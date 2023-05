Ministerstvo termín žádostí o dotace neposune, farmářům se krátí čas

Agrární komora ČR proto požádala ministerstvo zemědělství o prodloužení termínu, v letošním roce totiž začaly platit nové dotační podmínky.

Mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý MF DNES sdělil, že odklad nebude. Od pondělka budou mít zemědělci ještě na poslání necelý měsíc, za každý pracovní den ve zpoždění se jim ale přiznané dotace zkrátí o procento.

Žádosti přijímá Státní zemědělský intervenční fond, podle jeho mluvčí Evy Češpivy aktuálně jeho pracovníci v call centru evidují kolem stovky dotazů denně, největší nápor bývá po víkendu. „Stejně tak regionální pracoviště jsou pod velkým tlakem, ale poradenskou činnost zvládají profesionálně, bez komplikací a jsou žadatelům k dispozici. Pokud se žadatelé včas objednají na konzultaci, jsou kolegové v regionech připraveni pomoci i o víkendu,“ sdělila.

Ministerstvo: K posunu není zásadní důvod

Podle prezidenta komory Jana Doležala jsou na bedrech zemědělců nové požadavky a úpravy dotací, které ale byly představené teprve v posledních týdnech, proto by se měly termíny prodloužit. Zemědělský svaz ČR také podporuje odpuštění sankcí až do poloviny června, podle mluvčího Vladimíra Píchy musí nakonec farmáři prokazovat množství nových dokumentů, o kterých netušili. „Příkladem může být identifikace všech vlastníků, která je sice dohledatelná ve veřejně dostupných databázích, ale zemědělci musejí jejich seznam předkládat znovu,“ řekl Pícha.

Dalším důvodem je podle prezidenta komory mokré a chladné jarní počasí. „V mnoha regionech znemožnilo dodržení řádných agrotechnických lhůt, a došlo tedy k opoždění prací, mnohdy z důvodu enormně vysokých srážek a přemokření půd, zničení již vysetého osiva s nutnými navazujícími přesevy, které však nyní není možno provést, protože technika do polí nemůže,“ uvádí prezident. Podle něj je ale nutné pro získání některých dotací přesně vypsat právě osevní plochy, zemědělci proto nemohli podat žádosti dříve.

Mluvčí ministerstva řekl, že stát o nelehké situaci zemědělců ví, k posunu termínů ale podle něj není zásadní důvod, naopak by mohl komplikace způsobit odklad. Rychlá změna vládního nařízení, by se pak podle něj už nestihla. Stát se pak podle Bílého snaží vyjít farmářům maximálně vstříc a vývoj v podávání žádostí podle něj nasvědčuje tomu, že žádání bude nakonec úspěšné.

Podle předsedy Asociace soukromého zemědělství Jaroslava Šebka by se měly termíny odložit pouze v případě, že by ve velkém padaly elektronické systémy, o čemž se podle něj objevují informace. „Na to, že se to přijímalo na poslední chvíli, tak to celkem funguje,“ uzavřel o systému s tím, že hlavním problémem bylo pozdní schválení dotačních podmínek Evropskou komisí, k čemuž došlo loni na konci listopadu. Teprve potom se začala schvalovat česká legislativa.