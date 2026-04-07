Veterináři prověřují šíření chřipky skrz firmu Perena. Pomůže očkování?

Jan Drahorád
Může někdo za šíření ptačí chřipky na českém území? Veterináři už roky poté, co se začal objevovat agresivnější virus, který mj. snáze přežívá i ve vyšších teplotách, upozorňují na povinnosti biologické ochrany chovů. Přesto letos osm z devíti ohnisek ptačí chřipky bylo v komerčních chovech jediné společnosti – Pereny.
V Habrech na Havlíčkobrodsku začala likvidace chovu slepic, v němž se vyskytla ptačí chřipka. Hasiči spolu s veterináři i vězni musejí v ochranných oblecích vynosit a usmrtit na 35 tisíc nosnic. (23. prosince 2025) | foto: ČTK

Ředitel společnosti Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách Jan Pozdílek. (23....
Areál drůbežárny v Kosičkách, který zachvátila ptačí chřipka.
Veterináři kvůli ptačí chřipce nařídili zničení asi 40 tisíc kachen v...
Veterináři kvůli ptačí chřipce nařídili zničení asi 40 tisíc kachen v...
12 fotografií

Veterináři na to upozornili v tiskové zprávě a přinutili společnost zpřísnit bezpečnostní postupy. Mimořádná veterinární opatření pak uvalili i na další hospodářství firmy, kde zatím ptačí chřipka ani potvrzena nebyla. Firma bude mít podle předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriely Dlouhé i ekonomické problémy, protože veterináři už v ní vybili 80 procent chovaných ptáků, škody jdou do desítek milionů korun.

Zatím vyšetřují, jestli se u Pereny šíří choroby právě skrze nedodržení pravidel biologické bezpečnosti mezi jednotlivými farmami, nebo zda se virus náhodně dostal do všech provozů. Firma Perena médiím vyjádření neposkytuje, odkazuje na informace veterinářů.

Bude málo kachen

Podle Dlouhé může současný stav vést k nedostatku jednodenních káčat, která následně směřují do výkrmu, tedy můžou zdražit jatečné kachny. Pokud by pak stát například neproplatil Pereně náhradu škod, mohlo by to pro ni být i likvidační. A z celého případu se stává téma udržení soběstačnosti ČR v produkci kachen. Vedle Pereny má totiž podle Dlouhé v ČR další plemenné chovy už jenom společnost Sebol, Rybářství Hodonín a Rybářství Nové Hrady. Ve všech případech jde ale o malá množství řádově v tisícovkách kusů, Sebol nedosahuje ani komerční velikosti.

Na ekonomickém zdraví firmy se podle Dlouhé podepíše i to, kdy skončí mimořádná veterinární opatření na farmách a kdy budou moci znovu naskladnit chovné kachny ze zahraničí, protože aktuálně je jich kvůli chřipce nedostatek.

Obavy z přenosu

Vedle ohnisek v Pereně se ptačí chřipka v komerčním chovu letos objevila pouze v Kosičkách na Královéhradecku u nosnic. Ředitel farmy Jan Pozdílek, kterému veterináři v chovu kvůli výskytu choroby vybili na 235 tisíc nosnic, je ze situace dlouhodobě nervózní. Letos škoda v podniku dosáhla 300 milionů korun. Vzdušnou čarou je to pak mezi jedním z ohnisek v Pereně a jeho podnikem zhruba 500 metrů. Veterináři proto prověřili genom virů v halách v Kosičkách, teorii o přenosu z Pereny ale zatím nepotvrdili.

„Virus zavlečený do haly 6 se lišil od viru v hale 2. Konkrétní zdroj zatím nebyl zjištěn, nicméně virus z haly 6 byl podobný viru ze vzorku labutě uhynulé na nedaleké pískovně a virus z haly 2 byl blízce příbuzný viru z ohniska Třesice. Způsob přenosu nebyl zatím objasněn,“ sdělil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Majer. Oproti roku 2021, kdy Pereně ve dvou krajích padly pokuty dohromady za 150 tisíc korun, se podle veterinářů zatím také porušení biologické bezpečnosti letos neprokázalo.

