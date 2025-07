Od července mají chovatelé skotu možnost za dozoru veterinářů střílet několik kusů skotu přímo na pastvě. Zatím se do nového systému, jehož prosazení do legislativy trvalo zhruba sedm let, nikdo nepřihlásil. Očekává se, že první průkopníci se začnou objevovat po prázdninách, až budou mít zemědělci méně práce na polích a pastvinách. Novinka by měla pomoci zejména malým farmám, které nechtějí stresovat zvířata hnaním na jatka.