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Skončily povinné ikonické kroužky v nose plemenných býků. Rozhodnou chovatelé

Jan Drahorád
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Volání části chovatelů po možnosti nedávat plemenným býkům nosní kroužky bylo vyslyšené. Chovatelské svazy na základě apelu svých členů prostudovaly legislativu a zjistily, že povinnost dávat kroužky už ze zákona před lety vypadla. Spolu se zrušením zákoníku práce. Následně se Grémium předsedů rad plemenných knih usneslo, že dá prostor k posouzení jednotlivým farmářům.

Podle prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala tak chovatelé můžou lépe zvážit, kdy má aplikace kroužku smysl. „Jejich aplikace by měla být na rozhodnutí chovatele, který zná specifika provozu i povahu zvířat. Zásadní je přitom důkladně zvážit všechna bezpečnostní rizika, a to nejen při běžné manipulaci s býky, ale také například při přepravě nebo na výstavách. Nosní kroužek může usnadnit ovládání zvířete a zvýšit bezpečnost lidí, kteří s ním pracují. Zrušení plošné povinnosti neznamená, že by kroužek ztratil své opodstatnění. Jeho využití by mělo vycházet z konkrétních podmínek a zkušeností chovatele,“ sdělil.

Kroužky se aplikují před odvedením mladého býčka na odchovnu, tedy zhruba mezi sedmým a osmým měsícem jeho života.

Že se to používá jako úprava chování, je v dnešní době přežitek.

Kateřina Gregarovávedoucí oddělení welfare OBRAZ

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