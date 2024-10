Zemědělské dotace stoupnou. Větší podpory se má dočkat živočišná výroba

Zemědělci si v posledních letech na snížení těchto dotací stěžovali, neboť za minulé vlády se tato podpora vyšplhala na pět miliard korun. Následně spadla v posledních několika letech nejdřív na 2,7 miliardy korun a letos na 2,5 miliardy Kč (před zvýšením uprostřed léta o 550 milionů Kč). Rozpočet těchto plateb musí ještě odsouhlasit vláda a následně Poslanecká sněmovna.

Navýšení národních dotací je součástí dohody s ministerstvem financí, kterou v létě dojednal ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Farmáři zastoupení například předsedou Zemědělského svazu ČR Martinem Pýchou si ale tehdy postěžovali, že potřebovali navýšení peněz už pro letošní rok.

Důstojnější částka

Jak budou přesně vypadat jednotlivé programy, zatím ministerstvo nezveřejnilo, obyčejně tak dělá v listopadu. Větší podporu přislíbil Jílek hlavně živočišné výrobě, hlavně welfare na dojnice, drůbež, menší finanční uspokojení pak bude i u welfare prasat, jejichž chovatelům se letos vede lépe.

Protože byl mezitím zrušený dotační titul pro potravináře, vrátily se dotační hladiny podle prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala na dřívější hodnoty. „Vrátili jsme se na důstojnější částku, ale mezi tím zde byla velký inflace,“ řekl členům konference. Podle něj také stále chybí peníze pro zpracovatele zemědělské výroby.

Kromě zvýšení o 1,25 miliardy korun na národní dotace půjde další 750 milionů korun navíc do rozpočtu Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF).

Výdělky zemědělců klesly

Podnikatelský důchod v zemědělství, tedy obdoba zisku, se loni meziročně propadl o 45,2 procenta na 14 miliard korun, uvedl již dříve Český statistický úřad. Zemědělský svaz dlouhodobě upozorňuje na to, že podnikatelský důchod není úplně to samé, co čistý zisk v jiných odvětvích.

Podle staršího vyjádření předsedy Pýchy je rozdíl hlavně v tom, že hospodařící fyzická osoba nevykazuje svou mzdu v nákladech, ale zahrnuje ji právě do důchodu, tedy do zisku. „To samozřejmě vykresluje obraz zemědělství v pozitivnějším světle, než je realita,“ uvedl.