Řepka se u nás v porovnání se světem pěstuje ekologicky, říká šéf komory

Jan Drahorád
Pro rostlinnou výrobu byl letošní rok špatný kvůli nízkým cenám. Přitom se třeba řepka v Česku pěstuje prakticky ekologicky při porovnání se světem, zemědělci ale za ní dostanou stejnou cenu jako kdyby se produkovala v Číně, říká v rozhovoru s iDNES.cz prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.
Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal dorazil na protestní jízdu do Trutnova,...

Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal dorazil na protestní jízdu do Trutnova, na hranici se chystal dojet starým zetorem. (20. března 2024) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Tisíce farmářů protestuje v Bruselu proti změnám ve společné zemědělské...
Tisíce farmářů protestuje v Bruselu proti změnám ve společné zemědělské...
Tisíce farmářů protestují v Bruselu proti změnám ve společné zemědělské...
Tisíce farmářů protestují v Bruselu proti změnám ve společné zemědělské...
10 fotografií

Jaký byl z ekonomického hlediska pro zemědělce končící rok?
Letošní rok byl pro nás spíš pokračováním předchozího ještě horšího roku. Platí to především pro podniky, které mají rostlinnou výrobu a chov prasat, kde nastal v posledních měsících velký pokles kvůli obchodní válce mezi EU a Čínou.

Co se týká živočišné výroby jako celku, zemědělcům sice pomohly velmi dobré ceny hovězího masa a mléka, ale nepředpokládám, že se přinejmenším v případě mléka udrží po Novém roce na stejné úrovni, respektive už začínají klesat. Je tedy možné říct, že firmy, které mají silnou živočišnou výrobu, zejména chov skotu, na tom byly ještě relativně dobře. Také chovatelé nosnic si mohli dovolit říct o vyšší ceny, které jsou kvůli kulminující ptačí chřipce a rizikům s ní spojeným logické.

Když to shrnu, ti, kteří mají vybavení stájí na vysoké úrovni, splňují standardy welfare, mají příznivé hodnoty užitkovosti a nečeká je v blízké době nějaká stamilionová investice, si nemohou stěžovat. Mají ale důvod k velkým obavám o svou budoucnost kvůli návrhům na krácení evropského rozpočtu a z našeho pohledu absurdní reformě zemědělské politiky EU, proti kterým jsme také jeli před Vánocemi protestovat do Bruselu.

Nebojme se podporovat velké investice, říká nový ministr zemědělství Šebestyán

Co dalšího se v uplynulém roce řešilo na evropské úrovni?
Hlavním tématem byla deregulace a také částečné snižování zelených ambicí. S velkou pompou nyní Evropská unie odložila nařízení, kterými se nikdo ve světě vůbec nezabývá, jako je například to o odlesňování. Mimochodem Brazílie a Argentina už ohlásily, že se podobnými věcmi vůbec řídit nebudou. Maximálně prý dají na některé zboží razítko, aby Evropa měla svých 10 procent ploch, kde se hospodařilo bez rizika odlesňování, na zbytku jim to ale bude jedno.

Nicméně my jsme se zabývali celý rok tím, jak nejméně zatížit celý evropský potravinový řetězec a zároveň splnit požadavky tohoto z našeho pohledu nesmyslného nařízení. Nakonec se povedlo roční odložení, povinnosti do budoucna to pro nás však bude znamenat stejně. Jsme v tom zkrátka těžkopádní, deregulace by měla probíhat rychleji.

Jste členem poradců zemědělského eurokomisaře, není tam vůle jít rychleji?
To sice ano, ale je obecně tristní, že ze zhruba 30 subjektů, které tam takto působí, jsou pouze tři zemědělské a zbytek jsou organizace jako Greenpeace, Birdlife a další uskupení spíš environmentálního zaměření než agrárního. Kdykoliv vystoupím s tím, že nás tlačí obrovské náklady, které nás třeba ve vztahu k Číně dělají naprosto nekonkurenceschopnými, a na druhé straně nízké ceny, protože se sem dováží zboží ze zemí mimo EU a bude stále více, pokud projde obchodní dohoda EU-Mercosur, ozvou se, že nemůžeme snižovat byrokracii a administrativu, protože bychom pak neplnili věci, které po nás Evropané chtějí. To je přece absurdní.

