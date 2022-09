Jablka a brambory u Úřadu vlády. Zemědělci žádají nižší strop na své energie

Jejich přáním je ale také korekce vládních hodnot, podle předsedy zemědělských odborů Bohumíra Dufka by měla být cena elektrické energie maximálně za čtyři koruny a cena plynu za 1,5 korun za kWh, místo navrhovaných šesti, respektive tří korun.

Podle Dufka nastala doba, kdy by se měl předělat systém nákupu elektrické energie. „Je hrozné, když někdo prodává elektrickou energii a ještě za to musí platit,“ dodal.

Podle prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala je potřeba, aby strop byl i pro podnikatele. „Musí se to týkat jak průmyslu, tak zemědělství. V okamžiku, kdy budu mít já jako domácnost zastropovanou cenu energií, ale přijdu o práci, tak mi pomoc nebude nic platná,“ uvedl.

Zástupci zemědělských organizací pak poukázali na to, že není úplně jasné, jak se plánované zastropování cen propíše do cen potravin. Nevědí, kolik společností se v letošním roce ocitlo na tzv. spotovém trhu a nyní platí násobky vládou plánovaných maximálních sum, a kolik je ještě pod fixovanými cenami, které končí k příštímu lednu. I v případě zastropování by pak šlo o násobky loňských cen za energie. Zemědělci dále vyzvali vládu k nesnižování zemědělských dotací na příští rok.

Možností pak podle nich je také využití evropského dočasného krizového rámce na kompenzace za vysoké ceny energií. O tom bude ale teprve rozhodovat vláda.

Zemědělci se připravují na čtvrteční protest

Organizace před Úřadem vlády, kde tripartita jedná, připravily také jablka nebo brambory. Chtěly tím upozornit na čtvrteční manifest před pražským Kongresovým centrem, kde plánují veřejnosti rozdávat právě tyto plodiny.

Varují, že může jít o poslední brambory a jablka vypěstovaná v ČR kvůli možnému omezování produkce po aplikaci Zelené dohody pro Evropu. Ve čtvrtek také plánují vyjet do ulic v každém kraji a dopoledne při protestních jízdách na problematiku poukazovat.