Soutěž evropských zemědělců vyhrál Čech. Vymyslel rajčatového robota Frantu

Po skleníku jezdí více než čtyři metry vysoký robot a detailně fotí jednotlivé rostliny rajčat, kterých je přes 40 000. Jakmile narazí na škůdce či nemocný list, okamžitě informuje farmáře, a ten zasáhne. To není výjev z filmu o budoucnosti, tak to vypadá v brněnské farmě Ráječek, kterou provozuje rodina Sklenářových.

Robot, jehož na farmě využívají, má název FRAVEBOT. Znamená to fruit and vegetable robot, tedy robot pro ovoce a zeleninu. Podomácku mu ale říkají robot Franta. Měří na výšku 4,5 metru, když je v rozloženém stavu, protože musí fotit celou rostlinu rajčete. Může se ale zmenšit na tři metry. Váží kolem 300 kilogramů.

„Na vývoji robota jsme začali pracovat v loňském roce, nasadili jsme ho tedy pro celou tuto sezonu,“ popsal českým novinářkám v Bruselu Matěj Sklenář. Jak dodal, celý projekt vznikl, když se potkal s Vratislavem Benešem, který má zkušenosti v automatizaci a robotizaci. „Chtěl vytvořit něco do zemědělství, tak jsme se bavili, co by nám, zemědělcům, pomohlo. Na základě toho vznikl náš projekt,“ říká mladý farmář. Na projektu se ale podílí i spousta dalších lidí, studentů z brněnské univerzity VUT či Mendelovy univerzity. Celkem je v týmu deset až 12 lidí.

Robot zasáhne včas

Vycvičený robot se pomocí umělé inteligence naučil rozpoznávat choroby a škůdce, kteří by se mohli objevit ve skleníku. Za jeden den projede až dva hektary půdy a každou rostlinu při další kontrole porovnává i s minulými kontrolami a vyhodnocuje, zda se případný problém rozšiřuje či stagnuje. „Když se problém objeví rychle a zavčas se zasáhne, pak je možné rostliny ochránit bez použití pesticidu, například odstraněním listu s chorobou nebo nasazením biologické ochrany, tedy nějakého hmyzu, který škůdce požírá,“ říká vynálezce.

Jak Sklenář popisuje, robot je agronomova pravá ruka. Kromě identifikace chorob a škůdců nyní pracují rovněž na systému, který by byl schopen předpovídat sklizeň. „To znamená, že by byl schopen dopředu říci, kdy sklizeň nastane a kolik toho přibližně bude,“ říká český farmář. Tento systém podle něj zatím využívají u rajčat a testují na okurkách.

Jak to robot pozná? „Rozpoznání funguje na nějakém součtu teplot. Rajče dozrává podle toho, kolik nasbírá teploty během jednotlivých dní. To se poté dopřesňuje podle obrazových dat, tedy podle toho, jak rajče v čase červená. Na základě kombinace těchto informací jsme schopni říci, kdy a kolik toho sklidíme,“ vysvětluje Sklenář. Skleníkové pěstování studoval i na prestižní univerzitě ve Wageningenu v Nizozemsku, což mu podle jeho slov hodně otevřelo oči a nadchlo pro nové technologie.

Cena robota FRAVEBOT je kolem 120 000 eur (téměř tři miliony Kč). První prototyp postavili z vlastních prostředků, nyní se už na vývoji a financování projektu podílí investor, jehož téma propojování zemědělství a robotiky velmi zajímá.

„Návratnost té investice samozřejmě souvisí s tím, jak je robot užitečný,“ říká Sklenář. Už ale mají pozitivní zpětnou vazbu od ostatních zemědělců, kteří tam návratnost v dohledné době vidí. O roboty se zajímají zemědělci jak v Česku, tak i na Slovensku. A jak farmář z Brna dodává, rádi by expandovali například i do zemí, jako je Belgie či Nizozemsko.

Další robot s pesticidy?

Rodinnou farmu Ráječek, která se nachází v Brně-Tuřanech, vede Matějův otec, o administrativu se stará Matějova matka. Sestra, která teď studuje, se prý také plánuje zapojit do chodu firmy. Sklenářovi v současnosti zaměstnávají asi 20 lidí, v sezoně až 60.

„Rajčat vypěstujeme zhruba 500 tun ročně, jsme takový spíš menší skleník v České republice. Letos pěstujeme nově i jahody. Tam vyprodukujeme zhruba nějakých 70 až 100 tun, takový je plán. Co se týče polního salátu, tam osazujeme plochu asi 50 hektarů,“ přibližuje Sklenář hospodaření na brněnské farmě. Robot Franta se zatím stará pouze o rajčata, nicméně plánují mu pořídit sourozence, který by pracoval v jahodách.

„Chceme se ale zaměřit ještě i na další stroj. Jak jsem říkal, že nepoužíváme pesticidy, tak tento stroj by je případně mohl použít, aplikoval by je ale roboticky a přímo na problematické místo, aby tam ani farmář nemusel chodit, a tím pádem se úplně vyhnul styku s pesticidem,“ přibližuje plány do budoucna český farmář.

Podle české europoslankyně Michaely Šojdrové, která pořádá národní kolo soutěže mladých farmářů, Matěj Sklenář porotu zaujal, tím, že jde od základu, tedy nabízí pro spotřebitele základní komodity, jako jsou rajčata a jahody, ale zároveň tam jsou inovace a robotika.

„Zavádí přesné zemědělství, neplýtvá pesticidy a energiemi. Právě tam my bychom chtěli, aby se co nejvíce zemědělské produkce dostalo. Aby byla efektivní,“ dodala Šojdrová.

Soutěže se letos zúčastnilo 13 států, Sklenář zvítězil v kategorii Nejlepší digitální projekt. V kategorii Nejodolnější projekt vyhrála řecká farmářka a výhra v kategorii Nejlepší projekt pro zlepšování venkovských oblastí putuje do Belgie.