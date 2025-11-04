O penězích na letošní rok se podle ministerstva zemědělství jedná, rozpočet na příští rok se ale podle něj měnit nebude. Ministr zemědělství Marek Výborný tak podle předsedy Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů Jiřího Michaliska hodil znevýhodněné oblasti přes palubu. Jenom za poslední rok si v platbě na znevýhodněné oblasti přerozdělilo přes 21 tisíc žadatelů skoro 4,7 miliardy korun.
O nedostatku peněz měl minulý týden informovat zemědělské organizace šéf SZIF. „V letošním roce evidujeme nedostatek ve výši zhruba dvě miliardy korun na kofinancování, na příští rok pak chybí přibližně 8 miliard korun. SZIF je součástí rozpočtové kapitoly ministerstva zemědělství, a proto nemá vlastní rozpočtovou autonomii,“ řekla iDNES.cz mluvčí fondu Eva Češpiva.
Podle ní je řešení v gesci vlády, která by měla o situaci jednat. Pokud se nedoplní přímo vládou, doufá, že se situace změní při druhém čtení návrhu rozpočtu v Poslanecké sněmovně, kde se umožňuje přesouvat peníze mezi jednotlivými kapitolami.
Podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého vláda na rozpočtu, který po tlaku mimo jiné prezidenta Petra Pavla přislíbila poslat po volbách do Poslanecké sněmovny, se už nic měnit nebude. „Příslušné úpravy budou probíhat návazně na další legislativní proces a v průběhu roku návazně na vývoj čerpání státního rozpočtu. Nejinak to bylo v uplynulých dvou letech. Všechny potřebné finanční prostředky na kofinancování společné zemědělské politiky byly SZIF vždy poskytnuty,“ dodal.
Fond věří, že se nakonec nějaké řešení najde a peníze na dotace na jeho účtech přistanou. Zemědělci jsou pak z klidu ministerstva zemědělství rozčarovaní. Podle Michaliska jde o další krok, který ničí venkovské oblasti, kterým přitom vláda slibovala větší podporu. „Za členskou základnu ČMSZP můžu říct, že se cítím hrubě znepokojen z postojů ministerstva, které odsuzují k zániku horské a podhorské oblasti svým přístupem dotační politiky,“ říká předseda. Už dříve podle něj stát zasáhl restriktivně, když neumožnil znevýhodněným oblastem čerpat dotace na pícninářskou techniku, tohle je pak podle něj další úder.
Farmy se budou zadlužovat
Jako velký problém situaci vidí pak i další zemědělské svazy či Agrární komora ČR. „Tuto situaci vnímáme jako mimořádně závažný problém, který může mít negativní dopad na cash flow zemědělských podniků, jež s těmito financemi ve svých plánech počítaly. Farmám hrozí nutnost sjednávat provozní úvěry na pokrytí závazků, jako jsou mzdy, nákup krmiv nebo pohonných hmot. Dále očekáváme, že dojde k nucenému odkladu již plánovaných investičních projektů,“ říká mluvčí komory Barbora Pánková.
Podle předsedy Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy může pak stát sám do problémů, protože kofinancování evropských peněz po jejich schválení je povinné.
„Pokud nebude problém včas vyřešen, hrozí nejen negativní dopad do ekonomické situace zemědělců, ale také sankce ze strany Evropské komise, protože tyto prostředky je stát povinen zajistit jako kofinancování prostředků evropských,“ vysvětlil. Ministerstvo financí pak na dotaz iDNES.cz pak zatím pouze uvedlo, že požadavek na zvýšení peněz pro zemědělce obdrželo.