U Pereny přitom nejde o ojedinělý případ, chovy kachen jí kvůli chřipce veterináři vybíjeli i dříve. V náhradách za mrtvé ptáky firma dostala za poslední tři roky 33 milionů korun, sdělil iDNES.cz mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Úřad pak zatím nechce odhadovat, kolik peněz bude muset letos na náhradách vyplácet, protože chovatelé ještě nedodali všechny podklady. Prozatím má alokováno na letošní ztráty spojené s ptačí chřipkou pro všechny chovatele zhruba čtvrt miliardy korun.

Čas na očkování?

Nyní veterináři dohromady s Českomoravskou drůbežářskou unií a Perenou přemítají, jak z nepříjemné situace ven. Jednou z cest by mohlo být očkování ptáků v podnicích proti ptačí chřipce. To je ale běžně v ČR zakázané, veterináři jej povolili zatím jenom jednou, aby zachovali národní husí plemeno v jediném šlechtitelském husím chovu na začátku roku 2022 v jihočeských Nových Hradech. Veterináři nyní plánují svazu poskytnout analýzu, co všechno by k očkování, které se v minulosti využilo například ve Francii, bylo potřeba.

„Není to nemožné, ale bylo by to poměrně komplikované,“ dodává Majer. Nouzové očkování by pak musela schvalovat i Evropská komise. Předsedkyně drůbežářů Gabriela Dlouhá pak připomíná, že očkování se nyní používá i v Maďarsku. Většinou ale následuje problém s prodejem do zemí mimo EU. To byl případ Spojených států amerických, které v roce 2023 zakázaly dovoz živých kachen i kachního masa nejenom z Francie.

V ČR se každoročně vykrmí kolem pěti milionů kachen. Vedle tuzemské produkce se pak také často vozí z Polska a Maďarska.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů na Velikonoce 2026: jak je otevřeno na Velký pátek?

ilustrační snímek

Na 3. dubna připadá velikonoční Velký pátek. Jaká bude ve státní svátek otevírací doba obchodů?

Otevírací doba během Velikonoc 2026. Který den se v Česku zavřou obchody?

Ilustrační snímek

Kdy budou mít obchody letos o Velikonocích otevřeno a kde si nenakoupíte? Záleží na velikosti obchodu. Dobrá zpráva je, že o velikonočních svátcích se obchody zavřou jen jeden den, nikoliv v oba...

Gigant Oracle propustil desítky tisíc lidí. Zprávu se dozvěděli z mailu

Sídlo americké společnosti Oracle v americkém Texasu. (17. března 2022)

Jedna z největších technologických a IT firem Oracle Corporation jednorázově propustila přes deset tisíc zaměstnanců. Podle odhadů jde dokonce o 20 až 30 tisíc lidí, kteří přišli o práci...

Největší krize, jaká nás kdy potkala. Saúdové spoléhají na svůj ropovod

Rafinerie v Janbú patřící ropnému gigantu Saudi Aramco

Saúdská Arábie aktivovala svůj dlouhodobě připravovaný krizový plán. Hlavní roli v něm hraje ropovod East-West, díky němuž je země schopna i při uzavření Hormuzského průlivu exportovat až sedm...

Do kdy podat daňové přiznání 2026 a zaplatit daň z nemovitosti. Přehled termínů

ilustrační snímek

Placení daní, záloh či hlášení úřadům se týká zejména podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Některé daňové povinnosti mají ale i lidé, kteří třeba jen vlastní nemovitost nebo...

Lidé si volí hotel podle snídaně. Měřítkem luxusu se stává pomerančový džus

Premium
ilustrační snímek

Hotelová snídaně už dávno není jen doplněk k přenocování. V segmentu vyššího hotelnictví se proměnila v klíčový prvek celkového zážitku hosta a často i v jeden z hlavních faktorů, které ovlivňují...

7. dubna 2026

Veterináři prověřují šíření chřipky skrz firmu Perena. Pomůže očkování?

V Habrech na Havlíčkobrodsku začala likvidace chovu slepic, v němž se vyskytla...

Může někdo za šíření ptačí chřipky na českém území? Veterináři už roky poté, co se začal objevovat agresivnější virus, který mj. snáze přežívá i ve vyšších teplotách, upozorňují na povinnosti...

