Vstup Ukrajiny do EU? Zemědělci z ostatních států by přišli o velkou část dotací

Ukrajina by při stávajícím tempu reforem mohla vstoupit do Evropské unie již před rokem 2030, uvedla nedávno předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Pokud by k tomu ale došlo, znamenalo by to i zapojení do systému zemědělských dotací. A tedy do plánů ohledně vyjednávání nové zemědělské „sedmiletky“, která by se měla rozběhnout v roce 2028.