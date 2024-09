Mobilní sítě nejsou zatím pro drony v zemědělství dimenzované, říká odborník

„Zatím se řeší, na jakých kmitočtech by mohly zemědělské drony ideálně fungovat tak, aby to nebylo nesmyslně nákladné a nezpůsobovalo to problémy, jako je rušení či přetížení mobilních sítí,“ popisuje Pavel Šístek, vedoucí oddělení koncepce a strategie Českého telekomunikačního úřadu.

Jak se díváte na možnosti profesionálního využití dronů v zemědělství? Před několika lety jsem se byl podívat v Rakousku, kde Huawei předváděl drony v soukromé 5G síti vytvořené nad polem, a vypadalo to, že za chvíli budou i u nás.

Je to nově vznikající trh, zatím sice poměrně minoritní, ale velmi atraktivní. A to nejen pro zemědělství, ale i pro údržbu krajiny či sledování klimatu, využití najde i v urbanizovaných oblastech. Drony mohou pomáhat v dozoru nad krajinou, například po požáru v Českosaském Švýcarsku se o tom čile debatovalo. Zmiňujete Rakousko – dobrou zprávou je, že legislativně jsme na tom podobně, ten právní rámec máme stejný.

Drony mohou létat do 120 metrů. Potíž je skutečně v tom, že mobilní sítě jsou plánovány pro pokrytí na zemi

Co drony pro použití v zemědělství potřebují?

Technicky potřebují mimo jiné komunikaci s pilotem pro řízení přes rádiové kmitočty. V úvahu připadají jak volná bezlicenční pásma, například 5 GHz, tak ostatní „licencovaná“. Volná pásma by pro použití na větší vzdálenosti od pilota ale nebyla příliš vhodná – ta se hodí pro přímou viditelnost, tedy pro letecké modeláře, různé hobby projekty a podobně.V případě, který v úvodu zmiňujete, se bavíme o nákladných projektech, které vyžadují garanci služby, spolehlivého komunikačního spojení. Takže když volná pásma vyškrtneme z úvah, zbývají ta ostatní – již využívaná nebo zatím nevyužívaná.

Nejatraktivnější by byla tradiční pásma zajišťující většinu provozu mobilních sítí, tedy 4G a 5G. A tady jsou dvě možnosti, jak sítě využít. Jednou je použít signál veřejné mobilní sítě a tou druhou privátní 5G síť. V teoretické rovině nic nebrání tomu o takové síti s operátorem jednat. Většinou jde například o průmyslové podniky, jsou tu ale různá omezení.

A operátoři privátní sítě nabízejí?

Zájemci o privátní sítě mohou jednat s mobilními operátory, nicméně může jít o nákladnou variantu. Navíc není zatím úplně sjednocen výklad na použití kmitočtů veřejných mobilních sítí pro drony. Je proto širším a lepším řešením místo privátního využívání kmitočtů vytvořit společné podmínky pro celou Evropskou unii napříč většinou 4G a 5G pásem. EU aktuálně pro tyto účely analyzuje mobilní pásma od 700 MHz po 2,6 GHz. To by mělo mimo jiné přispět ke sjednocení postupů států Evropské unie v oblasti kmitočtů.

Nevadí, že monitorovací drony by měly létat třeba ve výšce 50 metrů nad zemí? Protože tam většinou sítě operátorů nesahají, ty končí v několika metrech nad zemí. A problém spočívá v hustotě provozu při stálém streamování dat.

Drony mohou létat do 120 metrů. Potíž je skutečně v tom, že mobilní sítě jsou plánovány pro pokrytí na zemi, i když určitý nezanedbatelný signál jde i nahoru, pokud jsme v místech s pokrytím 4G nebo 5G. Pokud by operátoři z ničeho nic zvedli antény nahoru, aby se pokrytí nad zemí zlepšilo, mohlo by docházet k rušení například mezi jednotlivými buňkami mobilní sítě, k přeshraničnímu rušení nebo rušení TV příjmu v pásmech zdola přiléhajících k těm pro 4G a 5G.

Vadí i signalizace

Takže je to všechno nyní opatrně nastavené a nikdo to nebude chtít ve velkém měnit?

Přesně. Kdyby se ty antény fyzicky naklopily nahoru, tak se nám to všechno rozhází. A jsou tu i další problémy. Dron se SIM kartou, který vystoupá do výšky několika desítek metrů, se stane na rádiových vlnách viditelný pro mnoho základnových stanic. Pro představu: v interiéru jich smartphone „vidí“ kolem dvou až čtyř, venku na ulici třeba až osm, ale ve 100 metrech nad zemí desítky, byť se slabším signálem.