Mimochodem nedávno byla zveřejněna studie, podle které Česko vychází jako jedna z nákladově nejdražších na administraci dotací v Evropě.

Hovořilo se například o zjednodušení byrokratické předpisů – komise již schválila několikátý balík, který měl nadměrnou regulaci odstranit. Jeho příslibem bylo, že bude jedna kontrola na jeden podnik, respektive na jedno ICO ročně. Jak ale vyplynulo z výkladu SZIF, kontrola klidně může trvat i celý rok, navíc SZIF bude muset chránit zájmy EU, tedy se zase příliš velké snižování kontrol nakonec neočekává...
Ano, navíc SZIF má předepsaný určitý počet kontrol, tedy se ani neočekává moc velké snížení. O čem mluvíte, jsem už slyšel, ale my jako zemědělci bychom rádi byli optimističtější. V našich požadavcích nás obrovským způsobem podpořil Evropský parlament, který v první fázi chtěl rovnou zrušit i DZES 5, tedy pravidla na propojenost dotací a ochranu půdy proti erozi. Pak jsme ale bohužel narazili na trialogu, kde jednal Evropský parlament s Evropskou komisí a členskými státy.

Vypadá to, že se Evropská komise trochu zalekla a řekla, že úlevy předpokládala hlavně u ekologických a malých zemědělců. Nepodpořilo nás nakonec ani předsednické Dánsko, které je dlouhodobě hodně zelené. Takže zrušení DZES 5 se nepodařilo, zato vyšla jedna kontrola za rok, u které nakonec bude záležet, jak se k tomu postavíme my jako ČR.

Doufám, že nový ministr zemědělství jako bývalý generální ředitel SZIF to bude umět uchopit nejenom politicky, ale i prakticky, aby ke snížení administrativní zátěže skutečně došlo. Mimochodem nedávno byla zveřejněna studie, podle které Česko vychází jako jedna z nákladově nejdražších na administraci dotací v Evropě. První jsou Slováci a my třetí. A my slýcháme stále to samé, že se kontroly opakují a kontrolují se dokolečka ty samé věci.

Tisíce farmářů protestuje v Bruselu proti změnám ve společné zemědělské politice EU a chystané obchodní dohodě EU s jihoamerickým uskupením Mercosur. (18. prosince 2025)
Tisíce farmářů protestuje v Bruselu proti změnám ve společné zemědělské politice EU a chystané obchodní dohodě EU s jihoamerickým uskupením Mercosur. (18. prosince 2025)
Tisíce farmářů protestují v Bruselu proti změnám ve společné zemědělské politice EU a chystané obchodní dohodě EU s jihoamerickým uskupením Mercosur. (18. prosince 2025)
Tisíce farmářů protestují v Bruselu proti změnám ve společné zemědělské politice EU a chystané obchodní dohodě EU s jihoamerickým uskupením Mercosur. (18. prosince 2025)
10 fotografií

To ale deklaroval už končící ministr Marek Výborný, který chtěl kontroly slučovat, aby na jedno místo právě nešla plemenářská inspekce a o chvíli později i veterináři. Takže se mu to nepodařilo?
Myslím, že snaha tam určitě byla, ale úřady to ne vždy dokážou vykomunikovat mezi sebou a projevit určitou míru asertivity. Navíc SZIF má nad sebou supervize od Evropské komise, takže mají také obavy, že když vyjdou zemědělcům vstříc, ve finále se to obrátí pro nim a ještě se budou platit sankce. Prohlášení ministrů a eurokomisařů jsou sice fajn, ale vše naráží na finální komunikaci mezi jednotlivými úředníky.

