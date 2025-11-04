Fondu chybí 10 miliard. Stát odsuzuje k zániku horské oblasti, říkají farmáři

Jan Drahorád
  12:50
Farmáři ze znevýhodněných horských a podhorských oblastí se obávají o vyplacení nárokových dotací. Státu totiž prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) došly peníze, letos chybí dvě miliardy korun, na příští rok je pak v rozpočtu nepřiznaná „sekera“ kolem osmi miliard Kč. Zemědělské organizace volají o pomoc vládu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jan Pešek, MF DNES

O penězích na letošní rok se podle ministerstva zemědělství jedná, rozpočet na příští rok se ale podle něj měnit nebude. Ministr zemědělství Marek Výborný tak podle předsedy Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů Jiřího Michaliska hodil znevýhodněné oblasti přes palubu. Jenom za poslední rok si v platbě na znevýhodněné oblasti přerozdělilo přes 21 tisíc žadatelů skoro 4,7 miliardy korun.

O nedostatku peněz měl minulý týden informovat zemědělské organizace šéf SZIF. „V letošním roce evidujeme nedostatek ve výši zhruba dvě miliardy korun na kofinancování, na příští rok pak chybí přibližně 8 miliard korun. SZIF je součástí rozpočtové kapitoly ministerstva zemědělství, a proto nemá vlastní rozpočtovou autonomii,“ řekla iDNES.cz mluvčí fondu Eva Češpiva.

Podle ní je řešení v gesci vlády, která by měla o situaci jednat. Pokud se nedoplní přímo vládou, doufá, že se situace změní při druhém čtení návrhu rozpočtu v Poslanecké sněmovně, kde se umožňuje přesouvat peníze mezi jednotlivými kapitolami.

Podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého vláda na rozpočtu, který po tlaku mimo jiné prezidenta Petra Pavla přislíbila poslat po volbách do Poslanecké sněmovny, se už nic měnit nebude. „Příslušné úpravy budou probíhat návazně na další legislativní proces a v průběhu roku návazně na vývoj čerpání státního rozpočtu. Nejinak to bylo v uplynulých dvou letech. Všechny potřebné finanční prostředky na kofinancování společné zemědělské politiky byly SZIF vždy poskytnuty,“ dodal.

Fond věří, že se nakonec nějaké řešení najde a peníze na dotace na jeho účtech přistanou. Zemědělci jsou pak z klidu ministerstva zemědělství rozčarovaní. Podle Michaliska jde o další krok, který ničí venkovské oblasti, kterým přitom vláda slibovala větší podporu. „Za členskou základnu ČMSZP můžu říct, že se cítím hrubě znepokojen z postojů ministerstva, které odsuzují k zániku horské a podhorské oblasti svým přístupem dotační politiky,“ říká předseda. Už dříve podle něj stát zasáhl restriktivně, když neumožnil znevýhodněným oblastem čerpat dotace na pícninářskou techniku, tohle je pak podle něj další úder.

Farmy se budou zadlužovat

Jako velký problém situaci vidí pak i další zemědělské svazy či Agrární komora ČR. „Tuto situaci vnímáme jako mimořádně závažný problém, který může mít negativní dopad na cash flow zemědělských podniků, jež s těmito financemi ve svých plánech počítaly. Farmám hrozí nutnost sjednávat provozní úvěry na pokrytí závazků, jako jsou mzdy, nákup krmiv nebo pohonných hmot. Dále očekáváme, že dojde k nucenému odkladu již plánovaných investičních projektů,“ říká mluvčí komory Barbora Pánková.

Podle předsedy Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy může pak stát sám do problémů, protože kofinancování evropských peněz po jejich schválení je povinné.

„Pokud nebude problém včas vyřešen, hrozí nejen negativní dopad do ekonomické situace zemědělců, ale také sankce ze strany Evropské komise, protože tyto prostředky je stát povinen zajistit jako kofinancování prostředků evropských,“ vysvětlil. Ministerstvo financí pak na dotaz iDNES.cz pak zatím pouze uvedlo, že požadavek na zvýšení peněz pro zemědělce obdrželo.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

Nejčtenější

Sagrada Familia je nejvyšším kostelem světa. O metr přerostla katedrálu v Ulmu

Barcelonský chrám Sagrada Família je nyní nejvyšší kostel na světě. Na věž Ježíše Krista stavitelé totiž ve čtvrtek umístili dolní část kříže, a tak výška struktury dosáhla 162,9 metru. To je o metr...

Konec unikátních tramvají s koženkou. Rusové je nezaplatili, tak jezdily Brnem

Z brněnských kolejí definitivně zmizely dvě unikátní tramvaje T3RF. Podnik ČKD Dopravní systémy jich na sklonku 90. let vyrobil osm, po čtyřech kusech si objednala ruská města Iževsk a Samara. Druhé...

Nejdražší soutěž iDNES.cz: rozdáváme peníze i milion v diamantech

Velká podzimní soutěž iDNES.cz o peníze a diamanty je v plném proudu. Na vítěze čeká unikátní zlatá trofej v hodnotě 1 000 000 Kč. Bude posázená více než tisíci přírodními diamanty od společnosti...

