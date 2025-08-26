Na své regenerativní farmě rozděluje Karel Kalný svých zhruba 500 kusů skotu do stád po několika desítkách zvířat, se kterými rotuje po pastvinách. Podobně to dělá i s klecemi, pod kterými se na trávě pase drůbež. A také se svými vepříky.
Šetrné a s kvalitními produkty, ale taky nákladné. Jak se farmaří regenerativně
Ve svých příspěvcích na sociálních sítích uvádíte, že máte problémy hlavně s veterináři. Jaké konkrétně?
Neřekl bych, že hlavně s veterináři, protože s nimi mám hlavní spor ohledně toho, jak máme oplocená prasata. To je hlavní a jediný teď běžící spor. Ostatní jsou obvykle s někým jiným, certifikační agenturou na bio nebo s ministerstvem zemědělství, to se týká chovu kuřat. Mně to hlavně přijde nesmyslné, že nás ministerstvo jako regenerativní farmáře vůbec neuznává, ačkoliv by mělo podle mého názoru pečovat o všechny zemědělce, nejenom ty, které si samo vybere. V oficiální strategii, kterou nyní schválila vláda, je regenerativní zemědělství zmíněné pouze jako hrozba pro biozemědělství, což je úplně tragické.
Co vás tedy hlavně trápí?
V mém oboru, tedy v pasení, jsou to věci, které vyžadují uzavírání zvířat. Třeba tady byla opatření ohledně ptačí chřipky a veterina automaticky vydala nařízení, že se všechna drůbež musí zavřít. A když jsme namítali, že nemáme kam, že naše zvířata jsou prostě trvale venku, tak nám nakonec tedy alespoň umožnili pokračovat v naší činnosti, ale museli jsme jim dát pod střechu krmivo a vodu, aby se s tím divocí ptáci nedostali do kontaktu. A podobné je to u toho dobytka. Opatření, které nám hrozilo, nás vyděsilo letos, když začala v zahraničí nákaza slintavky a kulhavky, což bylo samozřejmě nepříjemné.
Jsem přesvědčený o tom, že naše regenerativní postupy na jakoukoliv nemoc fungují dobře, zvířata jsou imunitně vybavená, protože jsou silná, dostávají správnou potravu a zároveň s nimi neustále putujeme. To znamená, že ředíme všechny patogeny, které by je mohly ohrozit při svém přemnožení. Chápu, že koncentrované chovy, které převažují při standardním chovu dobytka, ohrožené byly, nicméně česká veterinární správa vymyslela, že kdyby se někde objevila nemoc tady u nás, tak se vybijí všechna stáda v nějakém okruhu. Víme, že v Maďarsku a na Slovensku to někde udělali, a to považuji za středověký přístup.
Jsem přesvědčený, že pokud choroba není primárně nebezpečná pro člověka, není natolik závažná ani pro ten dobytek. Při každé epidemii je třeba chránit slabé kusy, ale aspoň se ta imunita získá přirozeným způsobem. Museli jsme pak zrušit některé jarní akce, dokonce i velký festival regenerativního pasení. Dokonce tu letos máme soutěž původně honáckých psů. Děláme tu tréninky a poprvé to bude bez dobytka.
Ale veterinární opatření vůči slintavce a kulhavce už skončila.
Ale to já nemohl riskovat, že bychom museli nakonec rušit mezinárodní akci, na kterou jedou američtí rozhodčí. Prostě budeme soutěžit jenom v mysliveckých a sportovních dovednostech, a bohužel ne v dobytkářství, i když to nevypadá, že by se podobné opatření chystalo znovu. Takovéhle akce se plánují rok dopředu, a když jsme to na jaře řešili, tak jsme neměli odvahu ohrozit tu akci tím, že bychom to napevno s dobytkem spojovali. Takže nejvíc mne trápí, že chybí rozum, jakési uznání, že existují i jiné než velkochovy, to je hlavní průšvih.
Potřeboval byste i legislativní změny?
Omezení regenerativního zemědělce je víc, konkrétně jde třeba o vysíkání nedopasků (odstraňování zbytků trávy, která zůstala po spásání dobytkem, pozn. red.), protože co je to nedopasek? Já nevidím nedopasky, ale pastevní zásoby.
