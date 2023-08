KOMENTÁŘ: Uživí zemědělství tuto zemi? Změny v dotacích jsou obrovský hazard

Kdo může, ten v poslední době vládu varuje, že Česko v mnoha odvětvích zaostává, že zaspalo a že největší její neschopností je určit si priority a ty pak dlouhodobě realizovat. Dvojnásob to platí i v zemědělství, které se dostává do obrovských problémů a obzvláště letošní rok je pro něj opravdu kritický. Už slyším škarohlídy, kteří v rámci letošních výsledků některých společností říkají, že to tak má být. Věřte, že nemá a že na tom budeme biti úplně všichni.