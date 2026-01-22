Zabijačky na ústupu. Výkupní cena prasat se propadla, chovatelé jsou ve ztrátě

Jan Drahorád
Jitrnice, ovárek, jelítka a tlačenka bývaly každoroční součástí zabijaček, které se konávaly v zimním období prakticky v každé vsi. Tato doba je však už dávno pryč, podle posledních údajů ministerstva zemědělství bylo předloni zabijaček kolem 22 tisíc, před desetiletím se jich přitom konalo kolem 100 tisíc ročně.

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Nyní navíc po dvou letech znovu klesly výkupní ceny vepřového masa, v současnosti za něj zpracovatelé platí 36 korun za kilogram v živé váze čuníka. Náklady na odchov jsou zhruba o deset korun na kilogram vyšší.

Stát se tak dohromady s chovateli obává dalšího zavírání chovů, nyní je v Česku kolem 1,4 milionu kusů prasat, soběstačnost je u tohoto nejoblíbenějšího masa kolem 45 procent. Otevírat nové chovy je těžké, mimo jiné i kvůli častému odporu místních obyvatel, kteří se obávají zápachu.

Drtivá konkurence

„Zprávy, které dostáváme od chovatelů, mají k optimismu skutečně hodně daleko. Drtí je levná zahraniční konkurence a nízké výkupní ceny, které jen stěží pokrývají produkční náklady. Nízké ceny mohou být pro spotřebitele na první pohled lákavé, ale je třeba se ptát na kvalitu a dlouhodobé dopady,“ popsal prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. Ceny klesaly od poloviny loňského roku, jsou asi o 28 procent nižší.

Vepřové za stovku? Čím takové prase asi krmili, ptá se regenerativní farmář

Situace není špatná jenom v Česku, ceny jsou podobné i v Německu, na evropském trhu je přetlak masa. Na vině poklesu je podle chovatelů zejména embargo na dovoz z EU ze strany Číny, ale také výskyt afrického moru prasat ve Španělsku, kvůli kterému zakázaly dovoz třeba Filipíny nebo Japonsko. Tento stát je přitom jedním z hlavních evropských producentů vepřového masa, celá Evropa má čtvrtinovou nadprodukci, kterou jako největší světový exportér vepřového vyváží. Do Číny směřovalo asi 27 procent vývozu.

Domácí masokombináty jen obtížně konkurují levným dovozům, neboť čelí kontinuálnímu růstu ostatních vstupních nákladů. Proti levnějšímu zboží ze zahraničí tak domácí firmy bojují s jednou rukou svázanou za zády.

Mluvčí Potravinářské komory ČR Marek Zemánek

Podle mluvčího Potravinářské komory ČR Marka Zemánka připomíná evropský trh „přetlakovaný papiňák“, ze kterého se levná surovina valí všemi směry. Jak ale upozornil, levné výkupní ceny běžný zákazník zatím nepocítí. „Dosavadní vývoj ukazuje, že příznivé ceny zahraniční produkce se do konečných cen pro spotřebitele promítají s určitým časovým odstupem. Přestože obchodní řetězce nakupují surovinu za velmi nízké ceny, koncová cenová hladina zůstává stabilní a k jejímu poklesu dochází primárně skrze krátkodobé promoční nabídky,“ vysvětlil.

V prosinci klesly ceny některých částí jako krkovice, kýta bez kosti nebo pečeně, naopak podle Českého statistického úřadu stouply ceny bůčku a plece. Plec tak stála 108 Kč/kg, což bylo o tři koruny za kilogram více než loni. U kýty (v prosinci v průměru za 111 Kč) a krkovice (za 127 Kč) jde ale meziročně o pokles o desítky procent.

Producenti a zpracovatelé masa se podle Zemánka nacházejí v náročné ekonomické situaci. „Domácí masokombináty jen obtížně konkurují levným dovozům, neboť čelí kontinuálnímu růstu ostatních vstupních nákladů. Proti levnějšímu zboží ze zahraničí tak domácí firmy bojují s jednou rukou svázanou za zády,“ tvrdí mluvčí potravinářů.

Dovoz potravin bude rekordní, schodek stoupne na 55 miliard, odhaduje svaz

Situace je špatná i podle špičkových chovatelů, které dává za příklad díky velké diverzifikaci zdrojů i ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). Například na farmě Horáků v Choťovicích, kde chovají 150 prasnic a 300 krav, je tlak na snižování cen silný.

„Vepřové maso a výrobky z něj prodáváme nejen v naší podnikové prodejně, ale dodáváme na trh především přes online portál. Určitou výhodou je, že provozujeme vlastní bourárnu a část produkce využíváme v hotelu a restauraci, takže nejsme tak závislí na dalších článcích dodavatelsko-odběratelského řetězce jako jiní chovatelé. Přesto i naše situace je na hraně, protože náklady na chov jsou stále vysoké,“ řekl za podnik Karel Horák.

Pomohly by vyšší dotace?

Podle Šebestyána je možnost, že se navýší dotace na ozdravení chovů prasat, chce také stabilizovat národní dotace na delší než roční období, aby nebyli chovatelé ohledně dotací v nejistotě. Podle něj by se tak měly schválit možnosti dotace třeba na sedm let. „Pokud bude cena dobrá a příznivá, není třeba intervenovat. A pokud bude propad, tak se naopak například přes ozdravné programy intervenovat bude,“ sdělil.

Ministr chce také podpořit jednodušší výstavbu stájí pro prasata, které často není možné kvůli odporu místních obyvatel rozšiřovat. „Ano, v současné době, kdy je stavební zákon otevřený, o tom jednáme. Chceme zjednodušit řízení,“ říká. Dalšími kroky může být podpora krátkých dodavatelských řetězců nebo větší tlak na to, aby se české maso dostávalo do veřejného stravování. Stát chce nyní podporovat živočišnou výrobu, která podle ministra zvyšuje zaměstnanost i přidanou hodnotu zemědělské produkce.