Bojuje se o evropské dotace

Kdybyste se měl podívat na přicházející rok, co zemědělce čeká?
Nás teď hlavně zajímá obrovský propad v objemu evropských peněz, který má nastat v agrární politice po roce 2027. Vidíme obrovský rozpor mezi tím, že Evropa na jedné straně navrhuje navýšení rozpočtu na 2,1 bilionu, tedy nárůst skoro o 50 procent, a na druhé straně se má v kapitole zemědělství o 22 procent krátit. Vypadá to, že se jako Česká republika nikdy nedočkáme naplnění slibů, které jsme dostali při vstupu do EU, že se z hlediska podpor zařadíme do středu Evropy. Naopak komise vysílá členským státům signály, že peníze nejsou a jednotlivé národy si to mají dofinancovat.

U nás už tento systém známe, viděli jsme ho po začátku invaze Ruska na Ukrajinu, kdy v EU fungoval dočasný krizový rámec, tedy se mohly prakticky posílat peníze zemědělcům bez notifikací s tím, že to nenaruší veřejnou soutěž. U nás se s tím neudělalo prakticky nic a v Polsku byly takto rozděleny čtyři miliardy eur. Prostě v Česku není zemědělství, už kvůli množství zaměstnanců v něm, prioritou. Společnost daleko více zajímá konsolidace veřejných financí, kde se stále řeší, jestli poslední čtyři roky byly úspěšné. Jsme v situaci, kdy se zvyšují výdaje státního rozpočtu, a zatímco dříve se na zemědělství dávala čtyři procenta, dnes jsou to 2,5 a pravděpodobně tento trend bude pokračovat.

Máte nějaká očekávání od nové vlády?
Představili jsme je v rámci společné iniciativy, do které se zapojily prakticky všechny nevládní organizace kromě Asociace soukromého zemědělství ČR. Jsme přesvědčeni, že by bylo dobré nezdaňovat podpory a dotace, protože snížit tímto způsobem podporu, když se zemědělec nakonec nedostane do zisku, není moc v pořádku. Bylo by ideální, kdyby se národní podpory dostaly alespoň na nominální výši roku 2022, tedy na pět miliard korun, a tato výše byla garantovaná do konce mandátu vlády do roku 2029, tedy aby s těmito penězi mohli zemědělci počítat a případně investovat.

Máte představy nikoliv na příjmové, ale na výdajové stránce?
Dlouhodobě řešíme úlevy na sociálním pojištění, na Slovensku se to například podařilo. Od Nového roku se má u dohod o provedení pracovní činnosti, respektive u nárazové sezonní práce, snížit o polovinu. Právě pracovní síla a její zaplacení bude do budoucna největší problém.

Na jedné straně tu máme globální konkurenci, na druhé nám kvůli reportingu a dalším povinnostem rostou náklady prakticky všude. A už to není jenom o Ukrajincích a Bulharech, nyní u nás pracují Filipínci, Mongolové a další cizinci z takto vzdálených zemí. Dlouhodobou otázkou je, jestli příslušníkům těchto národů nenabídnout delší formy zjednodušených pobytů, než nás opustí a zmizí na Západ za lepším.

Jak mají vypadat zemědělství a venkov po roce 2030? Víc brambor i prasat

Jsou nějaké věci, které je na evropské úrovni třeba dodělat?
Zásadní je rozhodně uvolnění pravidel pro nové genomické techniky (NGT). Dánové byli celkem ambiciózní a doufali, že se jim to podaří dotáhnout, což se už asi nestane. Dalším důležitým tématem jsou přípravky na ochranu rostlin, u kterých se naštěstí ještě před Vánocemi povedlo dořešit prodloužení platnosti některých z nich. Stejně se budou používat dál ve zbytku světa, kde povolené jsou a při dovozech potravin se to neřeší. Výsledkem je, že je nakonec výrobci radši registrují mimo Evropu. Pro nás jsou ale také důležité a prakticky bez nich nedokážeme konkurenceschopně pěstovat.

