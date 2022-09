Zemědělci vyjedou na protest po celé zemi. Ministrům rozdají poslední brambory

Agrární komora ČR spolu se Zemědělským svazem ČR plánují také protestní jízdy v regionech. „Ceny potravin zdražují velkou rychlostí už nyní kvůli vysokým cenám energií a dalších vstupních nákladů. Když přistoupíme na novou politiku rozdělení zemědělských podpor tak, jak ji plánuje současná vláda, a budeme se snažit za každou cenu realizovat ambiciózní cíle vyplývající ze Zelené dohody pro Evropu v tak krátkém čase do roku 2030, stane se z evropských potravin drahý luxus, který rozhodně nebude pro každého,“ uvedl předseda svazu Martin Pýcha. Tomu chce komora spolu se svazem zabránit, proto podle něj zemědělci vyjedou do ulic.

Od devíti hodin ráno do poledne pak plánují zemědělci protestně projíždět po všech krajích. V každém regionu by měla být alespoň jedna trasa, ale většinou více, do akcí se zapojí stovky kusů zemědělské techniky. Podle komory se akce uskuteční mimo dopraví špičku, cílem není blokovat dopravu, ale upozornit na problémy zemědělců.

U jednacího místa na pražském Vyšehradě pak komora plánuje tiskovou konferenci a rozdávání „poslední českých“ brambor a jablek, kterým hrozí snižování produkce. Podle prezidenta komory Jana Doležala předají zástupci komory evropským ministrům také memorandum agrárních komor zemí Visegrádské skupiny.

Demonstrovalo se už několikrát

Naposledy demonstrovali zástupci komory a svazu, ale také zemědělských odborů v červnu. Začali besedou v Paláci Lucerna, následně se přesunuli přes Václavské náměstí před Úřad vlády ČR. Tehdy bylo jejich hlavním tématem snižování dotací v novém programovacím období, které začne od příštího roku. Vadila jim zejména tzv. platba na první hektary, ve které by se mělo na prvních 150 hektarů přerozdělit od příštího roku 23 procent přímých plateb.

Komora chtěla dosáhnout maximálně 10procentního přerozdělení. V okolních státech, jako je Polsko a Německo, je podle dřívějšího vyjádření předsedy svazu Martina Pýchy tento podíl do 12 procent.

Diskuse je ale prakticky ukončená, stát již před prázdninami poslal svou verzi plánu na přerozdělování dotací do Bruselu, nyní se čeká na jeho odsouhlasení ze strany Evropské komise.

Kvůli změnám dotací demonstrovali zemědělci před Strakovou akademií také v zimě. Tehdy uvedli, že nová pravidla podle současné vlády prospějí pouze zemědělcům, kteří jenom „sají“ dotace. Označili je za „zemědělce z Václaváku“. Chtěli by, aby se zachoval kompromis, na kterém se dohodly subjekty s minulým kabinetem, kde byl ministrem zemědělství Miroslav Toman.

Malí farmáři jsou proti demonstracím

Letní protestní akci kritizovala Asociace soukromého zemědělství ČR, která zastupuje hlavně malé farmáře. Podle předsedy Jaroslava Šebka komora a svaz „dávno hájí pouze miliardové dotace vesměs pro pár největších agrobyznysových subjektů, které s normálním zemědělstvím nemají vůbec nic společného“. Podobné akce podle něj také snižují důvěryhodnost zemědělského sektoru. Že neustálá kritika poškozuje zemědělce v očích veřejnosti, řekl už dříve také ministr Nekula.

Podobně i nyní místopředseda asociace Jan Štefl uvedl, že se snad nikde ve světě neorganizují demonstrace a protesty za účelem snížení dotací ohrožené skupině nejmenších zemědělců.