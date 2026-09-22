Počty krav chovaných na maso mohou na jihu republiky v průměru klesnout o 20 až 30 procent, uvádí na základě aktuálního terénního šetření ředitelka jihočeské agrární komory Hana Šťastná. V některých případech nejde jen o rychlejší zabití kusů chovaných na maso, ale sahá se i do stavů dojnic.
„Nejvážnější je situace v chovech masného skotu. Oslovené farmy mají proti běžnému roku k dispozici jen polovinu, někde dokonce pouhou třetinu potřebného množství krmiva. Chovatelé proto prodávají zvířata, která měla na farmách zůstat až do příštího roku, a předčasně se zbavují také zástavu,“ popisuje Šťastná.
Například společnost Sitter z Valtrova u Volar snižuje počty svého skotu o 30 procent, prodává zejména jalovice a býčky. „V Přídolí byl zástav býků prodán dříve než obvykle. Podnik si jalovice zatím ponechává, do konce roku ale počítá s dalším mírným snížením stavů. Chovatel z Kaplicka již zredukoval stádo přibližně o čtvrtinu, a to u starších i mladých býků,“ dodala ředitelka.
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O něco lépe jsou na tom pak podniky, které mají silnou rostlinnou výrobu kombinovanou s chovem dojnic. „Ty se snaží stavy udržet, přestože rentabilita produkce mléka klesla na úroveň, kterou farmáři považují za dlouhodobě neudržitelnou. Zemědělská družstva zatížená úvěry na nové stáje navíc prakticky nemají kam ustoupit – potřebují pokračovat ve výrobě, aby mohla investice splácet,“ vysvětluje Šťastná.
Objevují se i problémy s nedostatkem pracovníků, jeden významný producent z Českobudějovicka podle ní proto snižuje počet středisek zaměřených na chov dojnic ze šesti na tři, počet zvířat se mu tak sníží o 220 až 250 kusů přibližně na 1 250 dojnic. „Jestli se podmínky rychle nezlepší, nebude letošní redukce pouze dočasným opatřením. Obnova jednou zrušeného stáda trvá roky a vyžaduje vysoké investice. Jižní Čechy tak mohou přijít nejen o tisíce kusů skotu, ale také o část produkční základny, která se bude obnovovat jen velmi obtížně,“ varuje Šťastná.
Neradostná situace je ale i na Vysočině. „Už jsme přistoupili k redukci stavů,“ řekl MF DNES Zdeněk Duffek z Agropodniku Košetice. Prodal tak 400 kusů býků předčasně, počty chovaných dojnic zatím snižovat nechce. „Ale do budoucna nevíme, co bude dál. Mléko dnes prodáváme dvě až 2,5 koruny pod náklady. Takže se budeme snažit tu situaci ustát, ale dlouhodobě to není možné,“ doplnil. Připomíná pak i narůstající ceny pohonných hmot: zatímco na začátku roku stála nafta v průměru kolem 32 Kč/l, aktuálně atakuje padesátikorunovou hranici.
Dopady na léta dopředu
Snižování stavů je podle ředitele Svazu chovatelů masného skotu Kamila Maláta ve statistikách viditelné už od začátku léta, kdy se porážky republikově zvýšily o desetinu. Nyní se podle něj prodávají zástavová zvířata, tedy ta určená k dalšímu chovu, ale jak se budou zásoby krmiv tenčit, budou se podle něj před zimou hospodáři muset rozhodovat znovu. Výkupní ceny dobytka na jatkách nyní klesly o necelých 25 korun, předtím vystoupaly za poslední léta na rekordních 170 korun za kilogram jatečně upraveného trupu, někteří zemědělci tak čekají, zda se ceny nevrátí k nárůstu.
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Podle předsedy Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy se tak začínají naplňovat chmurné obavy. „Někteří nemají jinou ekonomicky únosnou možnost než část stáda poslat předčasně na jatka. Pro chovatele je to velmi bolestivé rozhodnutí. Kvalitní stádo budujete řadu let a jeho případné obnovení není otázkou jedné sezony,“ vysvětluje. Letošní suchý rok tak může mít dopad na českou produkci na léta dopředu.
„Situace má navíc paradoxní cenový efekt. V krátkém období větší množství zvířat mířících na jatka zvyšuje nabídku a vytváří tlak na pokles výkupních cen hovězího. V delším období ale může být efekt přesně opačný: pokud se stavy skotu výrazně sníží, jejich obnova potrvá roky a nižší domácí produkce může později tlačit ceny vzhůru,“ uzavřel.