7. dubna 2026

Migranti v Perském zálivu zvažují, co dál. Buď riskují, anebo se vracejí domů

Černý oblak kouře stoupá ze skladu v průmyslové zóně města Šardžá ve Spojených...

Íránské útoky na země Perského zálivu doléhají i na migranty, kteří sem v minulosti odcházeli s vidinou výdělku. Data Mezinárodní organizace práce ukazují, že na Blízkém východě momentálně pracuje až...

6. dubna 2026

Vzdušný prostor je i kvůli dronům čím dál rizikovější, varuje agentura

Letadlo aerolinek Austrian Airlines na letiště Schwechat ve Vídni, ilustrační...

Rostoucí počet válečných konfliktů, napětí na Blízkém východě i další bezpečnostní rizika zásadně mění podobu letecké dopravy. Vzdušný prostor se podle šéfa Evropské agentury pro bezpečnost letectví...

6. dubna 2026

Ceny paliv dál rostou. Nafta je nejdražší za čtyři roky, benzin za více než tři

ilustrační snímek

Nafta je v Česku nyní nejdražší za více než čtyři roky a benzin za skoro 3,5 roku. Za uplynulý týden nejprodávanější benzin Natural 95 zdražil o 14 haléřů na 41,63 Kč za litr a nafta o 34 haléřů na...

6. dubna 2026  14:24

Výletní lodě zdražují, kvůli cenám ropy si cestující připlatí až stovky korun za noc

Výletní loď Star Voyager během zastávky v čínském městě San-ja. (3. září 2025)

Rostoucí ceny ropy způsobené válkou na Blízkém východě se dotkly už i segmentu výletních plaveb. Dvě asijské značky už začaly u nových rezervací vybírat palivové příplatky, které mohou v přepočtu...

6. dubna 2026

Hádanka pro centrální banky. Jak spočítat náladu a včas stopnout inflaci?

ilustrační snímek

Stojí svět na prahu nové inflační spirály? Odpověď se neskrývá v grafech, ale v hlavách spotřebitelů a šéfů firem. Pokud lidé začnou počítat s dalším zdražováním, úrokové sazby poletí nahoru....

6. dubna 2026

Konkurenční boj je v Česku tvrdý, e-shopy nasazují dvojí ceny

ilustrační snímek

Konkurenční prostředí mezi e-shopy patří v Česku k nejdrsnějším v Evropě. V přepočtu na obyvatele vykazuje republika jednu z největších hustot internetových obchodů. Jedním z průvodních jevů...

6. dubna 2026

Čarování s výpočty i zavádějící „SUPER cena“. Jak se obchází zákon o slevách

Premium
Ilustrační snímek

Zákon o ochraně spotřebitele nařizuje obchodníkům, aby při poskytování slev uváděli i další údaje, například nejnižší inzerovanou cenu za posledních třicet dnů. Část obchodníků si s tím ale těžkou...

6. dubna 2026

Nike strádá. Nedaří se hlavně v Číně, akcie se propadly na úroveň roku 2015

Ve věku 77 let zemřel Dan Wieden, autor sloganu společnosti Nike „Just Do It“.

Akcie sportovního giganta Nike se propadly na nejnižší úroveň od roku 2015. Investory zklamaly výsledky hospodaření i vyhlídky do dalších měsíců, které jsou horší, než většina analytiků původně...

5. dubna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Sephora a Benefit čelí v Itálii vyšetřování. Jejich kampaň pro děti je nevhodná

Obchodní řetězec Sephora. (3. března 2020)

Hojně rozšířené mezinárodní kosmetické společnosti Sephora a Benefit se dostaly do problémů kvůli údajně nevhodné marketingové kampani zaměřené na děti. Podle italského antimonopolního úřadu AGCM,...

5. dubna 2026

Irská hliníkárna zásobuje ruské zbrojovky. Kanály jsou neprůhledné, říká odborník

Továrna Aughinish Alumina se nachází v ústí řeky Shannon na západě Irska, od...

Podle uniklých záznamů a veřejně dostupných údajů je přední irský výrobce kovů součástí mezinárodního dodavatelského řetězce hliníku a jeho produkty zřejmě končí u výrobců ruských zbraní. Dodávky z...

5. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.