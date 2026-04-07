Veterináři na to upozornili v tiskové zprávě a přinutili společnost zpřísnit bezpečnostní postupy. Mimořádná veterinární opatření pak uvalili i na další hospodářství firmy, kde zatím ptačí chřipka ani potvrzena nebyla. Firma bude mít podle předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriely Dlouhé i ekonomické problémy, protože veterináři už v ní vybili 80 procent chovaných ptáků, škody jdou do desítek milionů korun.
Zatím vyšetřují, jestli se u Pereny šíří choroby právě skrze nedodržení pravidel biologické bezpečnosti mezi jednotlivými farmami, nebo zda se virus náhodně dostal do všech provozů. Firma Perena médiím vyjádření neposkytuje, odkazuje na informace veterinářů.
Bude málo kachen
Podle Dlouhé může současný stav vést k nedostatku jednodenních káčat, která následně směřují do výkrmu, tedy můžou zdražit jatečné kachny. Pokud by pak stát například neproplatil Pereně náhradu škod, mohlo by to pro ni být i likvidační. A z celého případu se stává téma udržení soběstačnosti ČR v produkci kachen. Vedle Pereny má totiž podle Dlouhé v ČR další plemenné chovy už jenom společnost Sebol, Rybářství Hodonín a Rybářství Nové Hrady. Ve všech případech jde ale o malá množství řádově v tisícovkách kusů, Sebol nedosahuje ani komerční velikosti.
Na ekonomickém zdraví firmy se podle Dlouhé podepíše i to, kdy skončí mimořádná veterinární opatření na farmách a kdy budou moci znovu naskladnit chovné kachny ze zahraničí, protože aktuálně je jich kvůli chřipce nedostatek.
Obavy z přenosu
Vedle ohnisek v Pereně se ptačí chřipka v komerčním chovu letos objevila pouze v Kosičkách na Královéhradecku u nosnic. Ředitel farmy Jan Pozdílek, kterému veterináři v chovu kvůli výskytu choroby vybili na 235 tisíc nosnic, je ze situace dlouhodobě nervózní. Letos škoda v podniku dosáhla 300 milionů korun. Vzdušnou čarou je to pak mezi jedním z ohnisek v Pereně a jeho podnikem zhruba 500 metrů. Veterináři proto prověřili genom virů v halách v Kosičkách, teorii o přenosu z Pereny ale zatím nepotvrdili.
„Virus zavlečený do haly 6 se lišil od viru v hale 2. Konkrétní zdroj zatím nebyl zjištěn, nicméně virus z haly 6 byl podobný viru ze vzorku labutě uhynulé na nedaleké pískovně a virus z haly 2 byl blízce příbuzný viru z ohniska Třesice. Způsob přenosu nebyl zatím objasněn,“ sdělil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Majer. Oproti roku 2021, kdy Pereně ve dvou krajích padly pokuty dohromady za 150 tisíc korun, se podle veterinářů zatím také porušení biologické bezpečnosti letos neprokázalo.
U Pereny přitom nejde o ojedinělý případ, chovy kachen jí kvůli chřipce veterináři vybíjeli i dříve. V náhradách za mrtvé ptáky firma dostala za poslední tři roky 33 milionů korun, sdělil iDNES.cz mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Úřad pak zatím nechce odhadovat, kolik peněz bude muset letos na náhradách vyplácet, protože chovatelé ještě nedodali všechny podklady. Prozatím má alokováno na letošní ztráty spojené s ptačí chřipkou pro všechny chovatele zhruba čtvrt miliardy korun.
Čas na očkování?
Nyní veterináři dohromady s Českomoravskou drůbežářskou unií a Perenou přemítají, jak z nepříjemné situace ven. Jednou z cest by mohlo být očkování ptáků v podnicích proti ptačí chřipce. To je ale běžně v ČR zakázané, veterináři jej povolili zatím jenom jednou, aby zachovali národní husí plemeno v jediném šlechtitelském husím chovu na začátku roku 2022 v jihočeských Nových Hradech. Veterináři nyní plánují svazu poskytnout analýzu, co všechno by k očkování, které se v minulosti využilo například ve Francii, bylo potřeba.
„Není to nemožné, ale bylo by to poměrně komplikované,“ dodává Majer. Nouzové očkování by pak musela schvalovat i Evropská komise. Předsedkyně drůbežářů Gabriela Dlouhá pak připomíná, že očkování se nyní používá i v Maďarsku. Většinou ale následuje problém s prodejem do zemí mimo EU. To byl případ Spojených států amerických, které v roce 2023 zakázaly dovoz živých kachen i kachního masa nejenom z Francie.
V ČR se každoročně vykrmí kolem pěti milionů kachen. Vedle tuzemské produkce se pak také často vozí z Polska a Maďarska.