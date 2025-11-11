Ve velkochovu na Třebíčsku se vyskytla ptačí chřipka, musí se utratit 20 tisíc kachen

Jan Drahorád
  7:43
Chov Agro-V ve Valdíkově na Třebíčsku má problém. Těsně před svátkem sv. Martina se v něm prokázalo ohnisko ptačí chřipky. Oznámil to ministr zemědělství Marek Výborný. Po započítání malochovů jde už o 18. letošní ohnisko nákazy, bude se v něm muset zlikvidovat kolem 20 tisíc kachen. Nákaza se dostala ale i na jatka v Mirovicích, kde se bude likvidovat 50 tun masa.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Letos jde o druhý výskyt v komerčním chovu, zbytek byl v malochovech. Navíc ve Valdíkově už chřipka byla loni, muselo se v něm utratit 50 tisíc ptáků.

Veterináři ale mají podezření na porušení předpisů – chřipka se poprvé prokázala až na jatkách, kam nechala firma ptáky převézt. „Játra byla zelená a rozpadavá,“ dodal ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád. Při následné kontrole se ve Valdíkově objevilo 2,5 tisíce uhynulých ptáků. Je tak možné, že se budou chovateli krátit náhrady.

Podle Výborného je situace skandální. Chovatel totiž měl na jatky poslat šest tisíc kusů ptáků, část ale už neexpedoval, podle veterinářů je tak evidentní, že věděl, že drůbež mu na farmě houfně hyne. Ministerstvo bude nyní zjišťovat, jestli mají jatka právo na nějakou formu odškodnění, protože podobná situace se zatím v Česku nevyskytla. Budou se muset sanitovat a nějakou dobu se nebude moci jejich provoz obnovit.

Samotný chov pak musel po loňském výskytu choroby udělat stavební úpravy, trvalo půl roku, než mohl zvířata znovu naskladnit. Firma byla podle poslední účetní závěrky loni ve dvoumilionovém zisku.

Testy potvrdily výskyt nebezpečné nákazy zvířat v českém chovu, oznámil Výborný

V minulém týdnu se objevily případy chřipky v okresu Žďár nad Sázavou a v Mostech na Karvinsku v Moravskoslezském kraji. Díky tomu, že šlo jenom o malochovy, nemuseli vyhlašovat veterináři ochranná uzavřená pásma, jak se dělá u velkochovatelů. V okrese Třebíč se pak zjistil případ už na konci října, kdy v obci Slavíkovice u Jemnice uhynulo 22 kusů nosnic z celkového počtu 44 tamních ptáků.

Kachny jsou v ČR běžněji chovaným ptákem, než například husy, které se nejvíc konzumují právě dnes, na svátek sv. Martina. Loni se jich v ČR vylíhlo 16,2 milionu kusů, vykrmilo se jich pak 4,7 milionu. Kachny se sice konzumují celoročně, jeden z hlavních spotřebitelských dní je ale také 11. listopad, kdy na hostinách můžou nahradit dražší husy.

Ptačí chřipka je virové onemocnění zvířat, zejména ptáků, ale vyskytla se už i u prasat, psů a koček. Z volně žijících ptáků postihuje nejčastěji labutě a divoké kachny, které jsou přenašeči nemoci už několik staletí a virus pro ně není tak nebezpečný jako pro drůbež. Zatímco v minulosti byla choroba běžná v době nízkých teplot, protože virus je fotolabilní (rozpadá se vlivem slunečního záření), v posledních letech se ale vyskytuje i v létě.

Největší výzva je petržel. Moravský pěstitel chrání bylinky pomocí hmyzu

Miloslav Souček

V budově na Václavském náměstí nyní sídlí oděvní společnost C&A. Nově se tam...

10. listopadu 2025  12:58

C&A na Václavském náměstí uvolní patra hotelu. Otevře se za dva roky

V budově na Václavském náměstí nyní sídlí oděvní společnost C&A. Nově se tam...

Na místě, kde nyní sídlí obchod C&A, má vzniknout nový pětihvězdičkový hotel. V prostorách o rozloze patnáct tisíc metrů čtverečních plánuje česká hotelová síť Pytloun Hotels otevřít hotel s 220...

10. listopadu 2025  11:54

