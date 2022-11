Národní zemědělské dotace mají klesnout skoro na půlku, navrhuje úřad

Škrty se dotknou například tzv. nákazového fondu nebo příspěvků na dobrou životní pohodu zvířat.

Podle prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala bude mít omezení peněz fatální dopady na budoucnost zemědělské prvovýroby a zpracovatelů. Zemědělcům nyní rostou náklady, nemůžou je ale podle něj promítnout do zvýšených cen.

Český statistický úřad uvádí, že ceny zemědělských prvovýrobců v září meziročně stouply o 33,6 procenta. Výkupní ceny ale určuje trh, argumentuje Doležal. „Snížením objemu národních dotací přijdou o část příjmů, což přispěje k dalšímu snížení jejich konkurenceschopnosti na evropském, respektive globálním trhu. Apelujeme na vládu, aby objem národních dotací zvýšila na minimálně stejnou úroveň jako letos. Hrajeme tu o budoucnost českých potravin,“ řekl prezident komory.

Podobného názoru je i mluvčí Zemědělského svazu ČR Vladimír Pícha. „Bohužel nebyly vyslyšeny požadavky odborných organizací ani ministerstva zemědělství na zvýšení těchto prostředků, které by odpovídalo současnému vývoji situace v zemědělství, ale naopak k jejich snížení,“ řekl mluvčí serveru iDNES.cz. Většinou přitom podle něj jde o peníze, které podporují náročné obory jako je chov zvířat nebo pěstování méně zastoupených plodin.

Podle dokumentu, který má iDNES.cz k dispozici, se plánuje snížit objem peněz v programu na zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat o 550 milionů korun na 600 milionů. Další velký škrt je v nákazovém fondu, kde se letos přerozdělovalo 1,4 miliardy Kč, v příštím roce by mělo jít o 900 milionů korun. Prakticky zrušit by se měl program na podporu producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ. V něm bylo letos 420 milionů korun, v příštím roce se počítá s 20 miliony Kč.

Dotace odpovídají možnostem rozpočtu

O zhruba půl miliardy se sníží také podpora zpracování zemědělských produktů a na zvyšování konkurenceschopnosti potravinářů, nyní by v tomto titulu mělo být 230 milionů Kč. O zhruba 10 milionů Kč na 73 milionů se plánuje snížit podpora potravinovým bankám, menší suma půjde také na poradenství a vzdělávání.

„Návrh rozpočtu dotačních programů zemědělství pro rok 2023 odpovídá možnostem rozpočtu kapitoly ministerstva, přičemž zachovává kontinuitu s předešlými roky v poměru přidělených finančních prostředků pro jednotlivé programy. Rozdělení finančních prostředků na jednotlivé dotační programy směřuje do odvětví živočišné výroby celkem 1,88 miliardy Kč, do odvětví rostlinné výroby 305 mil. Kč, do odvětví potravinářství 317 mil. Kč a na ostatní aktivity 198 milionů korun,“ informuje vládu ministerstvo.

Jde tak o další krácení peněz v rámci zemědělské státní oblasti. V úterý ohlásilo ministerstvo vedené lidovcem Zdeňkem Nekulou, že podniky spadající pod ministerstvo, tedy národní podnik Budějovický Budvar a Lesy ČR odvedou do rozpočtu 4,36 miliard korun, z toho většinu (3,81 miliardy Kč) Lesy ČR. Proti tomuto záměru už dříve vystoupili vládní Piráti, je také v rozporu s programovým prohlášením vlády, kde je poměrně jasně uvedeno, že peníze ze státních lesů se do státního rozpočtu převádět nemají.

„Napjatá bezpečností situace v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině však může mít negativní sociální dopady na občany, proto vnímám letošní odvod do státního rozpočtu jako mimořádný a nutný. Musíme zajistit pomoc lidem, kteří ji potřebují,“ řekl ministr o situaci.