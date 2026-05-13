Na konci května budete podruhé obhajovat post prezidenta Agrární komory ČR. Kdybyste ho dokončil, byl byste stejně jako Jan Veleba nejdéle sloužícím prezidentem, tedy devět let. Máte nějakého vyzyvatele?
Zatím ne, ale vždycky může vzejít ze samotného sněmu. Jsou však lhůty, které se musejí dodržet. Před sněmem máme tzv. diskuse, kdy se objíždějí kraje, hovoří se s delegáty sněmu a protikandidát by musel být podle volebního řádu právě delegátem sněmu. Zatím jsem o nikom, kdo by také chtěl kandidovat, neslyšel. A myslím, že debata o protikandidátovi ani nezačala.
Myslím, že jsme teď ve stadiu, které je neudržitelné. Zemědělci sami nevědí, co mají dělat. Při pouhém pěstování řepky a pšenice prostě nemají šanci přežít.