Druhá věc jsou termíny, kdy se musí některé operace dělat. Typicky jsou to seče. Tedy ne že bych to někde porušil, protože obvykle máme většinu pastvin v té době už třikrát spasenou. Nicméně jsou někde místa, kde záměrně nechávám přezrát trávu, je to tzv. plánované stárnutí porostů, což je jedna z operací právě v tom regenerativním pasení, kdy se jednou za nějakou dobu – třeba za šest let – každá pastvina nechá opravdu úplně nadivoko. A tam se samozřejmě dostáváme do křížku se zákonným předpisem, přestože té půdě věnujeme daleko víc péče než jenom jedno nebo dvě sečení. A lidé, kteří se věnují polařině (pěstování plodin na polích), mají třeba limity, že hnůj se musí zaorávat, což je další hloupost, protože kráva taky nezahrabává po sobě koblihu.
Můžete tam dát jakýkoliv plot, a to prase jím projde. Jediné, co funguje, je elektrický ohradník.
Před rokem 2021, kdy začala platit vyhláška nařizující dvojité oplocení chovů prasat, s ní měli ekologičtí zemědělci problém. Mimo jiné je přikázáno, že stavby k chovu prasat i pomocné stavby musí pak mít trvalé oplocení, aby se zabránilo styku s nakaženými divočáky. Ale zvířata tolik nemigrují, byl byste spíš pro lokální řešení než celorepublikové, když se mor prasat vyskytuje jenom na severu republiky?
Zaprvé si myslím, že pokud je někde problém s divokým prasetem, tak se nejdřív musí vyřešit, aby fungovaly myslivecké spolky. To mi přijde jako úplně největší paradox. Do lesa chodí čím dál méně chlapů a pak nemají přehled o tom, co se jim v tom lese děje, a patronami po prasatech tu pak střílí policie a armáda. A zastřelí jich zlomek, tady na Vysočině možná víc chudáků čuníků srazí za sezonu auto. Prostě když je problém s přemnoženým divočákem, tak se má dělat něco s myslivci a neplést se do toho chovatelům.
A druhá věc – se zkušenými lesníky, ale i s kamarády, kteří pěstují zeleninu a občas s divočáky mají problémy, se shodujeme na jedné věci. Můžete tam dát jakýkoliv plot, a to prase jím projde. Jediné, co funguje, je elektrický ohradník. Pokud je funkční, tak samozřejmě plně zabrání útoku zvířete na tu uzavřenou část, tedy pokud má být dvojité ohrazení, tak akceptuji jenom dvojitý elektrický ohradník.
U nás jsem vždycky prasata držel na místech, kde divoké prase nikdo neviděl, nejsem hloupý, abych je bral záměrně do listnatého lesa. Nechci konflikty s úředníky, ale to opatření s pevným plotem považuji za čistokrevnou diskriminaci. Existují státy v Evropě, kde prasečí mor řádí daleko déle a prasata se tam pást můžou, dokonce mají výběhy, dokonce chlívky nahrazují právě venkovním pobytem a střídají ho tak, aby nezatěžovali půdu a zároveň prasata nepřetěžovali čpavkem, když jsou zavřená v chlévu. Celý svět jde naopak než my.
Jak vám chov funguje ekonomicky? Proti konvenčnímu výkrmu musíte mít vyšší náklady.
Za současných podmínek se chov prasat nevyplatí, protože ho mám za náklady, které prostě nedokážu do ceny promítnout. Většinou ho rok vykrmuji, aby dosáhlo hmotnosti, kdy bude mít v živé váze kolem 150 kilogramů. Každý měsíc mne stojí kolem tisíce korun, protože vyrábím kvalitní šrot, případně se pasou v místech, kde můžou, protože jsme tam hodně limitovaní právě legislativou. Takže když to počítám, finální náklady jsou kolem 16 tisíc korun, a to nepočítám práci a jakoukoliv marži. A výsledkem je, že takové prase nejde na trhu prodat ani za 6 tisíc korun. Jinými slovy, dneska je chovám jenom proto, že některé partie dokážu draho prodat, například na steaky, zatímco v běžném obchodě by bylo maso na takové věci naprosto nepoužitelné.
|
Také vyrábíme spoustu věcí, které nám zůstanou z přebytku hovězího masa a vepřové tam slouží jako druhá složka. Kvalita potravin na našem trhu je absolutně nedoceněná. U prasat je to asi nejvíc, protože ze Španělska můžete dovézt plecko za stovku. Ale otázka je, co asi mohlo jíst prase, že ho kilogram může stát stovku.