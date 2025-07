Zemědělci konečně znají pravidla proti rekordním erozím. Ale jen na půl roku

Podle agrární komory zemědělská veřejnost stát kritizuje, protože nezvládl změny připravit dříve, aktuální znění metodiky se týká například i řepky olejky, která se seje už v srpnu. Prezident komory Jan Doležal ale dodal, že současná varianta pravidel je po vyjednávání lepší než předchozí, kde hrozilo větší omezení pěstování například brambor nebo kukuřice.

Ekologové naopak upozorňují, že fakticky dojde k dalšímu posunutí účinnější tři roky připravované ochrany, než bude jasné, jak bude Státní pozemkový úřad erozní události kontrolovat. Těch mezitím stále přibývá, jak připomnělo Hnutí Duha, letos jich na konci června bylo nahlášených už 236, přičemž loni jich touto dobou bylo známých 207. Loňský rok byl přitom s 510 erozními událostmi rokem rekordním. Podle odborníků bude kvůli častějším extrémním klimatickým jevům, jako jsou přívalové srážky, eroze přibývat.

Vydání metodiky, která nově rozděluje mírně erozně ohrožené půdy na více a méně ohrožené, je podle ministra zemědělství Marka Výborného dobrou zprávou pro zemědělce. „Po týdnech nejistoty mají konečně jasná pravidla pro letošní osevy. Zároveň tímto krokem posilujeme ochranu půdy před erozí, což je klíčové pro udržitelné hospodaření do budoucna,“ sdělil.

K podcenění situace samozřejmě dojít může, proto jsme prosazovali princip dobrovolnosti a řešení až opakujících se erozních událostí, které svědčí o nesprávném hospodaření, Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal

Zemědělci nyní budou muset použít půdoochranné technologie na silně erozně ohrožených oblastech jak při pěstování obilovin, tak řepky, u mírně erozně ohrožených pozemků se povinnost dotkne jenom řepky, obiloviny jsou z ní vyjmuté. U silně ohrožených pozemků půjde například o hloubkové kypření alespoň do hloubky čtvrt metru, u mírně erozně ohrožených pak o aplikaci organické hmoty, jako je hnůj nebo digestát, o dávce minimálně 25 tun na hektar nebo o pásové střídání plodin. U nejnižšího stupně rizika se jednotlivé technologie budou řešit až na podzim.

„Zásadním principem modifikace je povinnost deklarace půdoochranných technologií na erozně ohrožených plochách v případě pěstování plodin s nízkou ochrannou funkcí a každý zemědělec si vybere variantu, která bude nejlépe vyhovovat jeho možnostem,“ vysvětluje prezident Doležal. Podle něj se budou zemědělci nadále snažit o změnu, dlouhodobě usilovali o to, aby se ukládaly pokuty pouze za reálné erozní události, nikoliv za dodržování preventivních postupů, které nemusí být vždy pro daný pozemek ideální. „K podcenění situace samozřejmě dojít může, proto jsme prosazovali princip dobrovolnosti a řešení až opakujících se erozních událostí, které svědčí o nesprávném hospodaření,“ dodal prezident.

Podle Martina Rexy z Hnutí Duha, se stále neví, jak se bude eroze reálně kontrolovat. I sám ministr dlouhodobě hovoří o tom, že se do monitoringu eroze dostává jenom zlomek skutečných událostí. Nyní se větší monitoring dává do schvalované novely zákona o Státním pozemkovém úřadu. „Teprve potom vznikne vyhláška, která zakotví sankční systém, takže se to odkládá znovu minimálně o půl roku nebo než ta samotná vyhláška vznikne,“ říká s odkazem na protierozní vyhlášku, jejíž příprava trvala roky.

Kladně hodnotí, že na silně erozně ohrožených plochách nyní vypadla možnost aplikace organické hmoty a obsetí, což byly méně účinné metody. Na druhou stranu vynětím ozimých obilovin z metodiky se podle něj riziko eroze zvyšuje. „Problémem je raný podzim,“ vysvětluje. Tehdy není ještě obilí vzešlé a půdu proti dešťům nebo větru tak neochrání.

Ještě stále pak není jasné, jak se bude hodnotit tzv. vyšší moc, tedy případy, kdy budou srážky tak silné, že by ani nejlepší postupy smyvu půdy nezabránily.

Podle místopředsedy Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů Jiřího Michaliska nyní budou díky metodice zemědělci chápat, co se od nich čeká. „Doporučujeme využít dostupné nástroje, například protierozní kalkulačku, která může výrazně pomoci při hodnocení rizik a návrhu opatření. Jsme si vědomi, že dostupnost kvalifikovaných poradců je omezená, a právě proto je důležité pracovat s tím, co je k dispozici,“ uzavřel.