Jaké plodiny s NGT byste chtěli pěstovat?
Velký potenciál vidíme v odrůdách odolnějších vůči tepelnému stresu, suchu nebo jsou rezistentní proti konkrétním škůdcům. Nemusíme pak používat prostředky na jejich hubení vícekrát, což má za následek, že se vyvíjejí ve škodlivé organismy, proti kterým nic nezabírá. Například na Slovensku se pěstitelé teď potýkají se zlatým žloutnutím révy vinné, což je typicky choroba, proti které by bylo dobré mít odolnost. Nejde ale jenom o víno, za chvíli budeme mít problém s rezistencí proti používaným prostředkům i u obilí.

Ve finále mi přijde nefér, že tady prakticky pěstujeme řepku ve srovnání s Čínou nebo Ukrajinou zcela ekologicky, ale prodáváme ji za stejnou cenu. Mimochodem i kvůli podobným věcem chce mít Ukrajina pouze přístup na evropský trh, ale nikoliv být součástí Evropské unie, protože by pak musela plnit omezení, která by její zemědělci aktuálně nezvládli nebo za cenu velkých ztrát.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Nejčtenější

Dlouho patřil k nejdražším v Česku. Nyní se dům zakladatele AAA Auto prodal za 189 milionů

Svažitý a hodně členitý pozemek stojí za vyšším počtem podlaží, které majitel...

Luxusní rezidence v pražské Troji, která byla dlouhé roky považována za nejdražší dům v Česku, má po osmi letech na trhu konečně nového vlastníka. Vila podnikatele Anthonyho Dennyho se podle...

Čechům se zkrátí cesta do Tater. Slovensko otevřelo svůj nejdelší dálniční tunel

Akce Den otevřeného tunelu přilákala do Višňové davy zájemců. (21. prosince...

Silničáři na Slovensku otevřeli klíčový úsek dálnice D1 u Žiliny, jehož součástí je i nejdelší dálniční tunel v zemi. Nová silnice na severu Slovenska, kterou se podařilo dokončit až s výrazným...

Zemřel majitel firmy CarTec Karel Kadlec, vedení převezme jeho dcera

Zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Zemřel ve věku 65...

Ve věku 65 let zemřel po krátké nemoci zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Firmu založil v roce 2003 jako zastoupení automobilové značky BMW v Ostravě. V současnosti je...

Otevírací doba na Štědrý den: kdy a kde nakoupíte 24. prosince 2025

obchod vánoce výzdoba otvírací doba

Štědrý den je jeden z nejvýznamnějších svátků a otevírací dobu velkých obchodů o něm reguluje zákon. Otevřeno smějí mít jen dopoledne, mnozí obchodníci ale zavřou o něco dřív. Pro další naopak platí...

Z nebe zmizely tisíce letadel. Některé aerolinky zcela zastavily provoz

Ilustrační snímek

Na Boží hod vánoční z letových radarů zmizelo přes 3000 strojů. Nejsou za tím stávky ani špatné počasí, ale Ryanair, největší evropská letecká společnost co do velikosti flotily. Ta totiž 25....

Řepka se u nás v porovnání se světem pěstuje ekologicky, říká šéf komory

Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal dorazil na protestní jízdu do Trutnova,...

Pro rostlinnou výrobu byl letošní rok špatný kvůli nízkým cenám. Přitom se třeba řepka v Česku pěstuje prakticky ekologicky při porovnání se světem, zemědělci ale za ní dostanou stejnou cenu jako...

27. prosince 2025

Horečku před svátky nahrazuje rozvaha. Povánoční výprodeje lákají miliony Čechů

Premium
ilustrační snímek

Povánoční výprodeje se už dávno neomezují jen na rychlý doprodej zbylého zboží. Staly se svébytnou nákupní sezonou, na kterou se značná část spotřebitelů cíleně připravuje a s nákupy vědomě vyčkává....

27. prosince 2025

Výběr daně z lihu letos klesne o dvě miliardy, varuje prodejce

Jakub Gottwald, Lihovárek.cz

Peníze z alkoholu budou chybět přicházející vládě. Výběr daně z lihovin se totiž letos propadne o dvě miliardy, říká v rozhovoru pro iDNES.cz Jakub Gottwald, tajemník Unie destilatérů a majitel...