I když zrovna nemáte v telefonu žádný provoz, nestreamujete data, tak si telefon neustále dojednává se sítí, která je ta jeho nejbližší základna s nejlepším signálem. Tomu říkáme signalizace. Pokud by se to odehrávalo ve větším měřítku, může dojít k zatížení sítě signalizací a například omezení spojení ostatních uživatelů smartphonů. Prostě stávající mobilní sítě nejsou pro drony zatím dimenzované. Jedno z pásem je ale mezi experty uvažováno jako možný kandidát pro komunikaci s drony, jde o 2,6 GHz.

Pavel Šístek vede na ČTÚ, kde působí již 16 let, oddělení koncepce a strategie. To má na starosti mj. plánování správy kmitočtového spektra, projekty mezinárodní harmonizace a spolupráce v oblasti kmitočtového spektra a obecně řadu dalších projektů zaměřených na plánování a inovace v této oblasti.

Co tedy s tím?

Předně je potřeba říct, že už teď jsme schopni udělit kmitočty pro různá použití dronů, včetně potřeb státu pro policii, hasiče či záchranné složky. A stejně tak pro privátní subjekty. Jsou také určena speciální mezinárodní pásma pro dálkové lety dronů, které pokrývá či podporuje satelitní komunikace.Inspirací pro to, jak problém vyřešit globálně, třeba i pro komerční projekty, je například projekt koridorů pro drony Skyway spuštěný ve Velké Británii. Mobilní sítě 5G by po úpravě mohly poskytovat spojení s drony pro podobné projekty v Česku. Jde ale zatím o vzdálenější budoucnost.

Koridor pro drony znamená, že drony putují vymezeným úsekem, například podél dálnice, pod výškou 120 metrů. Mohly by být použity třeba pro doručování nějakého důležitého zboží – třeba krevních vzorků nebo medikamentů – a to ve velmi rychlém čase a s použitím minima základnových stanic, které by musely upravit antény. Podobné úseky lze uvažovat i pro krajinu a zemědělství. Chystaná kmitočtová harmonizace EU a technologický vývoj by proto měly přinést bližší odpovědi. Technická proveditelnost nastavení 5G pro spojení s drony ale bude spočívat v rukou mobilních operátorů.

Zmiňoval jste to celoevropské řešení jako protiklad privátního řešení...

Ano, dostáváme se k tomu. Existuje progresivní idea EU k podpoře bezpečného a efektivního přístupu bezpilotních systémů do vzdušného prostoru, jde o koncept U-space. A ten zavádí vzdušný prostor pro drony s hlavním cílem zajištění bezpečnosti a minimalizace rizik.

Současné podmínky v Česku jsou nastaveny tak, aby nezatěžovaly piloty dronů nadměrnou byrokracií a regulací. Jde hlavně o registraci provozovatele, řidičák na dron a certifikaci dronu. U-space nicméně neupravuje použití konkrétních kmitočtů, takže drony mohou využívat jak bezlicenční pásma, tak pásma licencovaná. Jde o trh pro nové služby a technologie, které se již nyní vyvíjejí a testují. A zemědělství je významný uživatel, se kterým se počítalo již při designu standardů 5G.

A Česko se na to připravuje?

Česko je ve velmi dobré fázi ve smyslu jednoduchosti a té evropské myšlenky zmíněné výše. Pokud si chcete koupit dron do 25 kg, třeba pro rekreační létání nad poli a loukami, tak na to prakticky potřebujete jen ten pilotní průkaz a znát správnou certifikaci dronu. Většina úkonů se dá udělat online a poměrně jednoduše. Pro hračky do 250 g bez kamery dokonce nepotřebujete nic registrovat. Přesné podmínky přehledně uvádí Úřad pro civilní letectví.Takže abych to shrnul – pokud budu chtít dron, který bude do jisté míry fungovat samostatně, tak se teď nedomluvím s mobilním operátorem, aby vytvořil speciální pokrytí.

Do budoucna je ale možné uvažovat, že některé mobilní pásmo podpoří komunikaci s drony, například 2,6 GHz?

Jak jsem říkal, jedna věc jsou pásma. Například pásmo 2,6 GHz by mohlo být vhodné pro provoz dronů využívajících 5G. Druhou věcí je otázka privátních sítí a individuálních podmínek operátorů versus nějakého systematičtějšího celoevropského řešení. EU tyto podmínky chystá, považuje trh bezpilotních prostředků za perspektivní. Příští rok by měla Evropská komise vydat závazný dokument pro oblast mobilních kmitočtů.

U privátních sítí přetrvává problém velké finanční nákladnosti, takže to, co zmiňujete, byste jako malý zemědělec asi nezaplatil. Může vypadat bezvýchodně, že všechny technické možnosti mají v současné době nějaká úskalí, ale ty projekty si nepochybně cestu najdou. Úřad každopádně věc sleduje a je zapojen i v evropských studiích řešení pro drony. Věřím, že výhledově telekomunikační úřad provoz dronů využívajících kmitočty 5G podpoří. Počítáme s tím obecně i v návrhu nové strategie ke spektru.