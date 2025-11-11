Letos jde o druhý výskyt v komerčním chovu, zbytek byl v malochovech. Navíc ve Valdíkově už chřipka byla loni, muselo se v něm utratit 50 tisíc ptáků.
Veterináři ale mají podezření na porušení předpisů – chřipka se poprvé prokázala až na jatkách, kam nechala firma ptáky převézt. „Játra byla zelená a rozpadavá,“ dodal ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád. Při následné kontrole se ve Valdíkově objevilo 2,5 tisíce uhynulých ptáků. Je tak možné, že se budou chovateli krátit náhrady.
Podle Výborného je situace skandální. Chovatel totiž měl na jatky poslat šest tisíc kusů ptáků, část ale už neexpedoval, podle veterinářů je tak evidentní, že věděl, že drůbež mu na farmě houfně hyne. Ministerstvo bude nyní zjišťovat, jestli mají jatka právo na nějakou formu odškodnění, protože podobná situace se zatím v Česku nevyskytla. Budou se muset sanitovat a nějakou dobu se nebude moci jejich provoz obnovit.
Samotný chov pak musel po loňském výskytu choroby udělat stavební úpravy, trvalo půl roku, než mohl zvířata znovu naskladnit. Firma byla podle poslední účetní závěrky loni ve dvoumilionovém zisku.
V minulém týdnu se objevily případy chřipky v okresu Žďár nad Sázavou a v Mostech na Karvinsku v Moravskoslezském kraji. Díky tomu, že šlo jenom o malochovy, nemuseli vyhlašovat veterináři ochranná uzavřená pásma, jak se dělá u velkochovatelů. V okrese Třebíč se pak zjistil případ už na konci října, kdy v obci Slavíkovice u Jemnice uhynulo 22 kusů nosnic z celkového počtu 44 tamních ptáků.
Kachny jsou v ČR běžněji chovaným ptákem, než například husy, které se nejvíc konzumují právě dnes, na svátek sv. Martina. Loni se jich v ČR vylíhlo 16,2 milionu kusů, vykrmilo se jich pak 4,7 milionu. Kachny se sice konzumují celoročně, jeden z hlavních spotřebitelských dní je ale také 11. listopad, kdy na hostinách můžou nahradit dražší husy.
Ptačí chřipka je virové onemocnění zvířat, zejména ptáků, ale vyskytla se už i u prasat, psů a koček. Z volně žijících ptáků postihuje nejčastěji labutě a divoké kachny, které jsou přenašeči nemoci už několik staletí a virus pro ně není tak nebezpečný jako pro drůbež. Zatímco v minulosti byla choroba běžná v době nízkých teplot, protože virus je fotolabilní (rozpadá se vlivem slunečního záření), v posledních letech se ale vyskytuje i v létě.