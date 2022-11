Čeští zemědělští vyslanci míří do Kanady i na Ukrajinu. Budou promovat naše zboží

Za pandemie se saldo pohybovalo v minusových číslech, ale aspoň se zlepšilo. Loni za tři čtvrtletí dosáhl schodek 31,8 miliardy korun, letos do konce září se už vyšplhal na 34 miliard, ukazují data ministerstva zemědělství. Každopádně roste jak dovoz agrárního zboží do Česka, tak jeho vývoz. Do konce září se meziročně zvýšil agrární dovoz o necelou pětinu na 233 miliard korun, o podobný podíl se zvýšil také vývoz na 199 miliard.

Obchodu v posledních letech pomáhají agrární vyslanci v několika státech. Stát se tím snaží zlepšit situaci v mezinárodní výměně se zeměmi mimo Evropskou unii. Tuzemští agrární diplomaté působí ve Spojených státech, Japonsku, Srbsku, Libanonu, Spojených arabských emirátech a v Číně. Zároveň Česko platí čtyři spolupracovníky v Kazachstánu, Vietnamu, Velké Británii a na Ukrajině. Ministerstvo tvrdí, že se tito pracovníci vyplácejí.

Do USA vzrostl meziročně export o 150 procent, do Japonska o 47,7 procenta a do Libanonu o 32,7 procenta. Naopak vývoz do Číny poklesl kvůli menšímu množství sýrů a potravinových přípravků, což ministerstvo přičítá novému systému certifikace. Aktuálně ministerstvo plánuje, že se nevyužívaná ruská pozice přesune do Kanady. Z Ruska byla diplomatka Nikola Hrušková vyhoštěna loni po vzájemném vyhazování zaměstnanců velvyslanectví po odhalení pozadí výbuchů ve Vrběticích.

“Další změna v agrární zahraniční síti je plánována v souvislosti s nepříznivým hospodářským vývojem v Libanonu. Pozice tohoto zemědělského diplomata by měla být v pololetí roku 2023 přesunuta do Kyjeva, kde se bude nový pracovník podílet na obnově a pomoci Ukrajině,“ řekl MF DNES mluvčí úřadu Vojtěch Bílý.

Do Kanady by se mohly vozit trvanlivé potraviny

Agrární komora ČR si diplomaty pochvaluje. Kanada je podle mluvčí organizace Barbory Pánkové stejně jako USA náročným a poměrně plným trhem, na který je obtížné proniknout. „Pokud se ale něco takové podaří, jsou to pro české zboží otevřené dveře, kterých je třeba využít.“Do Kanady se dosud z Česka vyvážely především cukrovinky či pivo. Umíme si představit exportní příležitosti pro další artikly, především trvanlivé potraviny,“ řekla Pánková MF DNES.

Obchod s Ukrajinou zatím trpí kvůli ruské agresi. „Nastane okamžik, kdy tato země začne obnovovat pošramocené obchodní vztahy a navazovat nové. Držíme palce, aby tato doba nastala co nejdříve, a podporujeme, aby byli čeští zemědělci a potravináři u toho,“ dodala.Na Ukrajinu se vyváží z Česka především jednodenní kuřata, krmiva pro psy a kočky nebo pivo. Zrušení postu v Rusku komoře příliš nevadí. Podle Pánkové je třeba hledat možnosti mimo tento stát.

Hlavní problémy vývozu vidí zástupci zemědělských organizací nedostatečné podpoře živočišné výroby. „Pokles produkce všech druhů mas odpovídá neutěšené situaci při zpeněžování těchto komodit. Realizační ceny vepřového, drůbežího i hovězího masa jsou dlouhodobě na velice nízké úrovni a současný růst cen nestačí na dorovnání růstu nákladů ani předchozí ztrátovosti produkce,“ popsal mluvčí Zemědělského svazu ČR Vladimír Pícha.

Ten vytýká státu nepromyšlenou zemědělskou politiku, kdy chovatelé kvůli vysokým cenám energií nepořizují nová zvířata. Nízká nabídka potom dále zdražuje produkty. Například vejce nyní v pražských obchodech stojí už více než šest korun za kus. „Navíc řada chovatelů dochází k rozhodnutí, že v současných nejistých podmínkách se nevyplatí investovat do výstavby nových bezklecových chovů, takže nelze očekávat zlepšení situace,“ avizoval Pícha.