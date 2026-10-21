Podle prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala tak chovatelé můžou lépe zvážit, kdy má aplikace kroužku smysl. „Jejich aplikace by měla být na rozhodnutí chovatele, který zná specifika provozu i povahu zvířat. Zásadní je přitom důkladně zvážit všechna bezpečnostní rizika, a to nejen při běžné manipulaci s býky, ale také například při přepravě nebo na výstavách. Nosní kroužek může usnadnit ovládání zvířete a zvýšit bezpečnost lidí, kteří s ním pracují. Zrušení plošné povinnosti neznamená, že by kroužek ztratil své opodstatnění. Jeho využití by mělo vycházet z konkrétních podmínek a zkušeností chovatele,“ sdělil.
Kroužky se aplikují před odvedením mladého býčka na odchovnu, tedy zhruba mezi sedmým a osmým měsícem jeho života.
Že se to používá jako úprava chování, je v dnešní době přežitek.