadno lidé uvěří nesmyslům,“ podotkl mluvčí.

V EU i v Česku je využití některých geneticky modifikovaných rostlin povolené, prakticky nikdo ho ale nevyužívá kvůli administrativní zátěži. To je případ geneticky modifikované kukuřice. Ta produkovala Bt toxin, který hubil housenky jednoho z největších škůdců pro tuto rostlinu, motýlka zavíječe kukuřičného. Na menších plochách se v ČR pěstovala od roku 2005, postupně ale klesly plochy na nulu.

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Podle předsedy zemědělců Pýchy tak dosud panovala v EU paradoxní situace. Unie podle něj zakazovala nové a přesné metody genetického šlechtění, „u kterých přesně víme, jaké geny ovlivníme a jakým způsobem. Ale staré a nepřesné metody s využitím mutagenů nebo záření, kde nevíme, co přesně se s rostlinou stalo, zakázané nejsou,“ dodal.

Osiva, až se začnou NGT více používat, mohou být podle Pýchy o něco dražší, ale zkrácení šlechtitelského procesu o léta by mohlo snížit náklady šlechtitelů, ceny by tak nakonec příliš vysoké být nemusely.


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Témata: Evropská unie

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