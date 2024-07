Dvě miliardy na podporu v krizi letos farmáři nejspíš nezískají

Ani by se podle něj letos nezvládl takový program spustit, zahltil by Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF). Ten má podobný nástroj připravit pro příští rok.

Zemědělci mají nyní problémy, ceny hlavních zemědělských komodit podle předsedy Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy klesají už 14 měsíců v řadě. Navíc první odhady letošní sklizně obilovin a řepky uvádějí, že úroda bude podprůměrná. „Situace v zemědělství není lepší, je horší, zhoršuje se,“ vysvětlil předseda. Dvě miliardy, kterými by se snižovaly úroky úvěrů, které farmáři už nyní mají, by jim podle něj daly čas na to, aby nemuseli ihned po sklizni prodávat úrodu za nízké ceny a mohli tak počkat, jestli se cena na burzách nezvýší.

Podle ministra Výborného ale podobnou věc není stát schopen naplnit. „Nejenom z rozpočtových důvodů,“ uvedl. Podle něj by se ale měl podobný program připravit, pověřil tím předsedu PGRLF Josefa Kučeru, program se také bude muset notifikovat u Evropské komise.

Pýcha po jednání opáčil, že v jiných státech to možné je, například polští zemědělci podle něj získali právě prostřednictvím krizového rámce čtyři miliardy zlotých, což podle něj při přepočtu na velikost země by odpovídalo v ČR zhruba třem miliardám korun.

Příští rok dvě miliardy navíc budou

Pro příští rok jsou pak připraveny podle Výborného v rozpočtu dvě miliardy korun navíc, které se přerozdělí hlavně mezi střední podniky s živočišnou výrobou nebo tzv. citlivými komoditami, na jejichž pěstování je třeba hodně lidské práce, typicky jde o pěstování ovoce a zeleniny či chmele. Zemědělci už mají od ministrů slíbené peníze na životní pohodu zvířat, pro tento rok činí 550 milionů korun.

Zhruba 490 milionů korun by pak také měli získat pěstitelé ovoce a školkaři jako kompenzace za zničené stromy mrazem, většina bude z evropských zdrojů, 100 milionů korun přidá stát.

Zemědělci potom nevyloučili další protesty na podzim, řada akcí už byla na jaře. „To, že zemědělci nejezdí po Praze, ale sklízejí úrodu, je kvůli tomu, že priorita je sklidit úrodu,“ doplnil Pýcha.

Podnikatelský důchod v zemědělství, tedy obdoba zisku, se loni meziročně propadl o 45,2 procenta na 14 miliard korun, uvedl již dříve Český statistický úřad. Svaz dlouhodobě upozorňuje na to, že podnikatelský důchod není úplně to samé, co čistý zisk v jiných odvětvích. Podle staršího vyjádření předsedy Pýchy je rozdíl hlavně v tom, že hospodařící fyzická osoba nevykazuje svou mzdu v nákladech, ale zahrnuje ji právě do důchodu, tedy do zisku. „To samozřejmě vykresluje obraz zemědělství v pozitivnějším světle, než je realita,“ uvedl.

Čistý zisk zemědělců se loni podle interního šetření svazu propadl o 60,5 procenta na 3 197 Kč na hektar. Celý obor tak podle něj vydělal 8,7 miliardy korun proti předloňským 22 miliardám.