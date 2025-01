Čidla pro krávy fungují jako chytré hodinky, prodlužují jim život

Vyhodnocení pak dělá umělá inteligence, řekli na úterní tiskové konferenci zástupci společnost AGRO-partner, která tyto přístroje spolu se stájovými řešeními nabízí. Zemědělci tak můžou lépe cílit pomoc s veterinárními úkony, ale také rychleji zjistí třeba problémy s paznehty nebo s jinými zdravotními problémy.

V ČR nejsou podobné systémy zatím příliš časté, údaje o jejich rozšířenosti prakticky nejsou. Podle dat této společnosti, která má na českém trhu přední místo, je kolem 11 procent chovů dojnic alespoň s automatizovaným dojením, v EU je pak průměr kolem 15 procent.

Do budoucna je tak pro větší rozmach chytrých technologií v kravínech podle spolumajitele společnosti Tomáše Hrůši obrovský prostor. Poptávka po mléku a mléčných výrobcích podle něj bude společně s přibýváním obyvatel, ale i se zvyšující se životní úrovni rozvojových států, stoupat.

Finanční návratnost nových moderních technologií je podle obchodního ředitele firmy Petra Gondeka mezi osmi a deseti lety. „Je na to dvojí pohled. Jedna věc je technologická stránka věci a druhá je pak samotná stavba stáje,“ vysvětlil na dotaz iDNES.cz. Podle něj jsou některé stáje v ČR funkční i půl století, při stavbě nových budov je tak třeba myslet už hodně dopředu.

Mnoho podniků má podle Hrůši například automatizovaná čidla na svícení nebo otevírání plachet do stáje, podle něj je ale otázkou, jestli by se takové podniky měly nazývat automatizovanými, protože z pohledu nových technologií jde už dnes prakticky o drobnosti.

ČR je v mléku více než soběstačná

Podle předsedy Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy očekává Evropská komise, že ve střední a východní Evropě ve střednědobém horizontu počty dojnic porostou, naopak na západě půjde spíše o snížení produkce.

Podle Hrůši je automatizace hodně odvislá od dotačních podpor státu, podle něj je pak chybou, že na jejich nákup nejsou preferenční body v rámci investičních programů. „Chtěl bych říci, že ačkoliv aspoň na papíře to vypadá, že chceme, abychom chovy vyvíjeli kupředu a byly stále lepší, tak samotné investiční dotace nejsou nijak nasměrované, aby motivovaly farmáře automatizovat,“ řekl.

ČR je aktuálně podle údajů ministerstva zemědělství soběstačná ze 143 procent, velkou část produkce tak vyváží do zahraničí, naopak do ČR pak putují zpracované mléčné výrobky jako jsou sýry nebo jogurty. Podle Pýchy je to nelogické, tuzemské mlékárny by podle něj měly nabízet českým chovatelům lepší ceny, aby k nim chtěli dodávat. Pokud je ČR z hlediska dojivosti jedním z nejlepších států EU, bylo by logické, aby produkce klidně překročila i dvojnásobek soběstačnosti, říká.

Na problematiku robotizace chovaných dojnic upozorní v příštím týdnu mezinárodní konference Mléko 2025, která se bude konat v úterý a ve středu v pražském Centru Cubex.