Mýlil jsem se, řekl Gates. Změny klimatu podle něj lidstvo nezahubí

Zakladatel softwarové firmy Microsoft a americký miliardář Bill Gates tvrdí, že se v odhadech dopadu klimatických změn mýlil. Tyto změny klimatu nepovedou k zániku lidstva, i když mohou způsobit...

Katar pohrozil, že přestane EU dodávat kapalný plyn. Vadí mu bruselská směrnice

Katar přestane dodávat zkapalněný zemní plyn (LNG) do Evropské unie, pokud sedmadvacítka nenajde způsob, jak zmírnit nebo zrušit směrnici o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (CSDDD). Na...

Fondu chybí 10 miliard. Stát odsuzuje k zániku horské oblasti, říkají farmáři

Farmáři ze znevýhodněných horských a podhorských oblastí se obávají o vyplacení nárokových dotací. Státu totiž prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) došly peníze, letos...

4. listopadu 2025  12:50

Dráhy plánují omladit vozový park. Nejstarší lokomotivě nemá být víc než dvacet let

České dráhy plánují do roku 2035 snížit průměrné stáří vlaků ze současných zhruba 31 let na maximálně 20 let. Zároveň chtějí snížit počet typů vozidel z více než 130 na asi 80, sdělil mluvčí dopravce...

4. listopadu 2025  12:35

CSG na nákupech. Společnost získala většinu v srbském vývojáři motorů pro drony

Zbrojařský a strojírenský holding Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada prostřednictvím své nové společnosti AviaNera Technologies kupuje většinový podíl v srbské firmě MUST Solutions,...

4. listopadu 2025  11:46

Nejdražší soutěž iDNES.cz: rozdáváme peníze i milion v diamantech

Velká podzimní soutěž iDNES.cz o peníze a diamanty je v plném proudu. Na vítěze čeká unikátní zlatá trofej v hodnotě 1 000 000 Kč. Bude posázená více než tisíci přírodními diamanty od společnosti...

18. října 2025,  aktualizováno  4. 11. 10:42

Starbucks prodává většinu byznysu v Číně. Plánuje v zemi dvacet tisíc kaváren

Americký kavárenský řetězec Starbucks prodá kontrolní podíl ve svém podnikání v Číně investiční společnosti Boyu Capital. Hodnota transakce činí čtyři miliardy amerických dolarů (84,5 miliardy Kč)....

4. listopadu 2025  8:55

I přírodní diamant lze obarvit, je velmi těžké to rozeznat, popisuje odborník

Diamanty nemusí být pouze čiré. Mohou být zelené, žluté a mezi nejvzácnější patří přírodní červené kameny. Jak probíhá jejich katalogizace a které jsou nejcennější? To v druhém dílu...

4. listopadu 2025

CSG akvíruje českou společnost Hydraulics. Plánuje zásadně navýšit její výsledky

Advertorial

Průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group (CSG), vlastněná českým podnikatelem Michalem Strnadem, podepsala akviziční smlouvu na koupi společnosti Hydraulics, významného českého výrobce v...

4. listopadu 2025

Knihy nejsou drahé, ale lidi už prostě nechtějí číst, říká šéf svazu nakladatelů

Premium

Na nového Dana Browna čekali dychtiví zájemci už před uvedením na trh. Většina knih se ale dnes prodává těžko. S výjimkou pár bestsellerů... Spisovatel, nakladatel a předseda Svazu českých knihkupců...

4. listopadu 2025

Klasické phishingové útoky jsou překonané, podvodníci cílí na psychiku

Voják na misi, který potřebuje peníze nebo slavná osobnost s unikátním investičním tipem? To už jsou zastaralé pokusy, jak obrat lidi o peníze. Útočníci dnes vsázejí na psychologickou manipulaci, kdy...

4. listopadu 2025

Dřívější odchod do důchodu i vyšší růst penzí může Česko bolet, varují experti

Pravděpodobná nová vláda složená z hnutí ANO, SPD a Motoristů slibuje, že do důchodu lidé budou odcházet nejpozději v 65 letech a že penze porostou rychleji. Odborníci ale mají obavy, zda to veřejné...

4. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Evropa vzhůru nohama. Bývalí ekonomičtí premianti chřadnou, outsideři bodují

Role v Evropě se mění. Problémové ekonomiky, jako jsou Francie, Velká Británie a Německo, se nyní nacházejí dále na severu a mají rostoucí rozpočtové deficity a dluhy. Naopak bývalá krizová ohniska...

3. listopadu 2025

Německo zvažuje ukládat jaderný odpad u Krušných hor, Šumavy a Českého lesa

Poslední tři jaderné elektrárny odpojilo Německo od sítě v roce 2023. Palčivou otázkou se tak stalo, kam uskladnit vyprodukovaný jaderný odpad. Mezi vhodná místa se podle tamějších úřadů mimo jiné...

3. listopadu 2025  18:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.