26. prosince 2025

Pietní profese jsou špatně ohodnocené. Průměrná mzda je vzácná, ukazují data

Kvalifikaci mohou získat třeba hrobníci. Ilustrační snímek

Kameníci, květinářky a lidé pracující v pohřebnictví jsou nedílnou a nepostradatelnou součástí společnosti. Průměrné mzdě se ale přibližují jen kameníci a navíc jen v některých regionech. Květinářky...

26. prosince 2025

Na máslo se pracuje čtrnáct minut, litr mléka vyjde na šest minut, říká analýza

ilustrační snímek

Životní úroveň Čechů od roku 1989 výrazně zvýšila. Data ukazují, že domácnosti nyní musí na většinu potravin i spotřebního zboží pracovat mnohem kratší dobu než před sametovou revolucí, zjistila...

26. prosince 2025

Špičkového brněnského výrobce elektronových mikroskopů Tescan kupují Japonci

Společnost Tescan vyrábí elektronové mikroskopy už tři desetiletí a patří mezi...

Brněnského výrobce elektronových mikroskopů Tescan kupuje japonský výrobce analytických a měřicích přístrojů Shimadzu. Cena je předběžně 678 milionů dolarů (přibližně 14 miliard korun), uvedla...

26. prosince 2025  8:50

Na třídění bude čím dál větší tlak. Kdo nechce, za pohodlí si připlatí, říká expert

Premium
„Když třídit nechcete, jde o vaši pohodlnost, a pak dává smysl, když si za to...

Blíží se doba, kdy vám budou úředníci prohledávat popelnice a kontrolovat, jestli správně třídíte odpad, podobně jako je to například v Japonsku? Nejsou evropské směrnice, jež například zakázaly...

26. prosince 2025

Falešný orgasmus i Federer bez rakety. Reklamy roku, které ohromí vtipem i nápadem

Orgasmus z majonézy. V reklamě ožila scéna z filmu Když Harry potkal Sally

Rok 2025 přinesl na poli reklamní tvorby mnoho zajímavých okamžiků. Čeští autoři pobavili Česko svou antireklamou na Českou poštu. Američtí tvůrci si vyhráli s komediálním kouskem, ve kterém Meg...

26. prosince 2025

Robot ruce do záchodu zatím nestrčí. Mladí se kvůli obavám vracejí k řemeslům

británie řemeslo učební obor učeň řemeslo instalatér

Umělá inteligence mění trh práce a v některých případech pozice dokonce nahrazuje. Mladí lidé ve Velké Británii proto začínají sázet na jistější profese a vracejí se k řemeslům. Podle statistik se...

25. prosince 2025

Benzin v Česku je nejlevnější za více než čtyři roky, klesá i cena nafty

Výrazné snížení cen pohonných hmot na čerpacích stanicích Benzina patřících do...

Benzin v Česku je nyní nejlevnější za více než čtyři roky. Od minulého týdne cena Naturalu 95 klesla o 41 haléřů na průměrných 33,35 Kč/l. Nižší byla naposledy v červenci 2021. O více než 40 haléřů...

25. prosince 2025  13:12

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kolik stojí alkohol v Evropě. Česko patří k nejlevnějším, odhalila analýza

Vodka vystavená v ruském obchodě. Ilustrační foto.

Ke zdanění alkoholických nápojů přistupují jednotlivé členské země Evropské unie různě. I proto se koncové ceny alkoholu napříč Evropou výrazně liší. Na Islandu zaplatí zákazník za alkohol až...

25. prosince 2025

Z nebe zmizely tisíce letadel. Některé aerolinky zcela zastavily provoz

Ilustrační snímek

Na Boží hod vánoční z letových radarů zmizelo přes 3000 strojů. Nejsou za tím stávky ani špatné počasí, ale Ryanair, největší evropská letecká společnost co do velikosti flotily. Ta totiž 25....

25. prosince 2025  10:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.